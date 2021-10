Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.21 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

«Nepszava»: Bürger müssen Lehren aus «Pandora Papers» ziehen

BUDAPEST: Über die «Pandora Papers» zu versteckten Geldern in Steueroasen schreibt die links-liberale Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Indem sie die Büchse der Pandora öffneten, haben die Recherche-Journalisten die Wahrheit aufgedeckt, aber damit scheinbar nur aufgezeigt, wie schlecht und gleichgültig die Welt ist. Dennoch: Derartige Enthüllungen geben Grund zur Hoffnung, wenn wir in der Lage sind, daraus zu lernen. Die enttäuschten Wähler müssen einsehen, dass sie übers Ohr gehauen wurden und dass sie künftig klüger sein werden. Es gibt Politiker, die tatsächlich ehrlich sind und für das Gemeinwohl arbeiten wollen, man muss sie nur finden. Von den Hochstaplern muss man sich hingegen abwenden.»

«De Tijd»: USA müssen für mehr Transparenz bei Facebook sorgen

BRÜSSEL: Eine ehemalige Managerin erhob bei einer Anhörung im US-Senat schwere Vorwürfe gegenüber Facebook. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Vielleicht lässt sich das, was am Dienstag im US-Senat mit Facebook geschah, am besten mit der Tabakindustrie vergleichen. Auch die verschwieg jahrelang, wie abhängig ihre Produkte machten und ignorierte die gesundheitlichen Folgen. Solche schädlichen Auswirkungen gibt es auch hier, von Sucht und psychischen Problemen bis hin zur Polarisierung und unnötigen Aufstachelungen in der öffentlichen Debatte. Dies führt zu Nachteilen, die auch diejenigen zu spüren bekommen können, die Facebook nicht nutzen.

Inzwischen ist klar, dass die Investoren selbst das Unternehmen nicht in die richtige Richtung treiben werden.(...) Deshalb muss die Regierung für mehr Transparenz sorgen und Vorschriften erlassen. Und es ist wichtig, dass diese Übung im Heimatland von Facebook beginnt, auf dem Capitol Hill.».»

«Dagens Nyheter»: Der Preis für die Lösung der Klimakrise wird hoch

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die mit dem Kampf gegen den Klimawandel verbundenen Kosten:

«Zumindest rhetorisch sind fast alle Regierungen und Bürger der Welt für eine grüne Umstellung, nicht zuletzt in Europa mit Deutschland an der Spitze. Gleichzeitig erkennen die Europäer, dass diese Umstellung sehr teuer werden wird. Das hat uns niemand so richtig gesagt - auch nicht, dass wir es als Verbraucher und Steuerzahler sein werden, die dafür bezahlen werden. Mit Geld aus der eigenen Tasche. Wer sonst? Der Staat? Der hat kein eigenes Geld, nur unseres. Gibt es also einen Punkt, an dem die Europäer sagen werden, dass wir so viel nicht bezahlen werden, um die Welt zu retten? Wenn mein Portemonnaie leer wird, ich vielleicht meinen Lebensstandard senken muss - ist es das wert? Wo genau dieser Punkt liegt, wissen wir nicht. Nur dass es ihn gibt.»

«El Mundo»: Facebook-Ausfall beweist pathologische Abhängigkeit

MADRID: Zu dem stundenlangen Ausfall der Facebook-Dienste schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Der Zusammenbruch von Facebook, Instagram und vor allem Whatsapp am Montag hat in aller Deutlichkeit gezeigt, in welch pathologischer Abhängigkeit die modernen Gesellschaften - sowohl in der Geschäftswelt als auch im allgemeinen Leben - von den Diensten technologischer Giganten wie dem von Mark Zuckerberg stehen (...)

Die Hysterie, mit der auf den Ausfall reagiert wurde, zeigt, wie das physische Leben dem digitalen untergeordnet wird, bis hin zu einer sozialen Lähmung, die psychische Störungen und Süchte hervorrufen kann, wie sie bereits bei den Jüngsten auftreten und die wir hier oft anprangern. Das Internet und die sozialen Netzwerke sind der größte technologische Fortschritt der jüngeren Menschheitsgeschichte, und es wäre dumm, dies nicht zuzugeben und sich dieser Entwicklung zu widersetzen. Aber es wäre auch dumm, die Augen vor den unerwünschten Auswirkungen zu verschließen, wenn diese entdeckt werden. Und dazu gehört die Tatsache, dass ein sechsstündiger Verzicht auf Facebook, Instagram oder WhatsApp als sozialer Kollaps interpretiert wird.»

«Tages-Anzeiger»: Abhängigkeit von Facebook begrenzen

ZÜRICH: Zum stundenlangen Ausfall von Facebook und Co. meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Blackout. Genau in dem Moment, in dem wie nie zuvor die riesige Macht von Facebook diskutiert wird. Kurz bevor die Whistleblowerin Frances Haugen vor dem US-Kongress über Facebook aussagen sollte. Während in den USA und der EU zahlreiche Verfahren von Gerichten und Aufsichtsbehörden gegen Facebook laufen. (...)

Jemand, der wie Facebook über seine Schuhbändel stolpert, sieht nicht besonders mächtig aus. Manche spekulierten daher auch, dass Facebook sich selbst abgestellt habe, um der Diskussion den Boden zu entziehen, die mit den Enthüllungen entflammt sind.

Doch es ist im Kern völlig egal. Wir dürfen weder von Facebooks Wohlwollen, Unangreifbarkeit noch von dessen Kompetenz abhängen. Alles ist erwiesenermaßen begrenzt. Was wir brauchen, ist, eine Alternative zu haben.»

«NZZ»: Schwere Blamage für Facebook und Co.

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den stundenlangen Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram:

«Kaum etwas könnte peinlicher sein. Er zeigt, wie fehleranfällig die digitale Infrastruktur in diesen scheinbar so modernen Zeiten immer noch ist und wie schnell die zunehmend digital strukturierte Wirtschafts- und Arbeitswelt aus dem Gleichgewicht geraten kann.

Vielleicht haben die Skeptiker recht, die das heutige Internet in einer Krise sehen. Dem unglaublichen Erfolg von Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix oder auch Twitter steht in ihren Augen zunehmender Ärger über die ungefilterte Verbreitung von Fehlinformationen, über den Diebstahl kritischer Informationen, über den Missbrauch persönlicher Daten, über die Anfälligkeit der technischen Systeme oder auch über die nachlassende Innovationsfreude gegenüber. Die großen Internetkonzerne verhielten sich wie «böse Monopolisten», wird kritisiert. Sie unterdrückten systematisch die Konkurrenz und nähmen die Nutzer auf ihren Plattformen in Geiselhaft, um sie immer weiter auszupressen. Facebook jedenfalls befindet sich in der Defensive.»