Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Duma»: «Krim-Plattform» zur Rückholung der Halbinsel ist sinnlos

SOFIA: Zur neuen internationalen «Krim-Plattform» mit dem Ziel einer Rückholung der Krim zur Ukraine schreibt am Mittwoch die russlandfreundliche sozialistische Zeitung «Duma» in Bulgarien:

«Was die «Krim-Plattform» selbst betrifft, ist dies ein sinnloses, fruchtloses und aussichtsloses Ereignis. Jeder der 47 Teilnehmer der «Krim-Plattform» - einschließlich der Gastgeber (des Krim-Gipfels) - weiß, dass die Krim niemals in das Staatsgebiet der Ukraine zurückkehren wird, weil sie faktisch ein Teil von Russland ist. Keiner dieser Teilnehmer wird je die faktische Lage juristisch anerkennen, solange sich die geopolitischen Bedingungen nicht ändern. Gleichzeitig werden viele von ihnen den Ukrainern das weiter sagen, was diese hören wollen und unterdessen ihre Interessen mit Russland auf eine Weise verfolgen, die zum Wohl ihrer Völker und nicht des ukrainischen Volkes führt.»

«Gazeta Wyborcza»: Demonstration der Stärke gegen die Schwächsten

WARSCHAU: Polen plant den Bau eines Zauns an der Grenze zu Belarus, das Migranten aus dem Nahen Osten passieren lässt. Dazu schreibt die polnische Tageszeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Immer mehr Kräfte werden mobilisiert, die Situation der Migranten an der Grenze wächst zur angeblich größten Herausforderung für die nationale Sicherheit. Mit boshafter Befriedigung, mit rassistischem Ton werden die nächsten Kilometer von Stacheldraht an der Grenze präsentiert, die uns vor dieser vermeintlich existenziellen Bedrohung an der Grenze schützen sollen.

Wir (Polen) sind ein Volk von fast 40 Millionen Menschen und ein entwickeltes Land in der Mitte Europas. Mit Blick auf Putins Russland und die Situation in Belarus werden wir zunehmend zu einem Frontstaat. Die Destabilisierung der Situation in Polen und der EU sind Elemente der gegen uns gerichteten hybriden Untergrabungsaktionen. Niemand, der seinen gesunden Menschenverstand beisammen hat, stellt das infrage. Niemand fordert die Beseitigung der Grenzen und die Abschaffung von Sicherheitskontrollen von Flüchtlingen. Ein starker Staat macht sich nicht lächerlich mit einer Demonstration der Stärke gegenüber den Schwächsten, begleitet von Propaganda-Zirkus. Das führt nur zur Politisierung. Und zu Scham bei den denkenden Bürgern.»

«El Mundo»: Biden beugt sich dem Terror in demütigender Weise

MADRID: Zur Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, die Truppen wie von den Taliban gefordert bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen, schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Nun wird es weder Spanien noch den anderen Ländern möglich sein, all jene Menschen zu retten, die an der Seite unserer Soldaten an der Demokratisierung eines Landes gearbeitet haben, dessen Bevölkerung nun dem Willen der Islamisten ausgeliefert ist. Von dem Moment an, in dem das Regime die Kontrolle über den Flughafen zurückgewinnt und sich auf die eigenen Ziele konzentrieren kann, wird eine unerbittliche Unterdrückung mit Terror und Tod beginnen. (...)

Die Art und Weise, in der Biden sich den Forderungen der Taliban beugt und seine Verbündeten im Stich lässt, ist unwürdig und völlig unverständlich. Es stimmt, dass es seitens des Islamischen Staates Drohungen gegeben hat. Wenn man dem Terror aber so nachgibt, wie es Biden gestern getan hat, demütigt man sich selbst. Er räumte ein, dass er den Abzug beschleunigen werde, um Opfer zu vermeiden. «Je früher wir Afghanistan verlassen», sagte er, «desto geringer ist für die Truppen das Risiko eines dschihadistischen Angriffs.»»

«Rzeczpospolita»: Mauern und Stacheldraht sind Symbole der Unfreiheit

WARSCHAU: Polen will sich mit einem Zaun an der Grenze zu Belarus vor einem Andrang von Migranten schützen. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Mauern und Stacheldraht assoziieren viele Polen mit dem Kommunismus (...) sie sind und bleiben für uns ein Synonym der Unterdrückung. In unserer zivilisierten Welt gelten für Flüchtlinge die Standards des internationalen Schutzes. Viele von uns haben das in der Vergangenheit in Anspruch genommen. Daher gibt es für das demokratische Polen keinen anderen Weg, als diese Normen einzuhalten und Menschen, deren Leben in Gefahr ist, zu unterstützen und ihnen Raum zum Leben in unserer Wirklichkeit zu geben. Trotzdem darf man nicht die Augen verschließen vor der Bedrohung einer Massenmigration.

Hier müssen wir uns in die Politik der EU einfügen. Die Grenzen sichern, Menschenhändlern den Krieg erklären, die Geheimdienste zum Schutz vor dem Import von Terror und Radikalismus einsetzen. Das ist eine große Herausforderung, gerade für die Regierenden, die einen Weg finden müssen, das zu lösen, ohne die internationalen Rechtsnormen und die Gebote der Menschlichkeit aufzugeben. Diejenigen, die in die freie Welt fliehen, sollten wissen, dass man sich nicht über die grüne Grenze zwischen Belarus und der EU schlagen muss, sondern dass dort jemand wartet, der kompetent und verständnisvoll ist.»

«L'Alsace»: Unter Afghanen könnte es schwarze Schafe geben

MÜLHAUSEN: Zur Krise in Afghanistan und einer möglichen Migrationsbewegung schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «L'Alsace» am Mittwoch:

«Jedes Land muss an der Aufnahme von Flüchtlingen, die vor einer reellen Gefahr fliehen, beteiligt sein. Genau so ist auch die überstürzte Evakuierung von zehntausenden Afghanen vom Flughafen in Kabul in die Nato-Länder allen voran eine humanitäre Aufgabe. Sie ist nicht ohne Risiken. Das größte ist dabei, dass sich Islamisten unter die Flüchtlinge mischen und Terroranschläge verüben, sobald sie im Aufnahmeland angekommen sind. Das war in der Vergangenheit bereits der Fall, vor allem bei Menschen aus Syrien.

Offiziell handelt es sich bei allen Afghanen, die aus Kabul evakuiert wurden, um Personen, die dem Militär der westlichen Koalitionsgruppen geholfen haben. Es ist aber unmöglich, mit Sicherheit die Beweggründe jedes einzelnen zu kennen. In einem Schafsstall kann sich immer auch ein Wolf verstecken. Die Angst vor dem Wolf bringt uns jedoch nicht weiter voran. Nicht alle Migranten, die aufgenommen werden, sind Terroristen. Es ist wichtig Verwechslungen zu vermeiden, wenn fast alle vor einem islamistischen Obskurantismus fliehen.»

«Corriere della Sera»: Wahlkampf in Deutschland wird dramatischer

ROM: Zum Wahlkampf in Deutschland schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Genau einen Monat vor der Bundestagswahl im September trägt eine weitere Wendung dazu bei, die deutsche Wahlkampagne noch unsicherer und dramatischer zu machen. Zum ersten Mal seit 15 Jahren hat die SPD die CDU/CSU in den Wahlumfragen überholt und ist zumindest auf dem Papier die Partei Nummer eins in Deutschland. (...) Die Forsa-Umfrage bestätigt den Mitnahmeeffekt, den die SPD gerade mit ihrem Kanzlerkandidaten, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, hat, der mit weitem Abstand bei den persönlichen Präferenzen der Deutschen im Vergleich zur Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock und dem Kandidaten der Union, Armin Laschet, an der Spitze steht.

Tatsächlich wird Scholz als der würdigste Nachfolger der Kanzlerin gesehen, der als einziger ihren moderaten Kurs fortsetzen kann. (...) Die zentrale Frage ist die Schwäche, die Laschet zeigt, der neben aufsehenerregenden Patzern bis jetzt weder wusste, Themen und Töne zu finden, um die gemäßigten Wähler zu mobilisieren, noch sich als wahrer Erbe der Stimmen von Merkel zu profilieren, die wahrscheinlich den Ausgang der Partie entscheiden.»

«Politiken»: Woher kommt Corona?

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch die mangelnde Bereitschaft Chinas, mit internationalen Forschern zusammenzuarbeiten, um die Entstehung des Coronavirus zu klären:

«In den letzten anderthalb Jahren sind wir viel klüger geworden, was die Krankheit angeht, aber ein zentrales Rätsel bleibt ungelöst: Wo und wie ist Corona entstanden? Es ist entscheidend, das zu klären, nicht nur, um zu sehen, was schiefgelaufen ist, sondern um zukünftige Pandemien zu verhindern. [.] Sowohl der Aspekt der globalen Gesundheit als auch der Respekt vor den vielen Corona-Opfern erfordern eine Öffnung Chinas. Ermöglicht den Zugang zu euren Daten und Laboren, damit wir gemeinsam vorankommen können. Wenn das Regime in Peking das selbst nicht versteht, muss die Außenwelt es dazu drängen.»

«Times»: Ereignisse in Afghanistan haben G7 geschwächt

LONDON: Die britische Zeitung «The Times» kommentiert am Mittwoch den Video-Gipfel der G7 zur Lage in Afghanistan:

«Tatsächlich war es kaum wahrscheinlich, dass es Boris Johnson gelingen würde, Joe Biden davon zu überzeugen, die US-Truppen über das Ende des Monats hinaus in Kabul zu belassen. Die vom US-Präsidenten gesetzte Frist mag willkürlich und unnötig gewesen sein, und sie war für die anstehende Aufgabe eindeutig unzureichend. Doch wie (der britische) Verteidigungsminister Ben Wallace bereits eingeräumt hatte, hängt die Evakuierung von der Kooperation der Taliban ab, nicht zuletzt um die Gefahr eines Terroranschlags auf den Flughafen abzuwenden. (...)

Gleichwohl ist nicht zu übersehen, dass die G7 durch die Ereignisse in Afghanistan erheblich geschwächt wurden. In den kommenden Tagen und Wochen geht es vor allem darum, eine größere regionale humanitäre Krise zu verhindern. Längerfristig wird die Herausforderung für die westlichen Regierungen darin bestehen, ihre Allianzen wieder zu stärken und gleichzeitig ihre Sicherheitspolitik an die Realität des zunehmenden Isolationismus der USA anzupassen.»

«De Telegraaf»: Eingereiste Afghanen überprüfen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» beschäftigt sich am Mittwoch mit möglichen Gefahren einer unkontrollierten Einreise afghanischer Flüchtlinge:

«Es wird befürchtet, dass auch Extremisten, Menschenhändler, Kriegsverbrecher oder Terroristen mit der westlichen Luftwaffe ausfliegen könnten. Britische Behörden bestätigten, dass bereits einer Person, die auf der Flugverbotsliste des Landes steht, die Einreise gelungen sei. Und in Belgien wurden die Polizeidienststellen in einer internen E-Mail gewarnt.

Die Evakuierung war nur unzureichend vorbereitet und die Situation vor Ort ist unübersichtlich. Daher ist verständlich, dass Menschen nach einer nur eingeschränkten Kontrolle mitgenommen werden. Dies entbindet die Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde, aber auch die Sicherheitsdienste, nicht von ihrer Pflicht, alle Personen gründlich und sorgfältig zu überprüfen, bevor sie hier das Asylverfahren durchlaufen.

Nicht nur für unsere Sicherheit, sondern auch für die jener Afghanen, die vor der Katastrophe geflohen sind und sich nun in denselben Auffanglagern befinden.»

«Kommersant»: US-Präsident Biden hörte nicht auf G7-Verbündete

MOSKAU: Zur Lage in Afghanistan und zu dem Krisengipfel der Gruppe der G7 per Video schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die glorreichen Sieben und Kabul: Die Länder der Gruppe der G7 haben sich am Dienstag zu einem außerplanmäßigen Gipfel im Videoformat getroffen. Anlass des Treffens war der Fall der afghanischen Regierung und die Machtergreifung durch die Taliban, die in Russland als Terrorbewegung verboten sind. Drei Ziele hatten die Teilnehmer des Treffens: die Hilfe für die Afghanen, das Land zu verlassen, weil ihnen Gefahr droht; die Koordination der Zusammenarbeit mit den Taliban und das Drängen auf Bildung einer «inklusiven Regierung».

Für US-Präsident Joe Biden aber war die wichtigste Aufgabe als Haupteilnehmer des Treffens zu demonstrieren, dass Washington der anerkannte Anführer der freien Welt bleibt. Und das ist gar nicht so sehr gut gelaufen. Der Chef des Weißen Hauses schob die Bitte der Partner, die Mission der US-amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan, einfach beiseite. Joe Biden hörte nicht auf seine Verbündeten in der G7.»

«Tages-Anzeiger»: G7 wirken wie sieben Zwerge

ZÜRICH: Die USA und ihre Alliierten halten am Termin 31. August für den Abzug aus Kabul fest. Dazu meint der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Die Gruppe der Sieben umfasst die wichtigsten und reichsten westlichen Industrienationen. Abgesehen von Japan gehören alle der Nato an. Die militärische Afghanistan-Erfahrung wäre also vorhanden, um Kabuls Flughafen ein paar Tage länger zu sichern. Dennoch scheint sich die G7 von den Taliban einschüchtern zu lassen. Ungeachtet ihrer Macht wirken die G7-Staats- und Regierungschefs wie sieben Zwerge, die sich vor den islamistischen Siegern wegducken, um sich möglichst rasch zu verdünnisieren.

Die Taliban posieren derweil als Supermachtbesieger. Sie haben sich sogar erdreistet, den Westen ultimativ aufzufordern, die Evakuierungsflüge Ende August zu stoppen. Sollten sich die USA, die G7 und Europa tatsächlich devot daran halten, verlieren sie im Kabuler Debakel den letzten Rest an Würde und Achtung.»

«NZZ»: Geimpfte sind im Vorteil

ZÜRICH: Zur Debatte um Corona-Impfungen meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«In der Diskussion um Impfdurchbrüche geht auch oft vergessen, dass das Phänomen vor allem für ungeimpfte Personen ein Problem darstellt. Denn wie gesagt erkranken Geimpfte nach einer allfälligen Infektion in aller Regel nicht schwer. Der Einzelne kann somit mit seinem Entscheid für die Impfung das unangenehme Thema weitgehend von sich fernhalten. (...)

Dass Geimpfte nach einer Infektion das Delta-Virus an andere Menschen weitergeben können, hat teilweise für helle Aufregung gesorgt. Dabei haben uns die Experten von allem Anfang an vor dieser Möglichkeit gewarnt: dass die Impfung zwar schwere Erkrankungen verhindert, aber nicht die Virusverbreitung stoppen kann. Doch auch bei diesem Problem hilft die Impfung. So sind geimpfte Personen nicht nur bei den tödlichen und schweren Infektionen im Vorteil; sie haben auch ein geringeres Risiko, sich anzustecken. Somit sollte die Zahl der unerkannten Virusüberträger mit steigender Impfquote abnehmen.»

«Wall Street Journal»: Biden bleibt stur und die Welt vergisst nicht

NEW YORK: Die USA halten vorerst an ihrem Ziel fest, ihre Truppen bis zum 31. August aus Afghanistan abzuziehen. Dazu schreibt das «Wall Street Journal»:

«Der Abzug aus Afghanistan ist einer der armseligsten amerikanischen Fehlschläge seit Jahrzehnten. Die Folgen werden sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen, wenn Freunde und Feinde ihre Ansichten über den politischen Willen der USA im Allgemeinen und Herrn (US-Präsident Joe) Bidens im Besonderen neu kalibrieren. Der Präsident möchte vielleicht, dass die Amerikaner die letzten zwei Wochen vergessen, aber die Welt wird sich erinnern. Taliban und Al Kaida werden sie als Werbung zur Rekrutierung junger Dschihadisten nutzen. China, Russland und Iran überlegen bereits, wie sie ein schwaches Amerika ausnutzen können.

Herr Bidens sture Weigerung, sich an den Zusammenbruch der afghanischen Regierung und des afghanischen Militärs anzupassen, ist eine weitere Erinnerung daran, dass die Wahl eines US-Präsidenten eine schicksalhafte Entscheidung ist. Charakter ist wichtig, aber Charakter besteht aus vielen Teilen. Einer ist Urteilsvermögen und ein weiterer der Mut, einen Fehler zuzugeben und sich neu zu organisieren. Herr Biden versagt in beiden Punkten. Mit (noch) dreieinhalb Jahren seiner Präsidentschaft wird die Welt viel gefährlicher werden.»