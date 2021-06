Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«El Periódico»: Le Pens Chancen für 2022 sind noch intakt

MADRID: Zu den Ergebnissen der französischen Regionalwahlen und den Schlüssen für die Präsidentschaftswahl 2022 schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Mittwoch:

«Die Regionalwahlen haben kein Licht auf die große Frage geworfen, die seit Monaten in Frankreich über allem schwebt: Kann die rechtsextreme Partei Rassemblement National von Marine Le Pen die Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2022 gewinnen? Es gab nicht viele Antworten. Im Gegenteil: Der Wähler hat am Sonntag die Ungewissheit weiter verstärkt. Der vorhergesagte Triumph (von Le Pen) ist nicht eingetreten. Die traditionelle Rechte darf nun zwar zu den Anwärtern auf den Sieg bei der Präsidentschaftswahl gezählt werden. Aber die Chancen der extremen Rechten sind intakt (...)

Die Erleichterung über Le Pens Straucheln ist verständlich. Aber wenn man Schlussfolgerungen für die Präsidentschaftswahl ziehen möchte, ist große Vorsicht geboten. Der Ausgang der Abstimmung von 2022 wird für die Zukunft unserer Nachbarn entscheidend sein. Und auch für die Zukunft ganz Europas.»

«Verdens Gang»: Delta-Variante ein Schatten am Horizont

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) kommentiert am Mittwoch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus:

«Mit erschütternden Bildern aus Indien frisch im Kopf ist es vollkommen verständlich, wenn die Delta-Variante Sorgen auslöst. Delta wird nach allem zu urteilen auch hier in Norwegen dominierend werden, das ist nur eine Frage der Zeit. Aber Vieles deutet darauf hin, dass wir gut aufgestellt sind. Weil die Impfstoffe wirken, auch gegen die Delta-Variante. Aber die Variante kann katastrophal sein, wenn sie sich in armen Ländern ausbreitet. Dort lassen sich keine Impfstoffe auftreiben. Im Augenblick gibt es wenig Grund für Alarm - jedenfalls für uns, die in reichen Ländern mit gutem Zugang zu Impfstoffen wohnen.»

«La Repubblica»: Maske bleibt ein Symbol der Pandemie

ROM: Zur schrittweisen Abschaffung der Maskenpflicht in mehreren Ländern, auch in Italien, schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch:

«Es war notwendig, einen Luftfilter zu tragen und den spontanen freien Atem einzuschränken. Wir haben es getan, um unser Leben und das anderer zu schützen. Die Maske war ein Werkzeug, das schnell zum Symbol des Kampfes gegen das Virus wurde. Welches Symbol? Es kommt darauf an, mit wessen Augen man sie betrachtet. Einerseits kann man sie deuten als Verdichtung der Einschränkung der individuellen Freiheit in einer repressiven und willkürlichen Form (...) Das Masken-Symbol kann aber auch anders gesehen werden. Nicht als gefühlloses Zeichen einer Gesundheitsdiktatur, sondern als Symbol der Solidarität, einer endlich geteilten gemeinsamen Verantwortung. (...) Die Maske war das Symbol eines geteilten Gefühls bürgerlicher Verantwortung, einer gelassenen und nicht nur daher gesagten Brüderlichkeit. In Wirklichkeit haben wir sie alle auf ambivalente Weise geliebt und gehasst: Schutz des Lebens im Austausch für seine unvermeidliche Einschränkung.»

«The Independent»: Schädliche Folgen des Brexits sind erkennbar

LONDON: Vor fünf Jahren haben die Briten mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt. Der Londoner «Independent» zieht am Mittwoch eine kritische Bilanz:

«Ein Handelskrieg mit Europa, Probleme mit dem Nordirland-Protokoll und Marineschiffe vor der Insel Jersey: Niemand hat irgendetwas davon auf einen der Kampagne-Busse für des Brexit-Referendum geschrieben. Fünf Jahre nach diesem historischen Votum ist immer noch schwer zu sagen, was genau der Brexit wirtschaftlich, gesellschaftlich oder politisch bringen wird. Zudem demonstrieren Großbritanniens anhaltende Versuche, den Deal mit der EU neu zu verhandeln, dass wir den Brexit selbst ein halbes Jahrzehnt nachdem (der BBC-Moderator) David Dimbleby erklärte «We're out» noch immer nicht «erledigt» haben. (...)

«Project Fear» (Projekt Angst) wurden Bemühungen genannt, der britischen Bevölkerung die finanziellen Konsequenzen des Brexits aufzuzeigen. Das war spöttisch gemeint. Aber die Folgen des EU-Austritt werden tatsächlich schädlich für die Wirtschaft sein. Bereits jetzt haben sie zu einem Trauma in Teilen der Landwirtschaft und der Fischerei geführt und einen Verlust an Investitionen in der verarbeitenden Industrie und in der Wirtschaft insgesamt bewirkt.»

«Nesawissimaja»: Zeitpunkt für Putins Gastbeitrag war gut

MOSKAU: Zu dem Gastbeitrag von Russlands Staatschef Wladimir Putin in einer deutschen Zeitung schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Der Leser stellt sich Fragen: War es notwendig, dass (Präsident Wladimir) Putin seinen Artikel veröffentlichte und was könnte dahinterstecken? Tatsache ist, dass der Zeitpunkt für die Veröffentlichung als der bestmögliche gewählt wurde. In Deutschland gewinnt der innenpolitische Kampf vor der Bundestagswahl im September an Fahrt. Die Wahlprogramme aller führenden Parteien des Landes sind bereits bekannt, Russland ist mehr oder weniger verankert.

Nicht immer werden die russisch-deutschen Beziehungen darin in einem positiven Licht dargestellt. Das gilt vor allem für die Programme der beiden Spitzenreiter in den Umfragen - für den Regierungsblock CDU/CSU und die Grünen. Zudem dominiert bei den Vorsitzenden der meisten Parteien (mit Ausnahme der Linkspartei und der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland) in der Außenpolitik das Bekenntnis zu einem transatlantischen Kurs.»

«Tages-Anzeiger»: In Schweden entsteht neue politische Landschaft

ZÜRICH: Zur Regierungskrise in Schweden nach dem Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Stefan Löfven schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Vorstellbar ist im Moment vieles, eine Machtübernahme durchs rechte Lager, aber auch, dass Stefan Löfven sich noch einmal in eine neue Regierung rettet. Sicher ist eines: dass sich da eine neue politische Landschaft formiert. Eine, in der sich die politischen Ränder wohl nicht mehr marginalisieren lassen. Das gilt vor allem für die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD). Deren Vorsitzender Jimmie Åkesson hatte das Misstrauensvotum auf den Weg gebracht, er sieht sich jetzt schon als Gewinner.

Es ist noch nicht lange her, da waren die SD, die ihrer Verachtung fürs herrschende demokratische System regelmässig Ausdruck verleihen, die Parias in Schwedens Politik: Keiner wollte mit ihnen kooperieren. Das ist vorbei. Das bürgerliche Lager hat die Brandmauer zur äußersten Rechten eingerißen. Die Macht lockt. Eine Unterstützung durch die SD ist nicht länger tabu, sondern erwünscht.»

«NZZ»: EU-Sanktionen gegen Belarus sind riskant

ZÜRICH: Mit Wirtschaftssanktionen erhöht die EU den Druck auf den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Dass die EU ihr Duckmäusertum für einmal ablegte, ist zu begrüssen. Es braucht in der Sanktionspolitik aber Realismus. Was soll mit den Strafmassnahmen genau erreicht werden? Die vom Außenbeauftragte Josep Borrell geäußerte Hoffnung auf eine Verhaltensänderung Lukaschenkos könnte sich bald als naiv erweisen. Zentral ist, dass die Lage nicht schlimmer gemacht wird. Dafür braucht es ein differenzierteres Vorgehen - und ein stärkeres Bewusstsein für das im Fall Weißrussland verbundene Risiko. (...)

Die Gefahr besteht darin, dass der Westen Lukaschenko keine andere Wahl lässt, als sein Land stärker in Russlands Wirtschaft zu integrieren, was der Kreml schon lange fordert. Im Schlepptau droht dann auch eine politische Vereinnahmung. Moskau wartet nur darauf, Lukaschenko die Erlaubnis zur Errichtung von Militärstützpunkten abzuringen. Wer den russischen Truppenaufmarsch im April östlich der Ukraine nicht vergessen hat, dem kann die Aussicht auf russische Soldaten an Bug und Memel - 500 Kilometer weiter westlich - nicht geheuer sein.»