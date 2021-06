Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Trouw»: Russland wird zum Spiegelbild von Belarus

AMSTERDAM: Der russische Oppositionelle Andrej Piwowarow ist bei der versuchten Ausreise nach Polen an Bord eines Flugzeugs festgenommen worden. Dazu schreibt die niederländische Zeitung «Trouw» am Mittwoch:

«Diese groteske Aktion am Montagabend erinnert an die spektakuläre Verhaftung des belarussischen Journalisten und Aktivisten Roman Protassewitsch in der vergangenen Woche. (...) Während diese Operation anscheinend sorgfältig geplant worden war, wirkte die Verhaftung von Piwowarow, der gerade ungehindert die Passkontrolle passiert hatte, stark wie eine Panikreaktion. Das ändert nichts daran, dass auch in Russland zunehmend darüber geklagt wird, dass beide Nachbarländer in erstaunlich kurzer Zeit zum Spiegelbild des jeweils anderen geworden sind, wobei Belarus früher noch als das deutlich repressivere Regime galt.»

«The Irish Times»: Hoffnungen auf Wandel in Israel nicht realistisch

DUBLIN: Die «Irish Times» kommentiert am Mittwoch die mögliche Ablösung des israelischen Langzeitpremiers Benjamin Netanjahu durch eine Koalition sehr unterschiedlicher Parteien:

«Diese Koalition würde Parteien der Rechten, der Linken und der Mitte umfassen, und sie wäre auf die Stimmen einer arabischen Partei angewiesen, um im Amt zu bleiben. Das Amt des Ministerpräsidenten würde zwischen dem Zentristen Jair Lapid und dem Ultranationalisten Naftali Bennett rotieren.

Alle Hoffnungen, dass die sich abzeichnende Koalition - sollte es ihr gelingen, Benjamin Netanjahu aus dem Amt zu drängen - einen signifikanten Wandel in der israelischen Politik einleitet, werden mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht werden. Bennett ist dogmatischer und weniger flexibel als sein früherer Mentor. (...) Sobald das Ziel, Netanjahu zu entfernen, erreicht ist, dürften die Widersprüche innerhalb dieser Koalition rasch aufbrechen. Und das wahrscheinlichste Ergebnis wird nicht Veränderung sein, sondern Stillstand, Verbitterung - und schon bald eine weitere Wahl.»

«Wall Street Journal»: Bidens Budget nimmt US-Niedergang vorweg

NEW YORK: Zum von US-Präsident Joe Biden veröffentlichten Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 - mit einem Umfang von rund 6 Billionen US-Dollar (4,9 Billionen Euro) - schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Der wirtschaftlichen Analyse des Weißen Hauses liegt die Vorstellung zugrunde, dass langsames Wachstum unvermeidlich ist. (...) Einige Linke loben Bidens Weißes Haus gar für die «Ehrlichkeit» seiner Prognosen zum langsamen Wachstum. (...) Aber wenn dies unser Schicksal ist, sind die Auswirkungen ebenso deprimierend wie die Zahlen. Es bedeutet, dass die Amerikaner dazu bestimmt sind, die wirtschaftliche Misere zu ertragen, die Japan und große Teile Westeuropas in den vergangenen Jahrzehnten heimgesucht hat. Es bedeutet eine weniger dynamische Wirtschaft, was weniger Möglichkeiten für den sozialen Aufstieg bedeutet. Und es bedeutet ein langsameres Wachstum der Einkommen - vor allem für die Jungen und diejenigen, die noch kein Vermögen besitzen. (...)

Um es unverblümt zu sagen: Dies ist ein Haushalt, der Amerikas wirtschaftlichen und politischen Niedergang vorwegnimmt. Die Frage ist, ob sich das amerikanische Volk damit abfinden wird.»

«Diena»: Europäischer Kniefall vor US-Geheimdiensten

RIGA: Dänemark soll dem US-Geheimdienst NSA beim Abhören auch deutscher Spitzenpolitiker wie Angela Merkel geholfen haben. Die lettische liberale Tageszeitung «Diena» befasst sich am Mittwoch unter Verweis auf frühere Abhörskandale mit den möglichen Folgen:

«Kein europäischer Bürger wurde wegen illegaler Spionage eigener und verbündeter Politiker strafrechtlich verfolgt, es wurden keine Sanktionen gegen irgendeine Person oder Institution verhängt oder irgendetwas ähnliches getan. Und nichts deutet darauf hin, dass die Reaktion auf die Ergebnisse dieser neuen Untersuchung anders als zuvor ausfallen wird. Aus diesem Grund sollte es nicht verwundern, dass Reden von Politikern zu Rechtsstaatlichkeit, europäischer Souveränität und ähnlichen Themen nicht nur über die Grenzen Europas hinaus, sondern auch in vielen Teilen Europas selbst nicht sehr ernst genommen werden. Und das ist noch sanft formuliert.»

«Tages-Anzeiger»: Italien ohne Kronzeugen machtlos gegen Unterwelt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Freilassung des sizilianischen Mafia-Bosses Giovanni Brusca nach 25 Jahren Haft:

«25 Jahre Haft für 150 Morde? Das ist natürlich ein Hohn für die Opfer, die Angehörigen und für Italien als emotionales Ganzes. Doch gesetzlich ist alles rechtens. Brusca hat als Kronzeuge mit der Justiz gearbeitet - und profitierte deshalb von einem massiven Strafrabatt. Ob Brusca seine vielen Taten auch wirklich bereute, ist dabei zweitrangig.

Es stellte sich nämlich heraus, dass er eine verlässliche und ergiebige Quelle war. Dem Staat gelangen dank Bruscas Insiderinformationen viele Festnahmen und eine Schwächung der Cosa Nostra, was sonst wohl nicht gelungen wäre. Wahrscheinlich konnte so auch viel zusätzliches Leid verhindert werden. Die skandalös frühe Freilassung ist der Preis, den Italien dafür bezahlt, dass es ohne Kronzeugen machtlos ist gegen die Unterwelt.»

«Der Standard»: Kaum Änderung bei Österreichs rechter FPÖ zu erwarten

WIEN: Über den Rücktritt von Norbert Hofer als Chef der rechten österreichischen Partei FPÖ und seinen möglichen Nachfolger Herbert Kickl schreibt «Der Standard» am Mittwoch in Wien:

«In der Ausrichtung der FPÖ wird sich nicht viel ändern. Sie ist und bleibt fremdenfeindlich und am äußerst rechten Rand des politischen Spektrums und oft auch der Erträglichkeit (und darüber hinaus) angesiedelt. Das war unter Hofer so, der lange wohl nur Passagier und nicht der Kapitän seiner Partei war, das wird unter Kickl so sein, der viel gezielter und bewusster die Linie der Partei vorgeben wird. Kickl weiß, wo er hinwill, und das ist bei ihm wohl auch der Antrieb, die Partei zu übernehmen.»