Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Lukaschenko nutzt EU-Fehler schamlos aus

AMSTERDAM: Die Amsterdamer Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Mittwoch den Versuch des belarussischen Diktators, die EU mit Flüchtlingen zu erpressen:

«Zweifellos ist die Taktik Lukaschenkos völlig inakzeptabel. Doch er weiß, dass Russland ihn unterstützt und wird sich daher nicht durch eine wütende Europäische Union zur Ordnung rufen lassen. Das Problem besteht darin, dass sich die EU selbst erpressbar gemacht hat. Wenn es um die Asylpolitik geht, hat jede Regierung eine Heidenangst davor, von den Wählern abgestraft zu werden. Deshalb hat in den vergangenen Jahren keine Kopf und Kragen riskiert, um für eine humane und effektive Migrationspolitik einzutreten. Das nutzt Lukaschenko nun schamlos aus.»

«Hospodarske noviny»: Warschau will von anderen Themen ablenken

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zur angespannten Lage an der Grenze zwischen Polen und Belarus:

«Die polnische Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) kämpft mit der schwersten Sicherheitskrise seit dem Jahr 2015, als sie an die Macht kam. Doch dem Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki kommt das eigentlich gelegen. Die dramatischen Bilder aus dem Grenzgebiet zu Belarus ermöglichen es, andere brennende Themen in den Hintergrund zu drängen, die in den letzten Wochen zu einem Rückgang der Popularität der PiS-Partei geführt hatten.

Noch am Wochenende demonstrierten Zehntausende Menschen wegen des Todes einer jungen schwangeren Frau gegen die Regierung, welche das Abtreibungsrecht drastisch verschärft hatte. In den Hintergrund treten zudem außenpolitische Themen wie der Streit mit der EU um die Einhaltung des Rechtsstaats oder die tschechische Klage gegen Warschau wegen des Ausbaus des Braunkohlekraftwerks Turow. Erfolgreich unterdrückt wird auch die Debatte über die hohe Inflation und die rasch steigenden Energiepreise.»

«Neatkariga Rita Avize»: EU muss ihr Dogma ändern

RIGA: Zur Reaktion der EU auf die Lage an der EU-Außengrenze zu Belarus meint die national-konservative lettische Tageszeitung «Neatkariga Rita Avize» am Dienstag:

«Wann wird die EU an ihre Geduldgrenze stoßen und aufhören, sich mit bereits zum Spott gewordenen Äußerungen von «Sorgen» und «tiefer Besorgnis» zu erniedrigen? (...) Die neue EU-Position muss klar und eindeutig definiert sein: An den Grenzen der EU wird es Mauern, Absperrungen und Stacheldraht geben. Es muss klar gesagt werden, dass sie mit der Zeit nur höher und schwerer zu überwinden werden, weil Europa nicht all die Milliarden Menschen aus Afrika und Asien auf der Suche nach einem besseren Leben aufnehmen kann. Die von westlichen Intellektuellen so geschätzte Idee einer offenen, vernetzten Welt ohne Grenzen muss vergessen werden.»

«Guardian»: Polen dämonisiert Flüchtlinge

LONDON: Die britische Tageszeitung «Guardian» kommentiert am Mittwoch die Not der Flüchtlinge im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen:

«Lukaschenkos Vorgehen ist zynisch und verachtenswert. Doch es wird auch durch den Zynismus anderer ermöglicht. Tausende sitzen bei Minustemperaturen ohne Nahrung und Obdach im Grenzgebiet fest, unter ihnen Kinder und Alte. Acht Menschen sind bekanntermaßen in den vergangenen Wochen infolge von Unterkühlung gestorben, wobei Helfer meinen, die Zahl sei noch höher.

Dennoch behandelt Polen die Ankunft dieser verzweifelten Menschen nicht als humanitäre Krise, sondern wie eine Invasion. Es hat an der Grenze den Notstand ausgerufen, Tausende von Soldaten stationiert und das Recht geändert, um Ausweisungen im Schnellverfahren ungeachtet von Asylanträgen zu ermöglichen. (...) Gefangen in einem Streit mit Brüssel über Rechtsstaatlichkeit beutet Warschau die Migranten aus, um aus feindlichen Gefühlen gegenüber der EU und Flüchtlingen politisches Kapital zu schlagen. Und dabei hat es sie auf abscheuliche Weise dämonisiert und verleumdet.»

«La Stampa»: Europa könnte in eigene Falle tappen

ROM: Zur Lage an der polnisch-belarussischen Grenze schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Rom am Mittwoch:

«Die Falle, in die Iraker, Syrer und Afghanen geraten sind, von Weißrussland getrieben, die Grenze zu durchbrechen, während Polen sie an den Absender zurückschickt, ist die Grube, die sich Europa gegraben hat, und wenn es diesmal seine Strategie nicht ändert, riskiert es unsanft hineinzufallen. Es ist an der Zeit, bei der Einwanderungspolitik Bilanz zu ziehen, die Seite zu wechseln, Akteur in dem Phänomen zu sein und aufzuhören, daran zu denken, andere zu beauftragen, es anzugehen, indem wir dem Ganzen den Rücken zuwenden und bezahlen, um die Dramatik dieser Entscheidung nicht zu sehen. Jetzt muss klar sein, dass der bis heute beschrittene Weg katastrophal ist, weil er nichts anderes gemacht hat, als die Gegner Europas zu stärken und nicht umgekehrt.»

«Tages-Anzeiger»: Ärger der Grünen gehört zur Taktik

ZÜRICH: Zu den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Schon bei der Präsentation des Sondierungspapiers Mitte Oktober beschlich die Grünen das Gefühl, die FDP habe sich mit ihrer Verweigerung von Steuererhöhungen oder Tempolimit breit durchgesetzt, während bei Themen, die sie selbst für entscheidend hielten, die Zusagen äußerst vage ausfielen - so etwa bei Klimaschutz, Mietenpolitik oder Investitionen.

Machtpolitisch lässt sich die Schieflage leicht erklären: SPD und Grüne gehören demselben politischen Lager an, sind aber auf die liberal-konservative FDP angewiesen, um regieren zu können. Weil die Liberalen die Seite wechseln, können sie Bedingungen nicht nur stellen, sondern auch vergleichbar leicht durchsetzen.(...)

Droht nun ein Abbruch vonseiten der Grünen? Das glauben zum jetzigen Zeitpunkt die wenigsten Kennerinnen und Beobachter. Baerbock und Habeck wollen unbedingt regieren, fürchten aber die Erwartungen der Parteibasis, der Umweltverbände und der jungen Klimabewegung. Dass sie ihren Ärger über den Fortgang der Verhandlungen nun öffentlich machen, hat deswegen auch einen taktischen Grund: Sie wollen nicht nur die Euphorie etwas bremsen, sondern ihren Fans auch zeigen, dass sie kämpfen.»

«NZZ»: Polen verdient den Dank Europas

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Krisensituation an der polnischen EU-Grenze:

«Durch die Flüchtlingsroute aus dem Nahen Osten über Minsk nach Europa, die Lukaschenko in den letzten Monaten geöffnet hat, soll die EU unter Druck gesetzt und gespalten werden. Diesem Erpressungsversuch dürfen weder Brüssel noch Warschau nachgeben. Erstens wäre es aus geopolitischen Gründen fatal, wenn die EU, die gerne ein Global Player sein möchte, sich durch einen skrupellosen Diktator aus einem kleinen Unrechtsstaat und dessen Schutzmacht Russland in die Knie zwingen ließe. (...)

Zweitens wäre es keine Lösung des Problems, wenn Polen jetzt einfach die Grenze öffnete. Denn das gäbe Lukaschenko nur das Signal, die nächsten Flugzeuge nach Minsk mit Migranten aus dem Nahen Osten zu füllen. Die Lücke im polnischen Grenzzaun würde zum permanenten Einfallstor in die EU. (...)

Vorwürfe an Polen, weil es dem diktatorischen Regime in Minsk nicht freimütig die Verantwortung abnimmt, sind deplatziert. Polen erfüllt seine Pflicht, indem es die EU-Außengrenze schützt und nicht einfach Tausende irreguläre Migranten nach Deutschland weiterleitet. Dafür verdient es nicht Kritik, sondern den Dank und die Unterstützung der EU-Staaten.»

«Nesawissimaja»: Russland nutzt Lukaschenkos Schwäche aus

MOSKAU: Zu dem Konflikt um die Tausenden Migranten in Belarus an der Grenze zu Polen schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Minsk und Präsident Alexander Lukaschenko stehen wieder einmal im Mittelpunkt eines europäischen Skandals. Die Behörden in Litauen und Polen gehen davon aus, dass die Konzentration nicht legaler Migranten an ihren Grenzen ein von Hand gesteuerter Prozess ist. Sie geben dem belarussischen Machtapparat die Schuld an der Lage. (...)

Russland indes hat seine Wahl getroffen, nutzt die Schwäche des belarussischen Machtapparats aus und hat Lukaschenko in den Schwitzkasten genommen (...). Ausgenutzt wird hier die hilflose Lage, in der sich der belarussische Präsident befindet, um ihn noch fester an sich zu binden. (...)

Aber Belarus ist heute ein Problemstaat mit einer schwierigen Wirtschaft. Die Sanktionen schaden Belarus stärker als Russland; und es werden immer neue Strafmaßnahmen erlassen. Dennoch hat es Moskau immer noch auf die Gebiete und Einfluss abgesehen. Am Ende könnte es dafür aber einen zu hohen Preis bezahlen - auch wirtschaftlich.»

«Houston Chronicle»: Tödliches US-Konzert verlangt Antworten

HOUSTON: Zur tödlichen Massenpanik während eines Konzerts von Hiphop-Star Travis Scott beim «Astroworld»-Festival in Houston schreibt die US-Zeitung «Houston Chronicle»:

«Nach einem der tödlichsten Konzerte in der US-Geschichte haben bereits mehr als 30 Menschen die Veranstalter und Künstler verklagt oder planen dies. Astroworld hatte einen 56-seitigen Ablaufplan, der auch vorsah, wer eine Veranstaltung abbrechen könnte und was bei einem Massenunglück mit Verletzten oder Toten zu tun wäre. Wir wissen nicht, ob sich irgendjemand an den Plan gehalten hat - aber die Toten, die Verletzten und das Chaos sind ein schlagender Beweis dafür, dass dies nicht der Fall war. (...)

Für (die Opfer), für Houston und für jeden Konzertbesucher, der sich sicher fühlen will, während er eine große Live-Veranstaltung genießt, müssen wir Antworten bekommen und Veränderungen fordern. (...) Nach fast zwei Jahren einer tödlichen Pandemie, in denen so vielen von uns diese gemeinschaftlichen Erfahrungen vorenthalten geblieben sind, war Scotts Astroworld so vielversprechend - für die Fans und für unsere Stadt. Entsetzen und Trauer bleiben zurück. Während wir um die Toten trauern, müssen wir Druck auf die Verantwortlichen ausüben, um Antworten zu erhalten, und auf die Behörden, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder passiert.»