Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Standaard»: Afghanistan könnte unter Einfluss Chinas geraten

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Rolle Chinas in Afghanistan:

«Allgemein bekannt ist, dass die CIA in den 80er Jahren Afghanistans Mudschaheddin reichlich mit Waffen versorgte, damit sie die Russen aus dem Land jagen. Weniger bekannt ist, dass auch China die islamistischen Rebellen bewaffnete. Peking wollte nicht, dass die Sowjetunion die Route zum Arabischen Meer unter ihre Kontrolle bringt. (...)

Heute richtet die Supermacht China ihren Blick erneut in Richtung Afghanistan. Peking ist sowohl mit Kabul als auch mit den Taliban im Gespräch, um Infrastruktur zu errichten und das Land in sein Projekt Neue Seidenstraße zu integrieren, wie die «Financial Times» berichtete. (...) US-Präsident Joe Biden beschloss, die amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen, um alle Energie auf den «strategischen Rivalen» China richten zu können. Die paradoxe Folge dieses Beschlusses ist, dass Afghanistan nun für die Erweiterung der Einflusssphäre Chinas geöffnet wird.»

«de Volkskrant»: Kanada kann nicht länger wegschauen

AMSTERDAM: In Kanada wurden zahlreiche unmarkierte Gräber in der Nähe ehemaliger Schulen für indigene Kinder gefunden. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Die Entdeckung Hunderter von anonymen Kindergräbern lässt Kanada aufschrecken. Das ist tragisch. Der Mythos von den guten Siedlern, die den einfachen Wilden ein besseres Leben ermöglichen wollten, ist für immer zerstört. Und es macht sich die Erkenntnis breit, dass die Ureinwohner noch immer dem institutionellen Rassismus ausgesetzt sind.

Diesmal braucht es mehr als schöne Worte: Die Regierung muss großzügig Mittel bereitstellen und deutlich machen, dass sie nicht aus Wohlwollen zahlt, sondern eine Schuld zu begleichen hat. Die indigene Gemeinschaft hat eine Menge Schmerz zu verarbeiten, und jetzt, wo der Gestank der Kinderleichen über das Land zieht, kann nicht mehr weggeschaut werden.»

«Corriere della Sera»: Wenig Handlungsspielraum für Johnson

ROM: Zur Corona-Lage in Großbritannien schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Es war der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid selbst, der zugab, dass in wenigen Wochen eine Konsequenz aus dem Ende aller Beschränkungen in Großbritannien die Ausbreitung von Corona sein könnte. Aber Javid verteidigte die Entscheidung der Regierung und sagte, es sei kein Wagnis. (...) Premier Boris Johnson kündigte am Montag an, dass ab dem 19. Juli die letzten noch verbliebenen Beschränkungen abgeschafft werden: Die Maskenpflicht in Innenräumen und in öffentlichen Verkehrsmitteln fällt, Abstandsregeln werden beendet und Kneipen, Kinos und Diskotheken können mit voller Leistung betrieben werden. (...)

Doch Johnsons Entscheidung beruht neben gesundheitlichen Erwägungen auch auf politischen Faktoren: Ein Großteil seiner konservativen Partei konnte das nur schwer ertragen und war bereits mit der vierwöchigen Verschiebung der endgültigen Wiedereröffnung im vergangenen Juni unzufrieden. Der Premier hatte keinen großen Handlungsspielraum mehr.

«Financial Times» zu Zuma: Vollzug der Haftstrafe wäre nur ein Anfang

LONDON: Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma wehrt sich mit juristischen Mitteln gegen den Antritt seiner Haftstrafe. Dazu meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Immer wieder hat sich der Mann, der beschuldigt wird, seine Präsidentschaft durch politische Korruption zur massiven Plünderung der Staatskasse genutzt zu haben, der Justiz entzogen, und damit genau die Institutionen geschwächt, die ihn und andere zur Rechenschaft ziehen sollten.

Diese Woche könnte seine jahrelange Flucht vor der Justiz endlich zu einem Ende kommen. Wenn sein Einspruch scheitert und die Polizei die Nerven behält und ihn verhaftet, wird der 79-jährige Zuma wegen Missachtung des Gerichts für 15 Monate ins Gefängnis geschickt.(...)

Selbst wenn das Gesetz Zuma endlich einholt, wird dies zwar ein notwendiger, aber unzureichender Anfang bei dem Versuch sein, Südafrika wieder einen Schimmer von Hoffnung zu geben. Ohne ein dauerhaftes Ende der Vetternwirtschaft, ohne nachhaltiges Wirtschaftswachstum und ohne echte Chancen für die Masse der Südafrikaner wird das nicht reichen.»

«Pravo»: Merkels Nachfolger wird es schwer haben

PRAG: Zur bald endenden Amtszeit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Mittwoch:

«Als ehemalige DDR-Bürgerin konnte sich Angela Merkel immer hineindenken in die Anliegen und die Denkweise der Politiker der postkommunistischen Länder. Ihre wissenschaftliche Karriere hatte sie bereits vor der Wende von 1989 ins heutige Tschechien geführt. Das wird uns in Zukunft fehlen. Am Ende der politischen Karriere der Kanzlerin gilt Deutschland noch stärker als zu Beginn als ein respektierter Akteur auf europäischer und globaler Ebene. Die Bundesrepublik hat immer versucht, sich von Extrempositionen fernzuhalten und Kompromisse auszuloten. Berlin hat die Kommunikationskanäle mit Russland und China offengehalten, was selbstverständlich auch der deutschen Wirtschaft zum Vorteil gereichte. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin wird es in der heutigen stürmischen Welt, in der wieder offene Rechnungen aus der Zeit des Kalten Krieges beglichen werden, sehr schwer haben.»

«Kommersant»: US-Abzug hinterlässt in Afghanistan viele Fragen

MOSKAU: Zum Abzug der US-Truppen aus Afghanistan schreibt die russische Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch in Moskau:

«Inzwischen haben nach offiziellen Angaben 90 Prozent der amerikanischen Streitkräfte Afghanistan verlassen. (.) Die US-Soldaten haben Hunderte Fahrzeuge, einen Teil der Waffen, stattliche Vorräte an Proviant - und eine Menge an Fragen zum Schicksal des Landes und zu seinem politischen System zurückgelassen. (.) Im Moment wird der überstürzte Abzug aus Afghanistan begleitet von einer Reihe empfindlicher Niederlagen für die afghanische Armee und deren Unfähigkeit, selbstständig einen Krieg zu führen. (.)

US-Präsident Joe Biden hat ungeachtet schärfster Warnungen der Geheimdienste bei seiner Entscheidung auch festgelegt, schnell zu handeln. (.) Egal, wie das alles jetzt vonstattengeht, kann Joe Biden wohl nun seinen seit langem gehegten Wunsch eines Abzugs der Streitkräfte aus Afghanistan umsetzen, ohne das ihm dadurch selbst ein Schaden für seine Reputation entsteht.»

«Pravda»: Sich nicht impfen zu lassen, ist verantwortungslos

BRATISLAVA: Zur Diskussion, ob Corona-Impfungen verpflichtend sein sollten, schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» am Mittwoch:

«Man kann einwenden, dass durch eine Impfpflicht die persönliche Freiheit eingeschränkt wird. Doch in einer Situation, in der die Zahl der Infizierten rasch ansteigt und dabei aber ein Mittel verfügbar ist, mit dem sich die Ausbreitung der Infektionen stoppen lässt, wäre es doch eine Sünde, dieses Mittel nicht einzusetzen. Wenn die Menschen selbst nicht verantwortungsvoll genug sind, dann muss eben der Staat die Verantwortung übernehmen.

In Großbritannien tötet das Virus nicht mehr so viele Menschen wie vor einem Jahr, obwohl die Delta-Variante viel ansteckender ist. Der Grund ist einfach: Die Zahl der Geimpften hat schon 66 Prozent überschritten, in den Krankenhäusern landen hauptsächlich Ungeimpfte. Einen ähnlichen Trend sehen wir in den USA, wo nach Angaben des Präsidentenberaters Anthony Fauci 99,2 Prozent der jüngsten Covid-Todesfälle Ungeimpfte betrafen.

Was soll man da noch hinzufügen? (...) Es ist ganz natürlich, dass das Virus überleben und sich ausbreiten will. Ebenso natürlich sollte daher auch sein, dass die Menschen dies zu verhindern trachten. Unvernünftig und verantwortungslos ist hingegen, dass so viele Menschen die Möglichkeit ignorieren, die uns zur Verfügung steht.»

«Svenska Dagbladet»: EU tanzt nach Pfeife der Diktatoren

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) meint am Mittwoch zur Lage der EU-Migrationspolitik:

«Dieses Jahr wird das Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU fünf Jahre alt. Es ist ein Abkommen, das mit dem Messer an der europäischen Kehle verhandelt wurde. In Ankara konnte Präsident Erdogan genüsslich bei der großen europäischen Erniedrigung zuschauen - im Bewusstsein, jederzeit drohen zu können, die Tore zu öffnen. Ein vergleichbares Abkommen wurde mit Marokko gemacht. Sowohl Spanien als auch die EU belohnen das nordafrikanische Land mit Geld und günstigen Fischereiabkommen, um die Migrantenwelle aus Afrika zurückzuhalten.

Jetzt besteht die Gefahr, dass die EU wieder zu einem Deal mit dem Teufel gezwungen ist. In den jüngsten Monaten konnten litauische Behörden eine gestiegene Aktivität an der Grenze zu Belarus melden. Immer mehr Migranten, vor allem aus dem Irak und Syrien, passieren die Grenze täglich. Dahinter steckt Diktator Alexander Lukaschenko. Der Migrantenfluss wird als Waffe eingesetzt - vermutlich als Reaktion auf die verschärften EU-Sanktionen. Die EU hat bei der Flüchtlingsaufnahme weiterhin keine nachhaltige Strategie. Die Grenzüberwachung an umliegende Diktaturen auszulagern, hat uns Zeit zum Atmen verschafft - das Dilemma ist aber weiter dasselbe.»

«NZZ»: Behörden und Unternehmen müssen gegen Cyberkriminelle vorgehen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Angriffe auf Unternehmen mit Erpressungssoftware:

«Bereits der Angriff auf die Colonial-Pipeline im Mai in den USA hat gezeigt, dass Cyberkriminalität eine elementare Bedrohung für Staaten und ihre Volkswirtschaften geworden ist. Das technologische Aufrüsten der Ransomware-Gruppen macht Gegenmaßnahmen noch dringender. Doch gegen Ransomware gibt es kein einfaches Mittel. Ein Verbot von Lösegeldzahlungen lässt sich kaum durchsetzen, eine wirkungsvolle Regulierung von Kryptowährungen ist kurzfristig nicht zu erreichen, und von diplomatischem Druck auf jene Länder, die Cyberkriminelle beherbergen, ist wenig zu erwarten.

Unternehmen und Behörden müssen deshalb den Hebel dort ansetzen, wo sie direkt etwas ändern können: einerseits bei der besseren Vorbereitung der Firmen auf Angriffe, andererseits beim verstärkten Kampf der Ermittler gegen die kriminellen Banden. Ransomware ist inzwischen die wohl gefährlichste Form der organisierten Kriminalität. Der Kampf dagegen muss deshalb höchste Priorität haben. Das ist leider noch nicht der Fall. Behörden und Unternehmen müssen handeln. Jetzt. Denn der Schaden wird immer größer.»

«Wall Street Journal»: Klimawandel-Frage bringt Macron ins Stolpern

NEW YORK: Frankreichs Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron ist vorerst mit dem Projekt gescheitert, den Klimaschutz in der Verfassung zu verankern. Dazu schreibt die US-Zeitung «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Präsident Emmanuel Macrons Verfassungsänderung für Klimaschutz ist diese Woche faktisch geplatzt. Sein Scheitern ist das jüngste Beispiel in westlichen Demokratien für die Kluft zwischen den vom Klimawandel besessenen Eliten und der Bevölkerung. (...) Die wirkliche Tragik besteht darin, dass Macrons Wachstumspläne mehr für die Umwelt tun würden als (...) an der Verfassung herumzufummeln. Eine stärker innovationsorientierte französische Wirtschaft würde Unternehmen und Technologien hervorbringen, die Umweltprobleme lösen. (...) Herr Macron, der noch nicht angekündigt hat, für seine Wiederwahl zu kandidieren, deutete im vergangenen Jahr an, dass er «harte Schritte» ergreifen könnte, die eine weitere Kandidatur «unmöglich» machen würden. Ob diese harten Entscheidungen der Profilierung in Sachen Klimapolitik oder dem Wirtschaftswachstum dienen, wird sein Vermächtnis maßgeblich beeinflussen.»

«Dziennik»: Der nächste Kanzler heißt wahrscheinlich Armin Laschet

WARSCHAU: Zur Stimmung in Deutschland vor der Bundestagswahl schreibt die polnische Wirtschaftszeitung «Dziennik Gazeta Prawna» am Mittwoch:

«Die Erwartung, dass jenseits der Oder bald die Christdemokraten nicht mehr die stärkste Partei sein werden, erwies sich als verfrüht. Die Schwesterparteien CDU/CSU können gegenwärtig mit 28 bis 30 Prozent der Stimmen rechnen, die Grünen mit 18 bis 20 Prozent. Wenn man bedenkt, dass die Bundestagswahl in Deutschland am 26. September stattfindet, dann scheint es, dass die gemeinsam mit den Sozialdemokraten regierende Union ruhig schlafen kann. Zumindest momentan. Überraschend ist der Abwärtstrend bei den Grünen.

Die Unterschiede in den Wahlprogrammen der beiden größten Parteien sind nicht so groß, es gibt sie allerdings bei Fragen der Klima- und Sicherheitspolitik. Das sollte nach der Wahl eventuelle Koalitionsverhandlungen erleichtern, am wahrscheinlichsten erscheinen solche Verhandlungen zwischen der CDU/CSU und den Grünen. Es ist aber nicht gesagt, dass die künftige Regierungskoalition in Deutschland nur aus zwei Parteien besteht. Auch eine Zusammenarbeit von Union und Grünen mit der SPD oder der FDP ist denkbar. In jedem Fall heißt der nächste deutsche Kanzler höchstwahrscheinlich Armin Laschet. »

«Público»: Hitze und Waldbrände wie in Kanada drohen auch in Portugal

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Hitzewelle und die Waldbrände in Kanada als Folge des Klimawandels, der auch Portugal bedroht:

«Die Prognosen deuten darauf hin, dass es auch in Portugal in naher Zukunft häufigere und längere Hitzewellen geben wird. Die Erfahrungen der Jahre 2017 und 2018 zeigen, dass die Waldbrandgefahr enorm groß ist. Die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen werden seit langem diskutiert, allerdings ohne großen Erfolg.

Für Portugal liegen bereits Studien vor, die mehr Gewitter vorhersagen, die Waldbrände auslösen werden. Bei dem in weiten Teilen des Nordens, des Zentrums und der Algarve vorherrschenden Baum- und Buschbewuchs ist es nicht schwer vorherzusagen, dass die Zukunft alles andere als rosig sein wird, wenn die Regierung weiterhin so untätig bleibt bei der Bekämpfung der Waldbrandgefahr.

Wir haben in den Medien verfolgt, was in den vergangenen Tagen im Nordwesten Kanadas und in den USA mit den Hitzewellen und Bränden geschehen ist. Hier werden wir bald ähnliche Verhältnisse haben, wenn nicht ernsthaft, schnell und entschieden eingegriffen wird.»

«Rzeczpospolita»: Lukaschenkos Wut auf das eigene Volk wächst

WARSCHAU: Der belarussische Oppositionelle Viktor Babariko ist zu 14 Jahren Straflager verurteilt worden. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Jede Präsidentenwahl in Belarus endet mit Gefängnisstrafen für die Menschen, die es wagten, gegen (Machthaber Alexander) Lukaschenko anzutreten. Im Jahr 2006 bekam das höchste Strafmaß Alexander Kosulin. Im Jahre 2010 landeten alle sieben Gegenkandidaten hinter Gittern. Jetzt beginnt Lukaschenko die Abrechnung für die Wahl aus dem vergangenen Jahr. Und sein gefährlichster Konkurrent Viktor Babariko hat 14 Jahre Haft bekommen. Man sieht deutlich, dass von Wahl zu Wahl Lukaschenkos Wut auf das eigene Volk wächst, das ihn immer mehr ablehnt.

Nur: Wie weiter? Die Haftstrafen gegen die Herausforderer werden Lukaschenko nicht zu einem rechtmäßigeren Herrscher von Belarus machen. Die einzigen Türen, die für ihn unter Bedingungen noch offenstehen, sind die in Moskau. Der Kreml verlangt aber ständig Zugeständnisse: die Anerkennung der Krim, weitere Integration, russische Militärbasen. Lukaschenko windet sich, aber er braucht das Geld. Wenn er allerdings das Diktat Moskaus akzeptiert, wird der Kreml ihn nicht mehr benötigen - und ihn aus dem Amt entfernen.»