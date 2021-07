Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Standaard»: Klimapläne der EU müssen auch umgesetzt werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Gesetzespaket der EU-Kommission zu den Klimazielen:

«Pläne zu machen ist der leichteste Teil der Übung. Aber sie müssen auch umgesetzt werden. Schon die Einmütigkeit, überhaupt an den bisherigen Selbstverständlichkeiten unserer Welt rütteln zu wollen, ist ein Sieg. Der Weg zu einem greifbaren Ergebnis wird lang und schwer. Der Einsatz ist jedoch hoch genug, um alle verfügbaren Energien zu mobilisieren. (...)

Grundlegende Veränderungen herbeizuführen, erfordert Freiwilligkeit. Ohne Willen gibt es keinen Weg. Politisch ist dieser Wille nun da. Das ist wichtig. Außerdem wird deutlich, dass sich durch den Klimawandel enorme Investitionsmöglichkeiten ergeben. Innovation und Technologie nehmen dabei Schlüsselrollen ein. Die große Herausforderung wird darin bestehen, die öffentliche und private Dynamik in Einklang zu bringen. Sonst versandet die Kampagne in Verwaltung und regulatorischem Unsinn. Für den Neustart nach der Pandemie sind ausreichend Mittel freigegeben worden. Diese Mittel sinnvoll einzusetzen, wird entscheidend sein. Für Europa ist das eine Traumchance, aber auch eine erdrückende Verantwortung.»

«Aftonbladet»: Erde wirft nicht genug Gewinn für Milliardäre ab

STOCKHOLM: Die sozialdemokratische schwedische Tageszeitung «Aftonbladet» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch den Weltraumflug des britischen Milliardärs Richard Branson:

«Das internationale Wettrennen ins All zwischen 1957 und 1975 war ein großteils konstruktiver Ausläufer des Kalten Krieges zwischen den Großmächten. Neil Armstrong als der erste Mensch, der einen Fuß auf einen anderen Himmelskörper setzte, schrieb den Fortschritt der gesamten Menschheit zu. Heute wird ein neues Wettrennen ins All zwischen Milliardären bestritten. Es geht diesmal nicht um wissenschaftliche Fortschritte. Stattdessen wollen sie den kommerziellen Wert des Weltraums erschließen. Das moderne Wettrennen findet nicht zwischen Ländern statt, sondern zwischen Milliardären wie Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk. Es ist eine oberste Elite der Superreichen, die Weltraumtouristen spielen.»

«Le Parisien»: Delta-Variante hat Frankreich umgestimmt

PARIS: Die neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die der französische Staatspräsident Emmanuel Macron angekündigt hat, kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Mittwoch:

«Die entschlossene Rede von Emmanuel Macron hat bereits knapp zwei Millionen Personen dazu veranlasst, einen (Impf-)Termin zu vereinbaren. Ihnen ist bewusst geworden, dass ihr Alltag ohne eine Impfung unmöglich wird. Denn der Gesundheitspass wird zur unerlässlichen Eintrittskarte, um zur Arbeit zu gehen, sich zu vergnügen oder zu reisen. Die Bedrohung durch die Delta-Variante hat die Franzosen umgestimmt. Das trifft auch auf den Präsidenten zu, der Zwangsmaßnahmen wie die Impflicht in der Vergangenheit ebenfalls abgelehnt hatte. (...)

Nachdem die Franzosen zu denen gehörten, die mit am meisten Vorbehalte gegen eine Impfung hatten, ist Emmanuel Macron ohne Zweifel der Staatschef, der mit seinen Zwängen am weitesten geht, um die vierte Welle niederzuschlagen. Not kennt kein Gebot.»

«NZZ»: Noch wankt das Regime in Kuba nicht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Proteste in Kuba:

«Die Rufe nach dem Rücktritt des Präsidenten und nach demokratischen Wahlen waren die logische Folge der Unfähigkeit der Regierung, die Grundbedürfnisse der Bürger zu decken. Laut Beobachtern kamen die Demonstranten in Havanna überwiegend aus den ärmeren Quartieren, die von der Krise besonders hart getroffen werden - also genau die Menschen, deren Interessen die kommunistische Diktatur zu verteidigen vorgibt. (...)

Dennoch wankt das Regime noch nicht in seinen Grundfesten. Den Demonstranten fehlt es an Organisation. Sie sind noch keine tödliche Bedrohung. Steht das Überleben der kommunistischen Herrschaft einmal wirklich auf dem Spiel, hat (der kubanische Präsident) Díaz-Canel mit Polizei, Geheimdienst und Armee starke Waffen gegen einen Aufstand der Unzufriedenen. Der Fall der Diktatur ist noch nicht absehbar, aber mit vermehrter Unruhe in Kuba ist zu rechnen.»

«El Mundo»: Kuba ist die Berliner Mauer des 21. Jahrhunderts

MADRID: Zu den größten Anti-Regierungsprotesten seit Jahrzehnten in Kuba schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Kuba ist die Berliner Mauer des 21. Jahrhunderts. Der eiserne Vorhang in Lateinamerika. Der Castrismo exportiert totalitäre Ideologie in den Rest des Kontinents. Er bildet Spione und Regierungsmilizen aus, die Venezolaner und Nicaraguaner überwachen und unterdrücken. Er ist die treibende intellektuelle Kraft hinter der Bolivarischen Achse, die auf dem ganzen Kontinent die Demokratie attackiert und untergräbt. Die demokratische internationale Gemeinschaft darf nicht wegschauen. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union müssen den Schrei des kubanischen Volkes nach Freiheit klar und wirksam unterstützen.»