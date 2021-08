Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Dziennik»: Ein schändlicher Moment in der Geschichte der USA

WARSCHAU: Zur US-Evakuierungsmission in Afghanistan schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Mittwoch:

«US-Präsident Joe Biden wollte die Geschichte ausnutzen, aber die Geschichte beschloss, den Spieß umzudrehen. Das Versprechen, die letzten US-Soldaten vor dem 11. September aus Afghanistan abzuziehen, sollte eine Parallele zum Jahrestag der Anschläge auf Amerika vor 20 Jahren schaffen. Und dem Präsidenten einen Vorwand geben, sein «mission accomplished» zu verkünden. Stattdessen muss er sich nun dafür rechtfertigen, wie es möglich ist, dass die afghanische Armee, für die Hunderte Millionen Dollar amerikanischer Steuerzahler ausgegeben wurden, die Hauptstadt kampflos aufgibt.

Die Bilder von Menschen, die sich selbst überlassen wurden, von dem Chaos auf dem Kabuler Flughafen, von den Taliban-Kämpfern in der Hauptstadt - diese Bilder treffen den Kern des amerikanischen Mythos. Amerika kennt aus seiner Geschichte mehrere solcher schändlichen Momente. Der Verrat an den Kurden 2019, der Fall Saigons 1975, das Abweisen eines Schiffs mit jüdischen Flüchtlingen aus Nazi-Deutschland 1939. Jedes dieser Daten wird mit Bitterkeit erinnert, denn es zeigt, wie sich die Praxis von erklärten Werten unterscheiden kann.»

«Lidove noviny»: Flüchtlingsaufnahme von 2015 wiederholt sich nicht

PRAG: Die konservative Zeitung «Lidove noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zur Sorge vor einem Flüchtlingszustrom aus Afghanistan nach dem Sieg der militant-islamistischen Taliban:

«Wir wissen nicht, wie viele Menschen aus Afghanistan fliehen wollen und wie vielen von ihnen es gelingen wird. Um eine mögliche Flüchtlingswelle einzudämmen, werden wir mit Ländern wie der Türkei, Pakistan und dem Iran zusammenarbeiten müssen. Wir werden dabei über manches hinwegsehen müssen, was uns in diesen Ländern missfällt. Europa weiß heute, dass es seine Sicherheit und seinen Wohlstand schützen muss - und dass das etwas kostet. Niemand wird die fliehenden Afghanen so mit offenen Armen empfangen, wie Deutschland die syrischen Flüchtlinge im Sommer 2015 begrüßt hatte.»

«De Standaard»: Am Ende zählen nur eigene Interessen

BRÜSSEL: Zur Machtübernahme der Taliban meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Die Vereinigten Staaten müssen nun ihre Wunden lecken, aber ihre europäischen Nato-Verbündeten nicht minder. Ernüchterung ist nicht das richtige Wort. Schon vor der Implosion in Kabul war von dem liberalen Dünkel, mit dem der Afghanistan-Einsatz behaftet war, nicht mehr viel übrig. Es ist eher eine existenzielle Erschütterung. Das konnte man zum Beispiel am Montag am Gesicht des deutschen Außenministers Heiko Maas ablesen. Wir haben uns verrechnet, sagte er niedergeschlagen. Es gibt nichts mehr zu beschönigen. (...)

Die geopolitische Verblendung zerbröckelt. Die europäischen Verbündeten bekommen diese Schläge weniger direkt zu spüren, aber vielleicht mit mehr Konfrontation, als die USA. Amerika musste letztlich auf die eigenen Interessen bedacht sein, erklärte der US-Präsident zu seiner Verteidigung. Die europäischen Verbündeten können sich nicht einmal darauf berufen. Doch jetzt, wo Flüchtlingsströme drohen, sind Eigeninteressen das Einzige, was zählt.»

«El Mundo»: Anerkennung des Taliban-Regimes hätte schlimme Folgen

MADRID: Zur Möglichkeit einer internationalen Anerkennung des Regimes der Taliban in Afghanistan schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«In Afghanistan ist alles zuletzt so schnell passiert, dass nun plötzlich die internationale Gemeinschaft den Taliban, die noch gestern eine der furchterregendsten terroristischen Gruppen der Welt waren, die Hand ausstreckt. Die Taliban werden nun als das kleinere Übel betrachtet. Das ist eine Realpolitik, bei der man alle Werte und Grundsätze, die das Weltgeschehen bestimmen sollten, über Bord wirft. Obwohl noch nicht einmal die komplizierten Evakuierungen aus Kabul abgeschlossen sind, spricht sogar die US-Regierung von einer Anerkennung des Taliban-Regimes. (...)

Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, Europa werde mit den Taliban reden müssen, weil diese «den Krieg gewonnen» hätten. Andere Länder sind noch weiter gegangen. China und die Türkei haben schon damit begonnen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und Russland unternimmt, wenn auch im eigenen Tempo, diplomatische Schritte und kostet dabei die große Pleite des Westens aus. Die Anerkennung eines terroristischen Regimes, das heute wie ein Wolf im Schafspelz erscheint, würde sehr ernste Folgen mit sich bringen.»

«La Repubblica»: Phase des Kriegs gegen Terror ist vorerst vorbei

ROM: Zur Zukunft Afghanistans nach der Eroberung Kabuls durch die Taliban schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Natürlich können die islamistischen Bewegungen nicht anders als sich über die Niederlage des Westens in Kabul freuen. Denn sie zeigt plastisch, dass eine historische Phase, nämlich die des «Kriegs gegen den Terror» und des «Exports der Demokratie», vorbei ist. Und deshalb wird das Gesicht des Feindes zumindest für einige Zeit nicht im schweren und rhythmischen Lärm der Stiefel der westlichen Armeen auf dem Boden erscheinen.

Wenn überhaupt, dann mit Luftkrieg, aus der Ferne oder von näher. Eine Art von Krieg, die noch immer verheerend ist, aber für sich genommen nie ideologisch überzeugte oder in der Bevölkerung verwurzelte Gruppen gebeugt hat. (...) Unabhängig davon, welche Entscheidungen die Taliban treffen oder nicht, riskiert die Flucht des Westens aus Kabul schwere Folgen auch an Orten weit weg von den trostlosen afghanischen Tälern.»

«Wall Street Journal»: Biden könnte Truppen erneut zu schnell abziehen

WASHINGTON: Zur US-Evakuierungsmission in Afghanistan schreibt das «Wall Street Journal»:

«Der Biden-Regierung wäre es lieber, dass niemand etwas bemerkt, aber die Evakuierung von Amerikanern und Afghanen, die die USA unterstützt hatten, aus Kabul hat noch einen weiten Weg vor sich. Eine Gefahr besteht darin, dass das Weiße Haus US-Truppen erneut zu schnell abzieht und Zehntausende der Gnade der Taliban überlasst.

(...) Die Taliban haben sich bereit erklärt, Zivilisten, vermutlich Amerikanern und Ausländern, eine "sichere Passage« (zum Flughafen in Kabul) zu gewähren. Das sind gute Nachrichten, obwohl wir gerne wissen würden, was die USA im Gegenzug zugesagt haben. Formale Anerkennung? Entwicklungshilfe? Man könnte meinen, die ganze militärische Ausrüstung der USA, die sie beschlagnahmen, wäre Entschädigung genug, aber die Dschihadisten wissen, dass Herr (US-Präsident Joe) Biden raus will - und zwar schnell.

Das gilt immer noch nicht für die etwa 50.000 Afghanen, die sich wegen Unterstützung der USA für eine Einreise (...) im Rahmen eines Sonderprogramms für Einwanderungsvisa qualifizieren würden. Die meisten dieser Afghanen sind nicht einmal in Kabul. Sie sind im Süden und Osten des Landes verstreut, wo die Amerikaner die meisten Kämpfe geführt haben. (...) Die Versuchung der Biden-Regierung wird jetzt sein, nicht auf eine sichere Überfahrt von Afghanen zum Flughafen zu bestehen. Sie (Die US-Regierung) wird auch versucht sein, die US-Truppen wieder aus dem Land abzuziehen, sobald die letzten Amerikaner draußen sind.»

«Trouw»: Zweifel an gemäßigter Haltung der Taliban

AMSTERDAM: Nach der Eroberung der Macht in Afghanistan geben sich die Taliban gemäßigt. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Es wird befürchtet, dass der gemäßigte Kurs der Taliban rein kosmetischer Natur oder jedenfalls nur von kurzer Dauer ist und dass sie Toleranz lediglich vortäuschen, um ihre Macht zu konsolidieren. Sie würden ihren Sieg aufs Spiel setzen, sollten sie jetzt schon mit ihren inländischen Gegnern abrechnen.

Die Taliban wollen ein islamisches Emirat errichten und ausländische Investitionen anziehen. Sie können es sich nicht erlauben, dass Millionen Bürger das Land verlassen, sondern haben vielmehr ein Interesse daran, dass die Menschen wieder zur Arbeit gehen. Bis die Taliban ihre Machtbasis gesichert haben, kann man nur rätseln, ob ihre gemäßigte Haltung aufrichtig ist oder sich als Bestandteil einer Strategie erweisen wird.»

«Jyllands-Posten»: Afghanistankrieg erfordert ehrliche Selbstkritik

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Mittwoch die Rede von US-Präsident Joe Biden zur Machtübernahme der Taliban in Afghanistan:

«Natürlich haben die westlichen Streitkräfte viel Gutes getan, auch für die Zivilbevölkerung. Aber es so darzustellen, als seien nun 20 Jahrgänge demokratisch denkender Afghanen nach westlichem Vorbild entstanden, ist leider sowohl ein Blendwerk als auch ein weiterer Versuch, aus der aktuellen Katastrophe etwas Konstruktives zu ziehen. Ja, viele Afghanen hatten es in den 20 Jahren besser und waren freier. Aber das ging nicht sehr tief, wenn die Taliban diesen ganzen Versuch, eine neue Gesellschaft zu schaffen, in wenigen Monaten wieder zurückrollen konnten. Alles deutet darauf hin, dass der westliche Versuch einer Nationenbildung ein von oben gesteuertes Projekt war, das nie sehr weit in die afghanische Gesellschaft vorgedrungen ist.»

«The Telegraph»: Ansehen der USA hat Schaden erlitten

LONDON: Angesichts der raschen Machtübernahme der Taliban in Afghanistan äußert die britische Zeitung «The Telegraph» am Mittwoch Zweifel an den Führungsqualitäten von US-Präsident Joe Biden:

«Die Art und Weise, wie der Präsident mit dieser traurigen Angelegenheit umgeht, wirft ernsthafte Fragen hinsichtlich seiner Kompetenz als Anführer der freien Welt und als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte auf. Joe Biden trat sein Amt im Januar mit dem Versprechen an, nach den Turbulenzen der Ära Trump für politische Stabilität in Washington zu sorgen. Doch sein stümperhafter Rückzug aus Afghanistan hat dazu geführt, dass das weltweite Prestige der USA den wohl größten Schaden seit Vietnam in den 1970er Jahren erlitten hat. Biden sieht zunehmend wie ein schwacher und isolierter Präsident aus, dessen politisches Schicksal möglicherweise irreparabel beschädigt wurde.»

«NZZ»: Ein Wahlkampfgeschenk für die AfD

ZÜRICH: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat sich für die Aufnahme von Kontingenten afghanischer Flüchtlinge in Europa ausgesprochen. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Annalena Baerbocks Ansatz mag moralisch sympathisch sein. Politisch zu Ende gedacht ist er nicht. Baerbock will Kontingente afghanischer Flüchtlinge in die EU holen. Einen Konsens aller Mitgliedstaaten will sie dabei gar nicht erst abwarten. Denn den, das schätzt sie wohl richtig ein, wird es kaum geben.

Baerbocks Forderung ist ein Wahlkampfgeschenk an die AfD. Im Falle einer Umsetzung wäre es auch ein Stresstest für den Zusammenhalt der europäischen Staatengemeinschaft. Der Graben zwischen Ost und West ist seit Jahren nicht nur, aber vor allem in Fragen der Migrationspolitik klaffend tief. Jeder noch so zaghafte Versuch, das dysfunktionale EU-Asylsystem im Einvernehmen zu verbessern, würde durch neue deutsche Alleingänge in weitere Ferne rücken.»

«NZZ»: Realität in Afghanistan wurde zu lange verdrängt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch Joe Bidens Rechtfertigung des Abzugs aus Afghanistan:

«Afghanistan konnte auch von der mächtigsten Nation der Welt und ihren Verbündeten, mit dem längsten Kriegseinsatz der amerikanischen Geschichte und mit etlichen Milliarden Dollar nicht in die westliche Weltgemeinschaft des 21. Jahrhunderts katapultiert werden. Dazu waren weder die gesellschaftlichen Strukturen noch eine große Mehrheit der Bevölkerung bereit. Viel zu lange war diese Realität zwar erkannt, aber von den westlichen Regierungen verdrängt worden.

Insofern ist auch Bidens Feststellung beizupflichten, es gebe nie einen guten Zeitpunkt für einen amerikanischen Truppenabzug. Was wäre anders gewesen, wenn die Mission noch um ein, fünf oder zehn Jahre verlängert worden wäre? Dass das Nation-Building vollendet und Amerika guten Gewissens hätte abziehen können, glaubt niemand. Ein erfolgreiches Ende des alliierten Truppeneinsatzes war nicht absehbar, eine echte afghanische Selbstbestimmung und Selbstverantwortung wäre ad infinitum aufgeschoben worden. Das passt auf Dauer nicht gut zu einer glaubwürdigen Vision westlicher demokratischer Werte.»

«Kommersant»: Russland und China erste Verbündete der Taliban

MOSKAU: Zur Lage in Afghanistan schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch in Moskau:

«Afghanistan geht allmählich zu einem Leben unter den Taliban über. Und obwohl der neue Machtapparat juristisch in keiner Weise gefestigt ist, erscheinen schon die ersten offensichtlichen Verbündeten auf der Bildfläche: Russland, China und Pakistan. (.) Die islamische Welt hat den Machtwechsel in Afghanistan mit Vorsicht aufgenommen. Die Machtübernahme der Taliban hat wie in den westlichen Ländern auch in der islamischen Welt Ängste ausgelöst.

«Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate - Länder, die mit Pakistan vor 25 Jahren das Islamische Emirat Afghanistan anerkannten - sind diesmal unter den Ersten, die ihre Diplomaten aus Kabul abgezogen und eine abwartende Haltung eingenommen haben. Dagegen gratulierten die palästinensische Hamas und der Großmufti des Sultanats Oman den Taliban und bedienten so Stimmungen jener Kräfte, die einer Präsenz der USA in der Region kritisch gegenüberstehen.»