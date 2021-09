Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Kommersant»: In Afghanistan litt der Ruf der USA

MOSKAU: Zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die Amerikaner hielten ihr Versprechen und verließen Afghanistan. In der Nacht zum 31. August hob ihr letztes Militärflugzeug vom Flughafen in Kabul ab. Nach fast 20 Jahren Krieg wird ein weiteres, nicht gerade glorreiches Kapitel amerikanischer Geschichte geschlossen: Washington übergibt das Land den Kräften, die bekämpft werden sollten. In Kabul bleiben nicht nur Verwüstung, die Angst vor dem Unbekannten, 200 Amerikaner und Zehntausende von «afghanischen Verbündeten» zurück, sondern auch der amerikanische Ruf bei den europäischen Partnern und der Glaube, dass man in einem fernen fremden Land mit Gewalt die eigene Ordnung durchsetzen kann.»

«NZZ»: Taliban nicht vorschnell anerkennen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Frage, wie der Westen künftig mit dem Taliban-Regime umgehen sollte:

«Es wäre aber falsch, die Taliban gleich offiziell zu anerkennen. Der Westen gäbe damit das letzte Druckmittel aus der Hand, das er nach dem Truppenabzug noch hat. Die Gefahr ist groß, dass sich die Taliban, sobald sie legitimiert sind, wieder radikalisieren. Die Führung bemüht sich zwar um ein gemäßigteres Image. Ihre Ideologie ist aber dieselbe geblieben. Sie träumt von einem drakonischen religiösen Regime, nicht von einer Demokratie, in der die Rechte von Frauen und Minderheiten hochgehalten werden. Nur mit Druck wird man sie zu Zugeständnissen bringen. Internationale Kooperation und Hilfe muss an konkrete Bedingungen gebunden werden. So könnte man die Aufrechterhaltung diplomatischer Beziehungen daran knüpfen, dass es nicht zu schweren Menschenrechtsverstößen kommt. Oder man könnte Hilfsgelder für das Bildungsministerium an die Bedingung knüpfen, dass auch Schulen für Mädchen weitergeführt werden.»

«Tages-Anzeiger»: Nur über humanitäre Hilfe verhandeln

ZÜRICH: Zur Lage in Afghanistan nach Abzug der westlichen Truppen meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Offenbar sind die Taliban der afghanischen Metastase des Islamischen Staats (IS) zu wenig radikal. Nun: Es wäre nichts dagegen einzuwenden, wenn sich IS-Terroristen und die Taliban in einem abgelegenen Tal Afghanistans gegenseitig in die Luft sprengen. Nur wird es nicht so laufen, die Leidtragenden werden weiterhin Unbeteiligte sein: Frauen, Kinder und auch Männer, die mit der ganzen islamistischen Brut nichts am Hut haben. Für die Terroristen sind diese unschuldigen Opfer keine sogenannten Kollateralschäden, sondern wichtiger Bestandteil ihrer Strategie, eine islamistische Herrschaft zu errichten, die auf Gewalt und Schrecken beruht. (...)

Bereits erheben sich Stimmen, unter anderem der britische Premier Boris Johnson, die fordern, mit Verbrechern wie den Taliban zu verhandeln. Dabei ignorieren sie Gegenwart und Geschichte. Wohin das führen kann, hat das Abkommen von Doha gezeigt, das die US-Regierung an der afghanischen Regierung vorbei mit den Taliban erzielt hat. Donald Trumps Deal hat es den selbst ernannten Gotteskriegern erst ermöglicht, Afghanistan handstreichartig zu erobern. Die Taliban sind und bleiben eine Terrororganisation. Mit ihnen zu verhandeln, ist keine Option, ausser es geht um humanitäre Hilfe für die leidgeprüfte Bevölkerung.»

«The Guardian»: USA stehen weiter in der Verantwortung

LONDON: Zum Rückzug der USA aus Afghanistan meint die britische Zeitung «The Guardian» am Mittwoch:

«In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Zehntausende afghanische Zivilisten ihr Leben verloren. Sie haben nicht nur unter den Taliban, sondern auch unter den afghanischen Regierungstruppen und dem US-Militär gelitten. (...)

Die Verantwortung der USA endet nicht mit ihrem Rückzug. Ihre erste Pflicht ist es, im Rahmen ihrer sehr begrenzten Möglichkeiten alles zu tun, um diejenigen zu unterstützen, die noch in Afghanistan sind. Was immer getan werden kann, um die Taliban zur Einhaltung ihrer Versprechen zu bewegen, muss getan werden. Die zweite Pflicht besteht darin, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen, angefangen mit dem jüngsten Drohnenangriff. Rechenschaftspflicht, Ehrlichkeit und Entschädigungen sind gefragt.

Dies ist umso wichtiger, als die USA eine «über den Horizont hinausreichende» Terrorismusbekämpfung ins Auge fassen, die darauf abzielt, neue von Afghanistan ausgehende Bedrohungen aus der Ferne zu bekämpfen - was die Risiken noch erhöht. Auch wenn die USA ihren zwei Jahrzehnte währenden Konflikt beendet haben, dürfen sie sich nicht von den Afghanen abwenden, die weiterhin mit den Folgen leben müssen.»

«Die Presse»: Österreichs harte Haltung gegenüber Afghanen wird inhuman

WIEN: Zu Österreichs Fortsetzung seiner restriktiven Migrationspolitik auch in Sachen Afghanistan schreibt die Weiner Zeitung «Die Presse»:

«Österreich hat bisher mehr afghanische Flüchtlinge - rund 42.000 - aufgenommen als die meisten anderen EU-Staaten. Das ist ein Faktum. Auch Probleme bei der Integration dieser Menschen sind Teil der österreichischen Vorbehalte, die ohne emotionale Verzerrung argumentiert werden können. Aber die von Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg vorgegebene Linie, deshalb keine einzige gefährdete Frau, keine einzige gefährdete Familie aus dem von den radikalislamischen Taliban okkupierten Land aufzunehmen, wird langsam inhuman und unglaubwürdig. (...) Verkraftbar wäre es, eine ausgewählte Gruppe an gefährdeten Menschen über das Resettlementprogramm des UNHCR nach Österreich zu holen. (...) Resettlement ist eine intelligente Form, um Fluchtbewegungen zu steuern. (...) Die Regierung sagt dennoch bisher Nein und behauptet, dass diese Menschen dann noch zusätzlich zu restlichen Asylwerbern integriert werden müssten. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber ebenfalls kurzsichtig.»