Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Nesawissimaja»: Westen greift Lukaschenko auf ganzer Front an

MOSKAU: Zu den Sanktionen der EU gegen Belarus nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Passagierflugzeugs in Minsk schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Der Westen nimmt Abstand davon, mit punktuellen Sanktionen taktischen Druck auf die Führung in Belarus auszuüben - und greift Alexander Lukaschenko auf ganzer Wirtschaftsfront an. Das geht aus den Ergebnissen des Gipfels der EU und aus dem Treffen der Botschafter der Nato-Staaten in Brüssel hervor. Was die USA angeht, so hat man in Washington entschieden, die Initiative des Einwirkens auf Minsk erst einmal den europäischen Verbündeten zu überlassen. Das erklärt sich vor dem Hintergrund, dass am 16. Juni in Genf ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin geplant ist. Der Westen möchte nicht wegen Lukaschenko das Treffen Putins mit Biden unnötig erschweren.»

«De Telegraaf»: EU sollte härtere Sanktionen bedenken

AMSTERDAM: Zu den EU-Sanktionen gegen Belarus nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Würde (der belarussische Machthaber Alexander) Lukaschenko hier ungestraft davonkommen, wäre keine westliche Fluggesellschaft mehr sicher im Luftraum eines autokratischen Regimes. Ein Flug- und Landeverbot in der EU für belarussische Flugzeuge scheint jedoch nicht genug zu sein.

Derweil stellt sich die Frage, ob Moskau informiert war. Lukaschenko ist eine Marionette Russlands und kann sich allein dank des Kremls an der Macht halten. Dieses Verhältnis wird der Diktator nichts aufs Spiel setzen. Vielsagend ist die russische Reaktion. Der Kreml wirft dem Westen Scheinheiligkeit vor. Aber eine weitere Isolierung Lukaschenkos käme Moskau wohl durchaus gelegen. Doch das darf die EU nicht davon abhalten, härtere Sanktionen zu verhängen, um das verbrecherische Regime in Minsk zu bestrafen.»

«Financial Times»: US-Polizei in Verantwortung nehmen

LONDON: Die Londoner «Financial Times» kommentiert am Mittwoch das Ringen um Polizeireformen in den USA - ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz:

«Es ist eine Sache, Denkmäler für Generäle zu entfernen, die im US-Bürgerkrieg für die Aufrechterhaltung der Sklaverei gekämpft haben. Es ist eine ganz andere, Reformen herbeizuführen, die das Vertrauen der Minderheiten in ihre örtliche Polizei wiederherstellen - und in manchen Fällen zum ersten Mal schaffen - könnten. Das praktikabelste Monument für Veränderungen wäre es, wenn der US-Senat das nach George Floyd benannte Gesetz für Polizeireformen annehmen würde, das bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedet wurde. (...)

Aber es sollte keinen Kompromiss geben, wenn es darum geht, die Polizei stärker in die Verantwortung zu nehmen. US-Präsident Joe Biden hat deutlich gemacht, dass er die Forderung von Aktivisten zurückweist, der Polizei die Finanzierung zu entziehen, was er zu Recht als ein gefährliches Ablenkungsmanöver betrachtet. Die Behauptung der Republikaner, dass jede Reform einem Entzug der Polizeifinanzierung den Weg bereiten würde, ist einfach falsch. Die Wahl besteht zwischen dem Status quo und überfälligen Veränderungen.»

«El País»: Bolsonaro kopiert Trump und gefährdet Brasilien

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch die Kampagne des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, das Wahlsystem des Landes in Zweifel zu ziehen:

«Weniger als eineinhalb Jahre vor der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat Jair Bolsonaro eine Kampagne gestartet, um das derzeitige Abstimmungssystem mittels elektronischer Wahlurnen zu diskreditieren. Es wurde vor 25 Jahren eingeführt und zeichnet sich durch Effizienz, Sicherheit und Transparenz aus. Brasilien erstreckt sich über achteinhalb Millionen Quadratkilometer und es gibt viele zu schwer zugängliche Gebiete. Das Abstimmungssystem wird an vielen anderen Orten zu Recht bewundert.

Aber Bolsonaro eifert Donald Trump nach und hat beschlossen, vor seiner Wiederwahlkampagne Zweifel an der Zuverlässigkeit des Abstimmungssystems zu säen. Seit Monaten droht er, dass es in Brasilien nach der Wahl «schlimmere Probleme als in den USA» geben werde. Bolsonaro untergräbt die brasilianische Demokratie, indem er den wichtigsten Ausdruck des Bürgerwillens in Zweifel zieht. Sein Ziel ist nicht Transparenz, sondern Chaos. Aber ein so leidenschaftlicher Anhänger Trumps sollte sich besser daran erinnern, welch unglückliches Ende eine solche Strategie genommen hat.»

«Tages-Anzeiger»: Schweiz zahlt für Gipfel auch Preis

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch das für Mitte Juni in Genf geplante Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Joe Biden und Wladimir Putin:

«Es ist offen, ob das Gipfeltreffen wirklich Entspannung bringen kann. Doch wenn die Konfliktparteien miteinander reden, ist das auf jeden Fall besser, als wenn sie das nicht tun. Für die Schweiz beweist der Biden-Putin-Gipfel, dass sie immer noch nützlich für die Menschheit sein kann. Der Biden-Putin-Gipfel zeigt nun, dass immer noch Genf die Friedenshauptstadt der Welt ist - und nicht Oslo oder Wien.

Doch die Schweiz zahlt für diesen Gipfel auch einen Preis. Er besteht darin, dass sie regelmäßig ohrenbetäubend schweigt, wenn die Amerikaner und vor allem die Russen die Menschenrechte verletzen oder andere Abscheulichkeiten begehen. Schweizer Politiker glorifizieren dieses Schweigen jeweils als Neutralität - auch wenn es oft ebenso sehr Opportunismus ist. Es ist zu hoffen, dass sich diese opportunistische Neutralität für einmal auszahlt - indem die Welt dank des Biden-Putin-Gipfels wenigstens ein bisschen friedlicher wird.»

«NZZ»: EU will sich wegen Belarus nicht mit Moskau anlegen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die EU-Sanktionen gegen Belarus (Weißrussland):

«Es ist nicht zu übersehen, dass die große EU sich just dann zu Einigkeit und entschlossenem Handeln aufschwingt, wenn es um Strafen gegen ein kleines, isoliertes Land wie Weißrussland geht, das wenig wirtschaftliche Interessen mit einzelnen EU-Staaten verbindet. Doch jeder weiß, dass dies nicht genügt.

Lukaschenko sitzt mit seinem brutalen Sicherheitsapparat nur deshalb noch an der Macht, weil er sich auf die Unterstützung durch Russland verlassen kann. Wer der Demokratiebewegung in Weißrussland zum Durchbruch verhelfen wollte, müsste sich deshalb mit Moskau anlegen. Doch dazu ist die EU nicht bereit. Zu viele Mitgliedstaaten, an vorderster Front Deutschland, stellen eigene wirtschaftliche vor politische und moralische Interessen. (...) So hat nicht nur Russlands Drahtzieher Wladimir Putin, so hat auch der Diktator von Minsk wenig zu befürchten.»