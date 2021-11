Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Le Figaro»: Europa muss Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen

PARIS: Zur Verantwortung der Europäischen Union bezüglich der Flüchtlinge auf dem Weg von Frankreich nach Großbritannien schreibt die konservative französische Tageszeitung «Le Figaro» am Mittwoch:

«Es sind hauptsächlich Afghanen, Syrer, Iraker und Iraner. Sie sind illegal in Europa angekommen und bewegen sich zu Zehntausenden auf die französischen Küsten der Nordsee und des Ärmelkanals zu. Sie versuchen unter Lebensgefahr, auf kleinen Schlauchbooten nach Großbritannien zu gelangen. Ein Land, das sie zu ihrem Eldorado auserkoren haben, das sie aber nicht aufnehmen möchte. Unter keinen Umständen. (...) Die Europäische Union (...) ist hier vollumfänglich verantwortlich. Solange sie es nicht schafft, ihre Grenzen zu kontrollieren, sich hierfür nicht die Mittel gibt, werden ihre Mitgliedstaaten bei jedem Windstoß mit dem freien Verkehr von Personen konfrontiert sein.»

«Jyllands-Posten»: Vielversprechender Beginn der Weltklimakonferenz

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Mittwoch die Weltklimakonferenz in Glasgow:

«Entscheidend für einen erfolgreichen Ausgang von globalen Gipfeln ist, dass ein politisches Momentum hin zu einem Abkommen geschaffen wird, bei dem es kein politischer Anführer wagt, «Nein» zu sagen. Die COP26 hat gerade erst begonnen, und es warten historisch schwierige Verhandlungen bis zum 12. November, wenn das Spitzentreffen planmäßig enden soll. Worte sind keine Taten, und jetzt müssen die unklaren Reden konkretisiert werden. Es wäre übertrieben optimistisch, zu glauben, dass gut begonnen halb gewonnen ist. Aber der Druck auf die politischen Anführer von Bürgern und der Wirtschaft ist niemals größer gewesen. Nach fast zwei Jahren globaler Pandemie kann die Welt einen Beweis gut gebrauchen, dass internationale Zusammenarbeit Ergebnisse liefern kann.»

«La Repubblica»: COP26 ist kein Gala-Dinner

ROM: Zum UN-Klimagipfel COP26 im schottischen Glasgow schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Die G20 in Rom und die COP26 in Glasgow zeigen unmissverständlich, dass der ökologische Wandel keineswegs ein Gala-Dinner ist. Aber es ist dennoch ein unausweichlicher Weg. Schließlich scheint sich nachhaltige Entwicklung nicht als zarte Utopie, sondern als unvermeidbare Notwendigkeit zu etablieren: Vor dieser kann man sich offenbar durch Unfähigkeit oder Stumpfsinn drücken, aber um den Preis, «an den Rand des Abgrunds» zu geraten, so UN-Generalsekretär António Guterres.

Und es gibt eine weitere politische Lektion, die Fridays for Future bietet: Die Bewegung fordert wie alle kollektiven fortschrittlichen Mobilmachungen - sowohl die gesellschaftlicher Emanzipation als auch die religiöser Reformen - eine kulturelle und in gewisser Weise ethische Verwandlung derer, die daran teilnehmen.»

«Tages-Anzeiger» zur CDU: Merz wäre Vorsitzender des Übergangs

ZÜRICH: Die CDU-Mitglieder sollen das entscheidende Wort bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden haben. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Ob eine Befragung der Mitglieder die seit Jahren spürbare Spaltung zwischen Konservativen und Reformern heilen kann, daran zweifeln in der Partei viele. Das liegt auch daran, dass nach dem jähen Sturz des erst im Januar neu gewählten Laschet nun kein überzeugender Nachfolger bereitsteht (geschweige denn eine Frau).

Als Favoriten gelten mangels Alternativen die Unterlegenen der letzten Wahl: der bald 66-jährige Merz und der 56-jährige Norbert Röttgen. Während Merz inner- und außerhalb der Partei polarisiert, versucht sich der ehemalige Umweltminister Röttgen als Vertreter der «modernen Mitte» zu inszenieren. (...)

Friedrich Merz bemüht sich deswegen derzeit intensiv, die jungen Spahn und Linnemann in ein Team einzubinden, um das wirtschaftsliberal-konservative Lager zu einen und sich als Chef an die Spitze zu setzen. Angesichts seines Alters wäre Merz aber wohl in jedem Fall ein Vorsitzender des Übergangs - mit eher geringen Chancen auf eine allfällige Kanzlerkandidatur (für CDU und CSU) 2025. Diese Perspektive käme in der CDU dann eher Spahn oder Linnemann zu. Und natürlich dem dieses Jahr leer ausgegangenen Söder.»

«NZZ»: Klimawandel wird ideologisch instrumentalisiert

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kritisiert am Mittwoch die Entwicklung der Bewegung Fridays for Future:

«Das Weltklima ist nicht genug. Die Aktivisten von Fridays for Future wollen mittlerweile das ganze System «entwurzeln». So verwies die Bewegung im September in ihrem Aufruf zum internationalen Streik schon in den ersten Sätzen auf andere «sozioökonomische Krisen» wie Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und soziale Ungleichheit, die die Klimakrise verstärkten - und forderte neben Reparationszahlungen der «reichsten Eliten» auch einen Schuldenerlass und weltweite Impfgerechtigkeit. (...) Begrüßt wird eine solche Interpretation der Klimakrise von linken Akademikern, die sich schon lange darüber ärgerten, dass sich die Arbeiter nicht nach dem marxistischen Fahrplan am Klassenkampf beteiligen wollten. (...)

Wer den Klimawandel instrumentalisiert, um sich historische Genugtuung zu verschaffen, schadet nicht nur dem ökologischen, sondern auch dem gesellschaftlichen Klima: Denn Rache mag manchem persönliche Befriedigung bereiten - gesellschaftliche Befriedung bewirkt sie nicht.»

«Rossijskaja»: Keine Mittel für Energiewende in der Welt

MOSKAU: Zum Weltklimagipfel in Glasgow schreibt die russische Regierungszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Mittwoch:

«Zum Start der Klimakonferenz in Glasgow gab es reichlich Aufrufe und Versprechen - begleitet von beängstigenden Prognosen. Doch obwohl die Banner in Glasgow aus Anlass der Konferenz dazu aufrufen, gemeinsam für unseren Planeten einzutreten, werden unter dem Deckmantel der Ökologie nicht selten einfach konkrete Interessen einzelner Länder verfolgt (...) Bisher haben sich die Teilnehmer der Konferenz kein bisschen den Aufgaben und Zielen angenähert.

Am deutlichsten wurde das bei der Vereinbarung von 100 Ländern, darunter Russland, den Prozess des Verschwindens der Wälder bis 2030 aufzuhalten. So wichtig diese Vereinbarung ist, so gibt es doch bisher keinen einheitlichen Mechanismus dafür, wie das in den Ländern mit den unterschiedlichen Voraussetzungen geschehen soll. (.)

Unterm Strich ist es auch so, dass keiner bisher die Mittel hat, eine aktive Energiewende in der Welt herbeizuführen. Die USA geben das Geld nicht aus, und in Europa tobt eine Energiekrise. (.) Unter diesen Umständen ist es gefährlich, jetzt einen Übergang zu erneuerbaren Energien zu forcieren. Das kann nicht nur zur schärfsten Krise im Energiebereich, sondern auch in der Wirtschaft führen.»