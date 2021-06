Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.06.21 | Aktualisiert um: 13:30 | Überblick

«Financial Times»: Neue Zusammenarbeit mit Russland sollte möglich sein

LONDON: Zum Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin in Genf meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Biden hat es klugerweise vermieden, von einem Neustart zu sprechen, und lediglich erklärt, er wünsche sich «stabilere und berechenbarere» Beziehungen zu Russland. Dennoch sollte er Putin verdeutlichen, dass die Tür zu einem neuen Rahmen der Zusammenarbeit offen bleibt. Dies würde zum Beispiel bedeuten, dass Russland das Bekenntnis zu den Vereinbarungen von Helsinki bekräftigt, die die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen zusichern, sowie zu dem mit dem Ende des Kalten Krieges eingeführten Prinzips, wonach Nationen ihre Regierungen und Allianzen mit demokratischen Mitteln wählen können. Es würde bedeuten, das Minsk-II-Abkommen ernst zu nehmen und zu erfüllen, indem Russland sich aus der Ostukraine zurückzieht. Im Gegenzug könnte Moskau mit der Zeit seinen Platz als wichtiger Verbündeter in einer rechtsstaatlichen internationalen Ordnung wieder einnehmen.»

«El Mundo»: Tauwetter bei Zöllen gut für die USA und Europa

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die Aussetzung von Strafzöllen durch die USA und die EU:

«Das zwischen den USA und der EU vereinbarte Tauwetter bei Zöllen ist aus mehreren Gründen eine großartige Nachricht. Erstens bestätigt es, dass Joe Bidens internationaler Geist eine Rückkehr zu Mäßigung, Dialog und Diplomatie ermöglicht. Die Zölle, der von Trump verschärfte Handelskrieg und seine protektionistischen Maßnahmen haben den Unternehmen seines Landes und Europas Millionenverluste beschert, die leider nicht mehr rückgängig zu machen sind. Erwähnt werden muss auch die Leistung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Ihre Amtszeit ist eine der kompliziertesten und die Suspendierung der Zölle ist ein wichtiger Schritt, um den Einfluss einer geschwächten EU wiederherzustellen.

Und es gibt auch einen weltpolitischen Aspekt. Die USA brauchen Verbündete gegen China und stärken deshalb ihre transatlantischen Beziehungen zu Europa. Beiden Seiten ist bewusst, dass nur diese Achse den demokratischen Mächten einen Raum gemeinsamer Interessen garantiert, um nicht nur wirtschaftliche, sondern auch demokratische Werte gegen die chinesische Diktatur zu verteidigen.»

«NZZ»: Werbung für die Guten Dienste der Schweiz

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Rolle der Schweiz als Gastgeber des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Joe Biden und Kremlchef Wladimir Putin:

«Die Genfer Gipfelkonferenz bietet auch eine gute Gelegenheit, um zu erklären, weshalb die Schweiz gegenüber Staaten wie Russland oder China eine zurückhaltendere Linie verfolgt als andere westliche Länder. Namentlich der Kurs gegenüber Peking stößt in Washington auf wenig Verständnis. Die Guten Dienste dürfen jedoch nicht als Ausrede für Duckmäuserei benutzt werden. Gerade gegenüber Regimen wie Weißrussland, wo es längst nichts mehr zu vermitteln gibt, ist ein härterer Kurs überfällig.

Vorderhand richten sich alle Augen auf die Genfer Gipfelkonferenz vom Mittwoch. Dass diese Weltgeschichte schreiben wird, wie es nach dem Treffen zwischen Reagan und Gorbatschow 1985 der Fall war, ist zu bezweifeln. Doch unabhängig vom Resultat steht eine Gewinnerin bereits fest: Das Spitzentreffen zwischen Biden und Putin ist beste Werbung für die Guten Dienste der Schweiz und das internationale Genf. Geht der Gipfel reibungslos über die Bühne, ist dieser für die Schweiz ein ansehnlicher Erfolg.»

«Tages-Anzeiger»: USA betrachten Russland als Störfaktor

ZÜRICH: Zum Treffen von Joe Biden und Wladimir Putin in Genf schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Im Gegensatz zu China wird Russland von den USA nicht mehr als ernsthafter strategischer Gegner gesehen, schon gar nicht als wirtschaftlicher Konkurrent, sondern eher als Störfaktor. Die US-Regierung wünsche sich eine «stabile, berechenbare Beziehung», heißt es oft in Washington. Übersetzt bedeutet das: Russland soll aufhören, Ärger zu machen. (...)

Doch selbst wenn Russland aus Washingtoner Sicht heute keine existenzielle Bedrohung mehr ist, ändert das nichts daran, dass Moskau weiterhin als politischer und potenziell auch militärischer Gegner gilt. Und dass falsche Signale in Genf zu gefährlichen Missverständnissen führen könnten. Es gibt in Osteuropa, im Nahen Osten und in Zentralasien genügend Konfliktgebiete, in denen sich Russen und Amerikaner riskant nahe sind. Dort ist immer eine Eskalation möglich.»

«Wall Street Journal»: Hut ab vor Biden und von der Leyen

NEW YORK: Die EU und die USA setzen Strafzölle auf Produkte wie Flugzeuge, Wein oder Ketchup bis 2026 aus. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Präsident Biden hat auf seiner Europa-Reise einen großen Sieg errungen. Er und die Regierungschefs der Europäischen Union haben sich am Dienstag darauf geeinigt, einen der am längsten andauernden und verwirrendsten Handelsstreitfälle der Welt für fünf Jahre auszusetzen - dabei geht es um Boeing und Airbus. (...) Die viel größere Bedrohung für Boeing und Airbus geht von China und seiner merkantilistischen Strategie aus, einen eigenen nationalen Meister in der Flugzeugproduktion zu schaffen. Die EU und die USA sollten dabei zusammenarbeiten, um gegenzuhalten. Der Streit zwischen Airbus und Boeing hat sich zu einem wirtschaftlichen und diplomatischen Ärgernis entwickelt, das in keinem Verhältnis zu seiner wirtschaftlichen Bedeutung steht. Hut ab vor Herrn Biden und Frau von der Leyen, dass sie erkannt haben, dass sie Besseres zu tun haben.»