Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.06.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«MK»: Trump kann nur twittern, aber nichts entschärfen

MOSKAU: Zu den anhaltenden Unruhen in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz und der Rolle von US-Präsident Donald Trump schreibt die russische Zeitung «Moskowski Komsomolez» am Mittwoch:

«Warum hat sich in den USA diese gefährliche Mischung gerade jetzt in einen «Molotowcocktail» verwandelt? Die Corona-Krise hat die sozialen Widersprüche in dem Land sicherlich noch einmal dramatisch verschärft. Und dann sitzt im Präsidentensessel ein Mann, der einfach nicht dazu taugt, das Land zu führen.

Trumps Vorgänger hatte immerhin die Fähigkeit, Nuancen zu verstehen. Das erlaubte ihm, erfolgreich den Friedensstifter zu spielen, einen Politiker, der Konflikte beenden kann. (...) Er hat politische Bomben mit großen Zerstörungspotenzial fachmännisch entschärft. Trump aber ist nicht fähig, irgendwas zu entschärfen. Er kann nur Tweets schreiben, die dann nur noch mehr Öl ins Feuer gießen.»

«Diena»: Übertriebene Vorgaben als politischer Selbstschutz

RIGA: In Lettland hat die Regierung den Corona-Notstand aufgehoben. Einige der auferlegten Schutzmaßnahmen bleiben aber weiter bestehen. Damit beschäftigt sich am Mittwoch die lettische liberale Tageszeitung «Diena»:

«Ein schlechter Stil besteht darin, Vorgaben zu machen, die für diejenigen, für die sie gelten, offensichtlich übertrieben erscheinen, und bei denen daher im Voraus klar ist, dass sie nicht alle oder nicht von allen erfüllt werden. Besonders dann, wenn kein Zweifel daran besteht, dass keine Kontrollinstanz über ausreichend Ressourcen verfügt, um alle zur Ordnung zu rufen und zur Rechenschaft zu ziehen. Direkt gilt dies sowohl für die Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr als auch für die Vorgabe, dass jeder einen Abstand von zwei Metern zu anderen Personen einhalten sollte.

Warum scheinen diese Anforderungen übertrieben zu sein? Weil das Ausmaß der Bedrohung, die zu ihrer Einführung geführt hat, fast nicht existiert. Wir lesen oder hören jeden Tag in den Nachrichten, dass die Anzahl an neuen Corona-Infektionen im Land null, eins, zwei, drei oder ein paar mehr Menschen beträgt. (...) Verstehen Politiker das nicht? Ich denke, Sie verstehen es, wenn Sie darüber nachdenken. Doch befürchten sie wahrscheinlich auch, dass mit nachlassender Vorsicht die Ausbreitung des Virus wieder stark zunehmen könnte. Und dann wird es zumindest etwas geben, hinter dem sich man sich verstecken kann. Man kann dann sagen: Wir haben ständig darauf gedrungen, Abstand zu halten, einen Mundschutz zu tragen, aber diese unvernünftigen Menschen.»

«Gazeta Wyborcza»: Trump schwächt die Nato

WARSCHAU: Zu den Berichten über einen geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Die Entscheidung des Weißen Hauses, 9500 US-Soldaten aus den Militärstützpunkten in Deutschland abzuziehen, ist eine weitere Aktion von Donald Trump, die das transatlantische Bündnis und die Sicherheit in diesem Teil Europas schwächt. Derzeit sind in Deutschland 34.500 US-Soldaten stationiert. Der Abzug eines Viertels von ihnen - sogar wenn ein Teil nach Polen verlegt würde - hätte nicht nur militärisch ernste Folgen. Europa wird aufhören, auf Washington zu zählen.

Wir sollten uns keine Illusionen machen: Sogar das allerbeste Verhältnis der derzeitigen polnischen Regierung zum Bewohner des Weißen Hauses und die Verlegung von US-Truppen an die Weichsel bringt nichts, wenn Trump weiterhin die Sicherheitsarchitektur der westlichen Welt schwächt. Sie wurde auf dem kollektiven Prinzip errichtet - das ist die Eigenschaft des Verteidigungsbündnisses Nato. Wenn Trump also Polen hätschelt, aber Deutschland, Frankreich, Italien oder Kanada verachtet, dann schwächt dies am Ende auch die Sicherheit unseres Landes.»

«Le Parisien» : Tests und Masken als Corona-Vorsorge haben gefehlt

PARIS: Die Reaktion Frankreichs auf das Coronavirus kommentiert die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Mittwoch:

«Frankreich hat allen Grund, sich zu beglückwünschen. Die Politik der Ausgangssperre, die am 17. März beschlossen wurde, hat Früchte getragen. Seit dem 11. Mai, dem Datum, an welchem die Ausgangssperre gelockert wurde, sind die Indikatoren grün. Gestern befanden sich weniger als 1000 Patienten auf der Intensivstation. Ein klarer Sieg. Im April, dem Höhepunkt der Epidemie, waren es mehr als 7000. Die Ausgangssperre hat es ermöglicht, die Krankenhäuser vorm Ersticken zu retten und gleichzeitig, man muss ehrlich sein, viele Leben. Das Virus zirkuliert aber weiterhin bei uns. (...) Aktuell ist das Virus in Südamerika und in manchen afrikanischen Regionen am gefährlichsten. Um das Virus einzudämmen, scheint es immer offensichtlicher zu werden, dass, so lange es keine Behandlung oder Impfung gibt, eine grundlegende Politik der Gesundheitsvorsorge nützlich gewesen wäre. Mit Tests und Masken.»

«The Times»: Denkmäler sind Teil der Geschichte

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch Attacken auf Denkmäler bei den Protesten gegen Rassismus in britischen Städten:

«Innenministerin Priti Patel hat völlig Recht. Denkmäler in britischen Städten sollten nicht von wütenden Menschenmassen umgestürzt werden, während eine nervöse Polizei einfach nur zuschaut. In Bristol riss die Menschenmenge eine Statue von (Sklavenhändler) Edward Colston herunter und kippte sie in den Avon. Wenn Diktaturen gestürzt werden, kann eine solche Bürgerwehraktion das Herz erwärmen. In einer Demokratie, einem Rechtsstaat, ist dies nicht hinnehmbar. (...)

Nach modernen Maßstäben sind nur wenige historische Persönlichkeiten über jeden Vorwurf erhaben. Möglicherweise stellen wir fest, dass wir Symbole der britischen Geschichte ausgelöscht haben und Menschen dadurch noch weniger Ahnung von der Vergangenheit haben. Besser wäre es, aufklärerisch vorzugehen und an Statuen Tafeln anzubringen, die ein vollständiges und ausgewogenes Bild vermitteln. Ein Aspekt der Proteste dieser Woche war ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass dank veränderter Lehrpläne jüngere Menschen oft ein breiteres Wissen über die britische koloniale Vergangenheit haben als ihre Eltern. Unsere Denkmäler sind auch Teil dieser Geschichte, aber keiner von uns wird etwas lernen, wenn wir sie umstürzen.»

«La Vanguardia»: Affäre um Ex-König verstärkt Instabilität in Spanien

MADRID: Zu den Ermittlungen gegen den früheren spanischen König Juan Carlos wegen möglicher Geldwäsche und Steuerhinterziehung schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft am Obersten Gericht, die Aktivitäten von Juan Carlos in Zusammenhang mit der Zahlung von Schmiergeldern beim Bau des AVE(-Hochgeschwindigkeitszuges von Medina) nach Mekka (in Saudi-Arabien) zu untersuchen, verschärft die ohnehin schon turbulente politische Situation in Spanien. Als wäre das Land nicht bereits genug gebeutelt durch den Streit zwischen Regierung und Opposition wegen des Managements der Pandemiekrise. Diese neue Nachricht verstärkt die allgemeine Instabilität.»

«La Repubblica»: Joe Biden geht auf Distanz zum Protest

ROM: Zur US-Debatte um die Streichung von Geldern für die Polizei in den USA mitten in der Phase des Aufruhrs um den Tod des Afroamerikaners George Floyd schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Am Tag von George Floyds Beerdigung in Houston bricht Joe Biden mit dem linken Flügel seiner Partei und stellt sich gegen die Märsche des antirassistischen Protestes. Der frühere Vizepräsident von Barack Obama und (designierte) demokratische Kandidaten für das Weiße Haus distanziert sich eindeutig von dem am meisten gerufenen und gesungenen Slogan bei den Demonstrationen: Streicht die Polizei-Finanzierung (...)

Biden weiß auch, welche Unterstützung er in der afroamerikanischen Gemeinschaft genießt: Sie hat ihn vor einem Debakel bei den Vorwahlen gerettet und ihn mit einem Sieg in North Carolina aufgefangen. Diese afroamerikanische Wählerschaft ist eine gemäßigte Mittelschicht, weit entfernt von Spike Lee und der Harlem-Intelligenz. Die schwarze Mittelschicht des Südens verabscheut rassistische Polizisten, will aber Ordnung und Sicherheit in ihrer Nachbarschaft. Diese Debatte bricht in einer entscheidenden Phase aus, in der Biden seinen Stellvertreter wählen muss. Er selbst sagte, es werde eine Frau sein. Nach Floyds Tod mit zwei Wochen Massendemonstrationen gehen alle davon aus, dass es eine Afroamerikanerin sein wird.»

«Nepszava»: Deutschland muss das Steuerruder in die Hand nehmen

BUDAPEST: Zu den Berichten über einen geplanten Teilabzug amerikanischer Streitkräfte aus Deutschland schreibt die sozialdemokratische Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«(US-Präsident Donald) Trump ist nicht in der Lage zu begreifen, was für schwere Schäden die Brüskierung traditioneller Bündnispartner in der ganzen Welt anrichtet. Die alten Verbündeten zählen in seinen Augen nichts. Selbst die deutsche Regierung und der Nato-Generalsekretär erfuhren von seinen Abzugsplänen (...) aus den Medien. Europa kann nicht mehr auf die amerikanische Präsidentenwahl warten. Zwar würde im Falle eines Sieges des (designierten) demokratischen Kandidaten Joe Biden das Leben, wenn auch langsam, wieder in seine gewohnten Bahnen zurückkehren, doch Europa, mit Berlin an der Spitze, muss das Steuerruder so bald wie möglich in die Hand nehmen. Auch in Hinblick auf die Verteidigung, denn es ist ungewiss, ob sich das alte Bündnissystem je wieder herstellen lässt.»

«De Standaard»: Belgien hat koloniale Vergangenheit nicht bewältigt

BRÜSSEL: Zur Rassismus-Debatte in Belgien meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Belgien muss sich für seine koloniale Vergangenheit und für die Verbrechen, die es im Kongo begangen hat, entschuldigen. Denn bis heute sind Menschen afrikanischer Herkunft nach wie vor von Diskriminierung betroffen. Dies war vor mehr als einem Jahr die Schlussfolgerung und Empfehlung einer Expertengruppe der Vereinten Nationen, die die Menschenrechte von Bürgern afrikanischer Herkunft in unserem Land untersucht hatte. Fünfzehn Jahre zuvor hatten die UN schon einmal dasselbe festgestellt. Nie folgten jedoch Entschuldigungen. (...)

Zwar gab es eine gesellschaftliche Debatte, aber die politische Umsetzung blieb aus und vor allem die Auswirkung der Debatte auf die tägliche Praxis fehlte. Die hoch qualifizierten Afro-Belgier bleiben erschreckend oft beim Arbeits- oder Mietmarkt auf der Strecke. Der Ärger und die Frustration darüber kamen in den vergangenen Tagen mit einem Schlag zum Ausbruch.»

«Dagens Nyheter»: Ein Land ohne Polizei ist keine Lösung

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Proteste in den USA nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz:

«Die Wut über die Polizeigewalt in Minneapolis ist in höchstem Maße berechtigt. Unter Demonstranten und linken Aktivisten ist zugleich der Ruf laut geworden, das Budget der Polizei zu kürzen. Das Geld solle stattdessen besser etwa in Sozialarbeiter und Lehrer investiert werden. Aber die Vorstellung, dass die amerikanische Gesellschaft ohne Polizei besser klarkommen würde, ist wirklichkeitsfremd. Die Kriminalität verschwindet nicht mit einem Fingerschnipsen. Auch wenn sich Schwarze mancherorts von der Polizei verfolgt fühlen, würde sich ihre Situation kaum verbessern, wenn kriminelle Banden ohne Gegenwehr arbeiten könnten. Ein Land frei von Rassismus ist keine übermäßige Forderung. Ein polizeiloses Land ist jedoch eine Utopie, allein wegen der enormen Menge an Schusswaffen im Besitz der Amerikaner.»