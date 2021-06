Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.06.21 | Überblick

«Der Standard»: Mladics tödliche Ideologie lebt weiter

WIEN: Zu der lebenslangen Haftstrafe für den serbischen Ex-General Ratko Mladic schreibt «Der Standard» am Mittwoch in Wien:

«Seine rassistische Ideologie ist in Südosteuropa jedoch heute so präsent wie in den 1990er-Jahren. Daran konnte auch die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs für Ex-Jugoslawien nichts ändern. Mit zwei Millionen Dokumenten und tausenden Zeugenaussagen ist es die umfassendste historische Aufzeichnung von Kriegsverbrechen. Dennoch werden Mörder wie Mladic öffentlich verehrt, ihre Verbrechen werden geleugnet oder verdreht, weil es keinen politischen Willen gibt, mit jener Gesinnung aufzuräumen, die allein in Bosnien-Herzegowina zu 100.000 Toten und zwei Millionen Vertriebenen geführt hat.»