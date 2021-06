Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Repubblica»: China kann Chance und Bedrohung für USA sein

ROM: Im Vorfeld der 100-Jahr-Feier der kommunistischen Partei Chinas schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch zum Verhältnis zwischen den USA und der Volksrepublik:

«Für Biden ist Russland eine altmodische Macht, basierend auf der Stärke des Militärarsenals, aber wirtschaftlich schwach und technologisch rückständig. China ist eine Macht neuer Prägung, lebendig und zügellos. In diesen Tagen feiert die Kommunistische Partei Chinas ihr 100-jähriges Bestehen und der 68-jährige Xi Jinping, der seit 9 Jahren an der Macht ist und dort bis 2028 oder sogar 2033 bleiben kann, möchte dies zum Anlass nehmen, um die «größte Volkswirtschaft der Welt» und die neue «technologische und militärische Macht» zu lobpreisen. (...)

Aber jenseits der von Xi dringend geforderten Aufrüstungspolitik machen das Tempo der wirtschaftlichen Expansion, die technologische Innovation, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz, und die Projektion nach außen China zur konkurrenzfähigsten Macht für die Vereinigten Staaten. Doch die Konfrontation mit den Alliierten machte Biden und seinem Außenminister klar, dass China als Bedrohung, aber auch als Chance wahrgenommen wird: Beim US-EU-Gipfel war diese Vision klar und deutlich, räumt Blinken selbst ein. Und deshalb muss der Ansatz ausgefeilter sein als bei der UdSSR zur Zeit des Kalten Krieges.»

«de Volkskrant»: Teenager würden von Impfung profitieren

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» plädiert am Mittwoch dafür, auch Jugendliche gegen Covid-19 zu impfen:

«Eine halbe Million Jugendlicher zu impfen, trägt wesentlich zur Gruppenimmunität bei, die notwendig ist, um neue soziale Einschränkungen zu verhindern. Darin liegt das primäre Eigeninteresse der meisten Teenager: Der Lockdown hat auch ihr Leben stark beeinträchtigt. Die Impfung macht es viel leichter, Schulen, Sportvereine und Kneipen im Herbst geöffnet zu halten.

Inzwischen ist der medizinische Nutzen der Impfung auch für Teenager offensichtlich. Das Risiko von Nebenwirkungen ist so gering, dass es das Risiko einer Infektion nicht aufwiegt - vor allem seit immer mehr Untersuchungen zeigen, dass auch Jugendliche langfristige Covid-19-Beschwerden haben können.

Es ist ein Irrtum, dass Impfungen nur persönlichen Interessen dienen sollen. Zum Beispiel ist die Gruppenimmunität seit 1987 der Hauptgrund, auch alle Jungen gegen Röteln zu impfen - eine Krankheit, die besonders gefährlich für ungeborene Kinder ist.»

«Financial Times»: Macron hat ein Dilemma

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch den Erfolg der bürgerlichen Rechten bei den Regionalwahlen in Frankreich:

«Zwei Schlussfolgerungen lassen sich ziehen. Die erste ist, dass sich das Gravitationszentrum der französischen Politik deutlich nach rechts geneigt hat und dass dort die nächsten Wahlen entschieden werden. Die Linke hat zwar gezeigt, dass sie widerstandsfähiger als erwartet ist, aber sie ist in verschiedene Parteien zersplittert. Die zweite Schlussfolgerung ist, dass Mitte-Rechts im Vorfeld des Präsidentschaftswahlkampfs das politische Momentum hat, während die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen floppte. (...)

Zwar ist die Popularität von Emmanuel Macron wieder gewachsen, da Frankreich dabei ist, die Pandemie zu überwinden. Aber er hat ein Dilemma. Er war an die Macht gekommen, weil er sowohl Mitte-Rechts als auch Mitte-Links etwas zu bieten hatte. Doch er hat sich stetig nach rechts bewegt. Um stärkere Unterstützung der Konservativen zu erlangen, muss er die Wirtschafts- und Sozialreformen wiederbeleben. Wenn er jedoch zu sehr darauf dringt, könnte er damit soziale Proteste neu entfachen und seine Wiederwahlchancen beschädigen.»

«Kommersant»: Russischem Impfstoff fehlt gesellschaftlicher Rückhalt

MOSKAU: Zur Corona-Lage in Russland und dem schleppenden Tempo der Impfkampagne mit dem Vakzin Sputnik V schreibt die Moskauer Tageszeitung «Kommersant» am Mittwoch:

«Die epidemiologische Situation im Land bleibt außerordentlich schwierig. Der Krisenstab meldete am Dienstag mehr als 20.000 Neuinfektionen. Innerhalb eines Tages starben 652 Menschen, das ist der Höchststand seit Beginn der Pandemie. Vor diesem Hintergrund hält die Chefin der Verbraucherschutzbehörde, Anna Popowa, Massenveranstaltungen, darunter auch politische, in Regionen mit einem starken Infektionsgeschehen für nicht zulässig. (.)

Zudem äußerte sich Gesundheitsminister Michail Muraschko mit Blick auf die harte Epidemie im Land zu Nachimpfungen, die sechs Monate nach einer Erkrankung oder nach der Erstimpfung nötig werden. (.) Doch fehlt es dem Vakzin weiter an Rückhalt in der Gesellschaft.

Soziologen haben die wichtigsten Motive ermittelt, warum sich die Russen nicht gegen Covid-19 impfen lassen: die Sorgen vor Langzeitfolgen für die Gesundheit; das Abwarten, bis viele andere sich impfen lassen; die Angst, dass es auch nach einer Impfung zu einer Corona-Erkrankung kommen kann; die Furcht vor erhöhter Temperatur oder die Ablehnung, sich mit dem zugänglichen Präparat impfen zu lassen.»

«Libération»: Verzicht auf Impfung ist leichsinnig

PARIS: Zu den aktuellen Herausforderungen der Corona-Pandemie schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Mittwoch:

«Die Äußerungen der Experten sind eindeutig: Nach zwei Impfdosen ist das Risiko minimal, eine schwere Form von Covid-19 zu entwickeln. Besser noch: Die RNA-Impfstoffe könnten mehrere Jahre lang als Schutzschild dienen. Das Aufkommen der Delta-Variante und die Schäden, die sie in den betroffenen Bevölkerungen auslöst, sorgt in vielen Ländern für Panik. In Anbetracht dessen ist es leichtsinnig, eine Impfung abzulehnen. Es zeugt von einem schrecklichen Mangel an Gemeinschaftssinn.»

«Svenska Dagbladet»: Kommunistische Partei Chinas nicht feiern

STOCKHOLM: Die konservative schwedische Tageszeitung «Svenska Dagbladet» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch den 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei in China:

«Nur wenige Ereignisse dokumentieren, dass der Tod der Demokratie plötzlich kommen kann, wie in Hongkong im vergangenen Jahr. (...) Human Rights Watch hat dokumentiert, wie gewählte Amtsträger und Demokratie-Aktivisten inhaftiert wurden. Wählen dürfen nur die, die der Kommunistischen Partei Festlandchinas treu ergeben sind. Gerichte, Polizei, Schulen und Universitäten wurden zu Organen im Dienste der Diktatur. Die Angestellten wie auch die Öffentlichkeit werden ermutigt, sich gegenseitig anzuzeigen. Unabhängige Zeitungen werden geschlossen, Bücher aus Bibliotheken entfernt, Webseiten und Register gesperrt und kleine Unternehmen, die Demokratieaktivisten geholfen haben, schikaniert. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Macht des Kommunismus eine Macht ist, die einschränkt und zerstört. Das war immer und so ist es auch heute.»

«Tages-Anzeiger»: USA müssen im Nahen Osten die Initiative behalten

ZÜRICH: Zur Nahostpolitik von US-Präsident Joe Biden schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Eine Rückkehr zum Atomabkommen mit dem Iran erschien Biden als geeignetes Mittel zum Zweck: das eigene politische Erbe aus dem Schutt freilegen, den Trump hinterlassen hat, und die USA wieder als globale Führungsmacht der Diplomatie etablieren. Vor allem aber versucht der US-Präsident, die absehbare Krise mit der Islamischen Republik über deren Nuklearprogramm einzuhegen.(...)

Allerdings wäre es ein großer Fehler, die Herausforderung, die vom Iran ausgeht, auf die nukleare Dimension zu verkürzen. Teheran verfolgt das erklärte Ziel, die USA aus der Region zu vertreiben. Das Mittel dafür ist keine offene militärische Konfrontation, von der die Iraner wissen, dass sie diese nicht gewinnen können, sondern eine Zermürbungstaktik.(...)

Für den Umgang mit dieser asymmetrischen Bedrohung aber haben weder die USA noch die Regionalstaaten eine brauchbare Strategie. Ein wirklicher Rückzug aus der Region würde Amerikas Ruf als Partner und Sicherheitsgarant ruinieren und Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat den Boden bereiten. Die Biden-Regierung versucht daher, sich weiter durchzulavieren (...). Die Gefahr dieses Ansatzes liegt darin, dass Washington die Initiative seinen Feinden überlässt. Sie werden Biden testen. Sie wollen auch ihn in den Mahlstrom des Nahen Ostens ziehen - um ihn am Ende von dort zu verjagen.»

«La Vanguardia»: Der Katalonien-Dialog hat viele Gegner

BARCELONA: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die Aussichten eines Dialogs zwischen der spanischen Zentralregierung und den katalanischen Separatisten:

«Während Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und Kataloniens separatistischer Regionalregierungschef Pere Aragonès versuchten, Gesprächskanäle zur Überwindung der Katalonienkrise zu öffnen, legte der Rechnungshof eine Forderung von 5,4 Millionen Euro vor, die 34 ehemalige Vertreter der Regionalregierung für eine angeblich ungerechtfertigte Außenpolitik Kataloniens zahlen sollen. Der Dialog wird schwierig genug werden und diese Einmischung des mächtigen und undurchsichtigen Rechnungshofes wird es noch viel schwerer machen.

Manche sagen, dass Recht und Politik nicht vermischt werden dürfen und man die Mitglieder des Rechnungshofes in Ruhe arbeiten lassen solle. Aber man kann nicht darüber hinwegsehen, dass die Mitglieder des Rechnungshofs von den Parteien gewählt werden und nicht zwingend aus der Richterlaufbahn kommen. Derzeit gibt es beim Rechnungshof mit sieben von der (konservativen, den Dialog ablehnenden) Volkspartei vorgeschlagenen Mitgliedern im Vergleich zu vier von der (sozialistischen) PSOE eine konservative Mehrheit. Es gibt viele, die daran interessiert sind, den Dialog entgleisen zu lassen.»