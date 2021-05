Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«USA Today»: Biden muss neuen Nahost-Friedensplan vorlegen

WASHINGTON: Zur Zuspitzung der Lage zwischen Israelis und Palästinensern und zur Nahost-Politik von US-Präsident Joe Biden schreibt die Zeitung «USA Today»:

«Ein Waffenstillstand in den kommenden Tagen könnte diese jüngste Runde des Blutvergießens beenden. Aber die harte Arbeit zur Lösung der palästinensischen Frage geht weiter. Präsident Joe Biden hat sicherlich eine umfassende Agenda mit nationalen und internationalen Themen. Aber als Regierungschef der einzigen Weltmacht mit dem Einfluss, ein ehrlicher Friedensvermittler zu sein, muss er letztlich doch seine eigene Version eines Friedensplans vorlegen. Bislang hat er noch keinen Botschafter für Israel oder einen Generalkonsul in Jerusalem ernannt, um mit den Palästinensern zu sprechen. Aber es wird kein Ende dieses schrecklichen Gewaltkreislaufs geben, bis Palästinenser und Juden «das gleiche Maß an Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Demokratie genießen», wie US-Außenminister Antony Blinken kürzlich gegenüber (Israels) Ministerpräsident (Benjamin) Netanjahu bemerkte.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Belarus säubert seinen Medienmarkt

MOSKAU: In Belarus (Weißrussland) ist die wichtigste unabhängige Nachrichtenseite tut.by gesperrt worden. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Das Vorgehen gegen das größte Informationsportal hat in der Gesellschaft und auch unter Experten niemanden wirklich überrascht. Die Behörden sind dabei, den Informationsraum methodisch zu säubern. Und es ist logisch, dass ein Portal mit einer Abdeckung von mehr als 60 Prozent im Land und mehr als 3 Millionen Nutzern nicht unbemerkt bleibt von den Behörden. Bereits im Herbst wurde tut.by der Medienstatus aberkannt. Journalisten wurden festgenommen.

Der wirtschaftliche Hintergrund des Verfahrens gegen das größte nichtstaatliche Portal darf niemanden in die Irre führen. Dies ist eine beliebte Methode der Behörden in Belarus. Der ehemalige Chef der der Belgazprombank, Viktor Babariko, der es gewagt hatte, für das Amt des Präsidenten der Republik Belarus zu kandidieren, ist ebenfalls angeklagt worden auf Grundlage eines Wirtschaftsparagrafen. (...)

Auf den Vorwurf der Steuerhinterziehung musste zurückgegriffen werden, da es sehr schwierig war, den tut.by-Journalisten Falschinformationen anzulasten - sie arbeiteten hochprofessionell, hielten sich immer an das Gesetz und überprüften immer wieder die Informationen, über die sie berichteten.»

«Dagens Nyheter»: Gemeinsame EU-Außenpolitik in Gaza nicht zu sehen

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch das Engagement der EU im Nahostkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern:

«Es heißt, die EU habe eine gemeinsame Außenpolitik. Das ist nicht zu merken, während der Schießpulverrauch dicht über Israel und Gaza liegt. Die EU-Außenminister konnten nun nicht einmal eine gemeinsame Erklärung zu einer Waffenruhe zusammenbekommen. Die EU zieht es vor, in Außenangelegenheiten zu schweigen. Wenn etwas Größeres passiert, fängt sie an, sich zu krümmen. Sie hat früher festgestellt, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, will sich aber trotzdem nicht auf Israels Seite stellen. Jede Kritik muss gleichmäßig verteilt werden. Grund dafür ist, dass die EU-Mitglieder völlig unterschiedlich denken. Sie können sich möglicherweise darauf einigen, dass etwas getan werden sollte, aber nicht was. Der traurige Preis ist, dass die EU trotz ihres wirtschaftlichen Gewichts zu keinem Spieler in der Weltarena wird.»

«Corriere della Sera»: Diplomatie-Krise zwischen Spanien und Marokko

ROM: Zur Ankunft Tausender Migranten in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» aus Mailand am Mittwoch:

«Es gab entsetzliche Szenen. Einige Militärfahrzeuge Madrids kamen im Sand an und luden Soldaten in kugelsicheren Westen, mit Helmen und Schlagstöcken ab. Einige Migranten waren erschöpft und wurden gerettet. Unter ihnen ein Neugeborenes. Die Minderjährigen wurden separiert. Der Großteil wurde jedoch mit den Füßen im Wasser festgehalten, um zu verhindern, dass sie - auch symbolisch - europäischen Boden betreten.

Bis zum Abend war weniger als die Hälfte der 8000 bereits aufgrund eines geltenden Abkommens nach Marokko ausgewiesen worden. Die anderen, außer die Minderjährigen, sollten heute zurückgeschickt werden. In der Nacht ertrank ein Migrant. Die gestrige Welle erreichte den Höhepunkt einer monatelangen diplomatischen Krise zwischen Spanien und Marokko. Die Botschafterin von Marokko in Madrid, Karima Benyaich, verkroch sich nicht und sagte, es gebe Handlungen, die Konsequenzen hätten. Sie bezog sich auf die Anwesenheit von Brahim Ghali, dem Führer der Polisario-Front für die Unabhängigkeit der Westsahara, in einem spanischen Krankenhaus.»

«de Volkskrant»: Ursachen des Nahostkonflikts müssen beseitigt werden

AMSTERDAM: Zum Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Das militärisch viel stärkere Israel kann die Hamas zwar auslaugen - was sich bereits abzeichnet -, aber das beseitigt nicht die Ursache des Protestes. Neue Generationen von Palästinensern werden sich der israelischen Unterdrückung genauso hart entgegenstellen. Und es wird extremistische Israelis geben, die unter der Netanjahu-Regierung mit der Vorstellung aufwachsen, dass sie das Recht auf ihrer Seite haben.

Die Tatsache, dass der palästinensisch-israelische Kampf dieses Mal auf die Straßen Israels übergeschwappt ist, spricht Bände: Jüdische und arabische Israelis werden niemals friedlich nebeneinander leben, solange die Ursachen des Konflikts nicht beseitigt sind.

Der in der internationalen Gemeinschaft spürbare Fatalismus ist daher besonders beunruhigend. Man hatte gehofft, dass die Vereinigten Staaten nach der Ära Trump wieder eine Vermittlerrolle spielen könnten, aber Joe Biden scheint bisher nicht die Absicht zu haben, Israel zur Ordnung zu rufen.»

«Financial Times»: Bemühungen um Nahost-Frieden müssen wieder starten

LONDON: Zur Nahost-Politik von US-Präsident Joe Biden meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Der weitere Kontext für die Krise ist das völlige Scheitern von Bemühungen, eine gerechte und dauerhafte Friedensregelung zwischen Israel und den Palästinensern und ein Ende der Besetzung palästinensischer Gebiete durch den jüdischen Staat zu erreichen. Früher oder später musste dieses Versagen einen Konflikt auslösen.

Das Zögern der Biden-Administration, einen neuen Vorstoß für Frieden im Nahen Osten zu starten, ist deutlich und verständlich. Die Strategen des Weißen Hauses wollen ihre Energien auf den Umgang mit dem Aufstieg Chinas konzentrieren - und auf Amerikas eigene innenpolitische Probleme. Das Streben nach einer Zwei-Staaten-Lösung hat in den letzten Jahrzehnten viel US-Energie verbraucht, mit wenig greifbaren Ergebnissen.

Aber die Entschlossenheit von Präsident Joe Biden, die globale Führungsrolle der USA wieder geltend zu machen, bedeutet, dass er die aktuelle Krise oder die umfassendere israelisch-palästinensische Problematik nicht ignorieren kann. Irgendwann müssen die Bemühungen um eine Friedenslösung wieder aufgenommen werden.»

«Tages-Anzeiger»: Joe Biden tut sich schwer mit Vermittlerrolle

ZÜRICH: Zur Nahostpolitik der Biden-Administration schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Die Zweistaatenlösung mag schon lange als naiv gelten. Nicht zuletzt sind es die Palästinenser selbst, deren Staatlichkeit an inneren Konflikten scheitert. Für ein Land wie die USA ist die Idee aber Grundlage jedweder Vermittlung. Wer auf beiden Seiten ernst genommen werden will, muss beiden Seiten Angebote machen: Sicherheit, Perspektive, Geld. Das Vermittlergewicht aller US-Regierungen vor Trump rührte daher, dass die wichtigste Schutzmacht Israels auch immer den Interessenausgleich betrieb.

Biden muss sich diese Semineutralität erst wieder erarbeiten, will er die politische Autorität der USA entfalten. (...)

Aber das linke Demokratenlager kündigt den jahrzehntealten Konsens auf, verweigert der israelischen Regierung die bedingungslose Unterstützung, lässt es an Klarheit im Reden über die Terrororganisation Hamas mangeln. Der Präsident schaut also auf den Kongress, sieht keine Mehrheit und muss fürchten, dass er dem Trump-Lager den willkommenen Beleg für die Schwäche seiner Präsidentschaft liefert. Vermittler Biden muss erst einmal das eigene Haus befrieden, ehe er als Friedensbringer in die Welt ziehen kann.»

«Der Standard»: Es ist Zeit für europäische Nahost-Politik

WIEN: Zur Rolle der EU im Konflikt zwischen Israel und Palästinensern schreibt «Der Standard» am Mittwoch in Wien:

«Eine auf europäischer Ebene konzertierte Friedensinitiative war an der Seite der Trump'schen US-Nahostpolitik nur schwer möglich. Nun ist es allerdings an der Zeit, sich wieder mit den USA zusammenzutun und gemeinsam Druck auf beide Konfliktparteien auszuüben. Das ist sich auch die «geopolitischste aller EU-Kommissionen» schuldig, die bisher sehr ruhig war. Die Chancen für einen Neustart der diplomatischen Bemühungen stehen jedenfalls nicht schlecht mit einem neuen US-Präsidenten und einem möglichen Regierungswechsel in Israel.»