Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.21 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«Nesawissimaja»: Der Kreml ist Assads letzte Hoffnung

MOSKAU: Zum Treffen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad mit Präsident Wladimir Putin im Kreml in Moskau schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Gespräche der Präsidenten Russlands und Syriens, Wladimir Putin und Baschar al-Assad, im Kreml waren für die Beobachter eine Überraschung. Informiert worden war darüber vorab nicht, der Anführer der arabischen Republik war zuletzt 2015 in Moskau gewesen. Der Kreml ist für Assad die letzte Hoffnung. Das Gespräch der beiden Staatschefs drehte sich vor allem um den Wiederaufbau in dem Land im Nahen Osten, wenn der Konflikt dort beendet ist.

Und es ging um die Probleme der ausländischen Präsenz. Assad beschwerte sich bei Putin über den Druck aus dem Ausland auf sein Land. Die Experten erklären das Treffen vor allem mit dem Wunsch beider Seiten, die Last der westlichen Sanktionen abzuschwächen. Syriens Nachbarn schauen inzwischen pragmatisch auf eine Zusammenarbeit mit Assads Regierung.»

«Diena»: Unionsprogramme als Bindung von Minsk an Moskau

RIGA: Zur Einigung der beiden Nachbarstaaten Russland und Belarus auf 28 Unionsprogramme schreibt die liberale lettische Tageszeitung «Diena» am Mittwoch:

«Moskaus Vorteile werden hauptsächlich geopolitischer Natur sein, sollten die Integrationsprogramme tatsächlich umgesetzt werden. Geringere Ausgaben für die «Nachbarschaftspflege» sowie ein langfristig garantierter Markt von neun Millionen Menschen sind wichtige Faktoren. Doch sind sie nicht so wichtig wie die unumkehrbare Bindung von Belarus an Russland. Dementsprechend wird - egal, wer nach Lukaschenko an die Macht kommt - keine Wahl haben: entweder Loyalität gegenüber Moskau oder wirtschaftliche Katastrophe.»

«Corriere della Sera»: Støre-Sieg lässt Linke in Europa hoffen

ROM: Zum Wahlsieg des Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre in Norwegen und dem Signal für Europa schreibt die italienische Tageszeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Die Art des Sieges von Støre hat die Hoffnungen der ganzen europäischen Linken wiederbelebt, die seit Jahren den Grund ihrer eigenen Existenz verloren zu haben schien. Es ist kurios, dass der Traum wiederbelebt wird durch Leute, die für Recht und Ordnung sind und sogar in Regierungen arbeiten, ganz anders als jene radikalen Anführer wie (der ehemalige britische Labour-Chef Jeremy) Corbyn.

Irgendwann wird zu analysieren sein - vor allem wenn sich auch die Vorhersagen für (Olaf) Scholz bestätigen - wie dieser fundamentale Wandel und die noch nicht überwundene Covid-Zeit zusammenhängen.»

«Dagens Industri»: Die Deutschen wählen Europas Kaiser

STOCKHOLM: Die schwedische Wirtschaftszeitung «Dagens Industri» (Stockholm) meint am Mittwoch zur Bundestagswahl:

«Die deutsche Wahl am 26. September ist mehr ein Abschluss als der Beginn von etwas eindeutig Neuem. Die Ära Merkel als Kanzlerin ist nach 16 Jahren vorbei. Deutschland ist heute die einzige verbliebene Großmacht in der EU. Großbritanniens Abgang und Frankreichs ökonomischer Krebsgang macht Deutschlands Stellung historisch einzigartig. Das Land liegt eingebettet in sichere Staaten, die sich ausnahmsweise einmal nicht damit beschäftigen, die deutsche Macht zu bekämpfen. Deutsches Kapital und deutsche Politik bestimmen via EU die Hauptrichtung für uns alle. Wer deutscher Kanzler wird, bedeutet viel dafür, wie die Krisen der 20er Jahre gehandhabt werden. Merkels etwas zaghafte Führung hat zur Schwächung der Rolle der EU in der Welt beigetragen. Ein neuer Kanzler in Berlin wird das ändern.»

«Dziennik»: Viel Ungewissheit vor dieser Bundestagswahl

WARSCHAU: Zur möglichen politischen Konstellation nach der Bundestagswahl schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Mittwoch:

«Angela Merkel könnte ihr Amt noch bis Ende des Jahres ausführen. Alles hängt davon ab, wie schnell nach der für den 26. September geplanten Bundestagswahl eine Koalition zustande kommt. Jeder der potenziellen Nachfolger setzt auf die Fortführung von Merkels Kurs. In Deutschland führen in Umfragen seit Wochen die Sozialdemokraten, die auf 25 bis 26 Prozent kommen. Mehrere Prozentpunkte weniger hat die CDU/CSU. Am wahrscheinlichsten ist es nach heutigem Stand, dass SPD-Chef Olaf Scholz Kanzler wird, aber die Chancen von CDU-Chef Armin Laschet sollte man nicht abschreiben.

Soviel Ungewissheit vor der Wahl gab es jenseits der Oder lange nicht mehr - die Zahl der möglichen Koalitionen lässt einen schwindelig werden. Sicher ist nur, dass die Rechtspopulisten von der AfD einer Koalition nicht angehören werden. Von den übrigen fünf Parteien hat die geringsten Chancen auf eine Regierungsbeteiligung die postkommunistische Linke, die die Nato stark kritisiert und lediglich ein Bündnis mit SPD und Grünen bilden könnte.»

«Le Parisien»: Impf-Widerständler riskieren Sanktionen

PARIS: Zur Impfpflicht für Beschäftigte im französischen Gesundheitswesen, die am Mittwoch in Kraft tritt, schreibt die französische Tageszeitung «Le Parisien»:

«Es waren wirklich nicht sehr viele Pflegekräfte, die gestern vor dem Gesundheitsministerium gegen die Impfpflicht demonstriert haben. (...) Nicht mehr als 60 Personen. Wahrscheinlich war es die kleinste Demonstration des Jahres. Eigentlich wird die Impfung von dieser Bevölkerungsgruppe gut angenommen. (...) Jene Pflegekräfte, die gegen die Impfung sind, berufen sich auf (...) ihren politischen Widerstand gegen (den französischen Präsidenten) Emmanuel Macron und/oder auf die mangelnde Anerkennung, auf das Unwohlsein einen Beruf auszuüben, der immer schwieriger wird, und für den immer weniger Mittel zur Verfügung stehen. (...) Die letzten Widerständler riskieren, sanktioniert zu werden und sich noch ein bisschen mehr auszuschließen.»

«Irish Times»: Schwierige Koalitionsbildung in Norwegen

DUBLIN: Zum Erfolg der sozialdemokratischen Arbeiterpartei bei den Parlamentswahlen in Norwegen meint die in Dublin erscheinende «Irish Times» am Mittwoch:

«Parteichef Jonas Gahr Støres bevorzugte Partner dürften die von den Landwirten unterstützte Zentrumspartei und die Sozialistische Linke sein - eine Konstellation, die der Regierung eine komfortable Mehrheit verschaffen würde. Allerdings könnte sich die Bildung einer solchen Koalition angesichts erheblicher politischer Differenzen zwischen Mitte und Links als schwierig erweisen. Die Sozialisten würden ein breiteres, radikaleres Bündnis bevorzugen, das auch die Grünen und die linksextreme Rote Partei einschließt. Dies wäre jedoch ein Gräuel für das Zentrum und hat auch wenig Anziehungskraft für die Arbeiterpartei.

Bei den Wahlen ging es vor allem um zwei Themen: Erdölförderung und soziale Gleichheit. (...) Die Grünen machten im Wahlkampf einen sofortigen Stopp der weiteren Erschließung von Öl- und Gasvorkommen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung. Die Partei blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und verfügt derzeit über wenig politischen Einfluss.»

«NZZ»: Kostenlose Energiewende gibt es nicht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Anstieg der Erdgaspreise:

«Die Nachfrage nach Gas hat in den vergangenen Monaten auch zugelegt, weil in der EU der Preis für Emissionszertifikate abhob. Wenn die Berechtigung zum Ausstoss von CO2 mehr kostet, wechseln manche Produzenten bei der Verstromung von Kohle auf Gas, was die Nachfrage nach Erdgas anheizt. (...) Bereits gibt es Anzeichen, dass wegen des hohen Preises Erdgas bei der Stromproduktion von Kohle verdrängt wird, was den CO2-Ausstoss tendenziell erhöht. Das ist der energiepolitische Super-GAU: hohe Kosten und hohe Emissionen. Wenn gestiegene Preise aber, wie im Fall fossiler Brennstoffe, nicht zu mehr Angebot führen sollen, bedarf es anderer Quellen. Die offensichtliche Antwort mancher Politiker wie des EU-Kommissions-Vizepräsidenten Frans Timmermans ist es, einen schnelleren Übergang zu erneuerbaren Energien zu propagieren. (...) Aktivistische Politik ersetzt aber nicht Umsicht, sondern vergrößert vielmehr die Zielkonflikte. Ein breiter Energiemix und Reservekapazitäten sind die bewährten Mittel, um zwischen diesen Forderungen einen Ausgleich zu schaffen. Dabei gilt es, reinen Wein einzuschenken: Die Energiewende ist nicht kostenlos. Auch nicht für Politiker.»