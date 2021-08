Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Washington Post»: Im Fall Cuomo hat das System funktioniert

WASHINGTON: Zum Rücktritt des Gouverneurs des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, nach Belästigungsvorwürfen schreibt die «Washington Post»:

«Cuomo ist 63, nicht 83. Ihm ist nicht nur ein- oder zweimal ein Fehler unterlaufen, eine Untergebene «Liebling» zu nennen oder zu umarmen, wenn ein Händedruck professioneller gewesen wäre. Er sorgte dafür, dass sich Frau um Frau, Staatsangestellte um Staatsangestellte unwohl, erniedrigt und überfallen fühlte.

Dies ist ein guter Tag für New York, aber ein besserer für das Land und für Frauen an Arbeitsplätzen quer durch die Vereinigten Staaten. Das System hat funktioniert. (...) Künftige Cuomos, und man kann sicher sein, dass es noch mehr (von ihnen) geben wird, werden sich weniger ermutigt fühlen, ungeschoren davonzukommen. (...) Der einst Furcht einflößende Gouverneur ist machtlos. Und die Lehre aus Cuomos Niedergang ist, dass andere Täter in ähnlichen Machtpositionen sich Sorgen darüber machen sollten, was sie getan haben, und noch mehr darüber, ob sie die Aufdeckung dessen überleben können.»

«Kommersant»: Taliban-Offensive in Afghanistan nimmt an Tempo zu

MOSKAU: Zum Vormarsch der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Vertreter Russlands, Chinas, der USA und Pakistans haben sich einmal mehr getroffen, um eine Deeskalation in Afghanistan zu erreichen. Die Diplomaten stehen vor der äußerst schwierigen Aufgabe, die Taliban, die immer mehr Provinzen erobern, zur Einstellung der Offensive zu bewegen. Der afghanische Präsident Aschraf Ghani scheint sich derweil nicht mehr auf Diplomatie zu verlassen: Laut Medienberichten hält er die Verhandlungen mit den Taliban für «tot». Die einzige Chance, das Land vor einer terroristischen Machtübernahme zu bewahren, besteht darin, eine verlässliche Verteidigung Kabuls aufzubauen.

Die seit mehreren Monaten andauernde Offensive der in Russland verbotenen Taliban-Bewegung hat nämlich in der vergangenen Woche an Tempo gewonnen. Seit dem 6. August, als es den Kämpfern gelang, die Stadt Sarandsch in Nimrus einzunehmen, haben sie die Kontrolle über mehrere andere Verwaltungszentren übernommen.»

«La Vanguardia»: Das Ende der Welt

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch den alarmierenden Weltklimareport:

«Für diejenigen, die in der Not der Nachkriegszeit aufgewachsen sind, kann es schwer sein zu verstehen, was mit dem Klima passiert. Sie idealisierten den Fortschritt, bekamen Zugang zu ein wenig Komfort: Gasherd, Dusche, Essen. Dann kam der Konsumrausch. Viele Menschen konnten sich leisten, was zuvor Reichen vorbehalten war: Autos, Restaurants, Mode, Reisen. Die folgende Generation hörte schon die Alarmglocken, sie wusste, dass der Planet bedroht ist. Dennoch wurde Benzin ohne Ende verbrannt und das Leben in Plastik verpackt. Und die Jugend? Schon in der Schule lernen sie, ihre Eltern wegen mangelnden Recyclings zu tadeln. Aber nur Corona hindert sie daran, alle fünf Minuten den Billigflieger zu nehmen.

Es hat lange gedauert, bis die Warnungen der Umweltschützer ernst genommen wurden. Diejenigen aber, die die Erwärmung stoppen könnten, werden die UN ignorieren. Weite Teile Skandinaviens oder Russlands können nun ausgebeutet werden, die Antarktis könnte die «neue Welt» werden. Die Ausbreitung von Wüsten und das Absterben der Ozeane werden zwar unsägliche Tragödien verursachen. Aber Geopolitik denkt nicht an Tragödien. Das überlässt sie uns zunehmend gestressten Zuschauern.»

«Nepszava»: Griechenland hat sich zu wenig um Klimaschutz gekümmert

BUDAPEST: Zu den Waldbränden in Griechenland und anderen Mittelmeerländern schreibt die ungarische Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Griechenland macht jetzt die Erfahrung, der sich jede Regierung der Welt zu stellen hat: wohin es führt, wenn sich eine Regierung nicht um den Klimaschutz kümmert. (...) Die griechischen Parteien pfiffen generell auf das Thema, und auch im letzten Wahlkampf (im Jahr 2019) spielte es keine Rolle. (...)

Die Lage hat sich dermaßen verschlimmert, dass für die griechische Volkswirtschaft, die ohnehin schon mit einer gewaltigen Verschuldung zu ringen hat, die Klimakrise zur größten Gefahr geworden ist. Zugleich blicken viele Länder immer noch völlig gleichgültig auf die mit Waldbränden kämpfenden Mittelmeerstaaten. Doch der Klimawandel stellt für uns alle dieselbe Bedrohung dar.»

«NZZ»: Zahl der Flüchtlinge wird zunehmen

ZÜRICH: Zum Vormarsch der Taliban in Afghanistan meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Um die Islamisten wenigstens zu minimalen Zugeständnissen zu bewegen, könnte der Westen einzig den Geldhahn zudrehen. Das hätte für die Bevölkerung jedoch verheerende Konsequenzen. Schon heute ist mehr als die Hälfte auf humanitäre Hilfe angewiesen, und mit dem Kampf um dicht besiedelte Ballungszentren wird die Zahl der zivilen Opfer und der Flüchtlinge weiter ansteigen. Hunderttausende sind seit Anfang Jahr vertrieben worden. Wer kann, versucht auf legalem oder illegalem Weg aus dem Land zu kommen. Auch wir in Europa werden das zu spüren bekommen. Bereits heute stellen die Afghanen hinter den Syrern die größte Gruppe von Asylsuchenden dar. In den kommenden Monaten wird der Druck an den Außengrenzen wieder stark zunehmen, und Rückführungen ins Kriegsgebiet werden gleichzeitig nicht mehr möglich sein.»