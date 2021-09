Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Tages-Anzeiger»: Lindner will nicht nur an Seitenlinie stehen

ZÜRICH: Zur Rolle von FDP-Chef Christian Linder bei den Sondierungen nach der Bundestagswahl schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Die FDP, die kleinste der möglichen Parteien, soll eine Koalition eingehen, die sie eigentlich nicht will - mit dem Sozialdemokraten Olaf Scholz als Kanzler sowie den Grünen. Lindner würde lieber mit den Christdemokraten von Armin Laschet zusammengehen, aber dieses Bündnis ist bei den Deutschen schon jetzt so unerwünscht wie sein möglicher Kanzler. Das letzte Mal, als die FDP vor einer ähnlichen Aufgabe stand, verweigerte sich Lindner und zog damit den Zorn des ganzen Landes auf sich. Und diesmal? (...)

Ob die Erfahrung von damals Lindner in Hinblick auf die bevorstehenden Verhandlungen freier oder unfreier macht, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. (...) Sollte die FDP am Ende, irgendwann vor oder nach Weihnachten, tatsächlich in eine Regierung eintreten, würde Lindner seine Karriere in jedem Fall krönen. Man spürt schon lange, dass es ihm nicht mehr genügt, an der Seitenlinie zu stehen und alles besser zu wissen.»

«NZZ»: Wahl hat Habecks Position gestärkt

ZÜRICH: Dem Grünen-Chef Robert Habeck komme bei den Sondierungsgesprächen für mögliche Regierungskoalitionen eine Schlüsselrolle zu schreibt am Mittwoch die «Neue Zürcher Zeitung»:

«Anders als Baerbock geht Co-Chef Habeck gestärkt aus dem Wahlkampf hervor. Viele in der Partei rechnen es ihm hoch an, dass er Baerbock bei der Kanzlerkandidatur den Vortritt ließ. Vor allem aber halten sie ihm zugute, dass er sie auch dann noch unterstützte, als es im Wahlkampf holprig wurde und sich Baerbocks Fehler häuften. (...) Die Grundlage für seine neue Rolle hat Habeck schon vor Wochen gelegt. Bereits zu Beginn des Wahlkampfs haben die Parteioberen verabredet, dass er die anstehenden Koalitionsgespräche vorbereiten solle. Das kommt nicht von ungefähr. Habeck kann in die Gespräche seine siebenjährige Erfahrung als Landesminister von Schleswig-Holstein einbringen. Dort hat er auch schon Jamaika-Verhandlungen geführt. Damals ist auch die Idee entstanden, dass sich zunächst die kleinen Parteien treffen, um über Gemeinsamkeiten zu sprechen - so wie es Grüne und FDP nun vorhaben.»

«Wall Street Journal»: Biden handelte gegen Rat des Militärs

NEW YORK: Zu den Aussagen oberster US-Militärs bei einer Senatsanhörung zum Truppenabzug der Amerikaner aus Afghanistan schreibt das «Wall Street Journal»:

«Präsident Biden hofft, dass die politischen Folgen seines verpfuschten Afghanistan-Abzugs schnell verblassen werden, aber die Senatsanhörung am Dienstag mit dem Verteidigungsminister und zwei hochrangigen Generälen rückt seine Entscheidungen in kein besseres Licht.

Die Anhörung unterstrich, dass der Präsident gegen den Rat des Militärs handelte, als er die restlichen US-Kräfte aus dem Land herausriss. Generalstabschef Mark Milley und General Kenneth McKenzie machten beide in ihren Aussagen klar, empfohlen zu haben, dass etwa 2500 US-Soldaten in Afghanistan blieben, um eine Machtübernahme durch die Taliban zu hinauszuzögern. (...) Der Skandal besteht nicht darin, dass der Präsident den militärischen Rat ignorierte - er ist der Entscheidungsträger. Es ist seine Weigerung, zu seiner Entscheidung zu stehen. Herr Biden will politische Anerkennung für die Beendigung des amerikanischen Einsatzes in Afghanistan, aber er ist nicht bereit, das politische Risiko einzugehen, zuzugeben, dass er dabei die Befehlshaber überstimmte. (...) Der Abzug aus Afghanistan ist die größte US-außenpolitische Demütigung seit Jahrzehnten. Der Schaden wird durch das Versagen in Sachen Rechenschaft, angefangen beim Oberbefehlshaber (Joe Biden), verschlimmert.