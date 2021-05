Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«NZZ»: Die Industrie ist nicht der Gegner der Politik

ZÜRICH: Zum vergleichsweise schweren Anlauf der Corona-Impfkampagnen in Europa meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die Regierung Trump pumpte über zehn Milliarden Dollar in die Entwicklung und die Produktion neuer Impfstoffe verschiedenster Anbieter und übernahm einen Großteil der Investitionsrisiken. Das ermöglichte es den Unternehmen, die Entwicklung ohne Rücksicht auf sonst untragbare Risiken durch parallel laufende Prozesse zu beschleunigen und frühzeitig Produktionskapazitäten aufzubauen.

Mit jedem Prozent Wirtschaftswachstum, das die USA durch die raschere Beendigung des Shutdowns zusätzlich gewinnen, legt das Bruttoinlandprodukt in einem Jahr um rund 210 Milliarden Dollar zu. (...)

Aber warum hat man damals nicht dieselbe simple Rechnung in Europa gemacht? Es mangelte nicht nur an der Professionalität der Verhandlungsführer in der EU-Kommission. Auch aus den Hauptstädten der Mitgliedsländer, von den politischen Parteien und der Öffentlichkeit kam kaum Druck, dem Beispiel Trumps zu folgen. Die Debatten waren stattdessen von tiefem Misstrauen gegenüber der Industrie und Erbsenzählerei geprägt. Überall, auch in der Schweiz. Die Industrie ist nicht der Gegner, sondern der Partner, mit dem die Politik aus der Krise finden kann.»

«The Times»: Referendum in Schottland würde Großbritannien schwächen

LONDON: Die britische Tageszeitung «The Times» kommentiert am Mittwoch die Wahl zum Regionalparlament in Schottland:

«Es wäre ein gravierender Fehler zu glauben, dass nur schottische Interessen auf dem Spiel stehen. Für den Fall, dass die Schottische Nationalpartei (SNP) eine absolute Mehrheit erringt, was laut Umfragen wahrscheinlich ist, hat deren Vorsitzende Nicola Sturgeon deutlich gemacht, dass sie ein Mandat für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum während der fünf Jahre der neuen Legislaturperiode einfordern wird. (...)

Ein schottisches Referendum mit einem laut Umfragen dieses Mal viel knapperen Ergebnis würde das Land in eine weitere anhaltende Phase innerer Unsicherheit stürzen. Diese Ungewissheit hätte auch sicherheitspolitische Auswirkungen und würde die diplomatische und militärische Macht Großbritanniens in einer Zeit schwächen, in der die westlichen Demokratien einer intensiven strategischen Konkurrenz durch autoritäre Regime ausgesetzt sind. Am schwerwiegendsten ist vielleicht, dass eine schottische Unabhängigkeit die Gefahr birgt, die Spannungen in Nordirland anzuheizen, dessen eigener Status in der Union zunehmend anormal erscheinen würde.»

«Tages-Anzeiger»: In Innenstädten sind Autos Fremdkörper

ZÜRICH: Zu Forderungen nach mehr Elektromobilität heißt es am Mittwoch im Zürcher «Tages-Anzeiger»:

«Mindestens so wichtig wie der Wechsel zur Elektromobilität ist es, die Mobilität neu zu denken. Zwar ist es schön, wenn die Menschen in Städten dank E-Autos keine Abgase mehr inhalieren müssen. Aber egal welcher Antrieb unter der Motorhaube steckt: In Innenstädten sind Autos Fremdkörper. Weniger Autos bedeuten mehr Platz für Grünflächen, für Begegnungsräume, für Flaniermeilen, für Cafés und für Radwege. (...)

Lassen wir das Auto verschwinden, indem wir die Alternativen durch ein überzeugendes Konzept attraktiver machen. Brechen wir das heutige, auf eingefahrenen Routinen basierende Mobilitätsverhalten auf, indem wir das Auto durch eine Neuverteilung der Verkehrswege noch klarer zu dem unpassenden Objekt machen, das es in den Städten eigentlich heute schon ist - egal ob es mit Batterie oder Diesel betrieben wird.»

«De Standaard»: Hohe Impfquote ist die beste Lösung

BRÜSSEL: Zu den Debatten um Corona-Impfpässe meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Einen solchen Pass als unethisch abzulehnen, würde bedeuten, dass gleiche Chancen für alle auf das niedrigste Niveau reduziert werden. Niemand würde mehr Möglichkeiten bekommen als jene, die aufgrund ihrer eigenen Entscheidung nur wenige Möglichkeiten haben. Impfverweigerer würden alle in Schach halten, die sich bewusst impfen lassen. Das ist nicht fair und es würde zudem die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiederbelebung erheblich dämpfen. (...)

Die beste Lösung für alle besteht darin, alles für eine hohe Impfquote zu tun. Wenn sie hoch genug ist, bekommen die Impfgegner die Herdenimmunität quasi als Geschenk von ihren solidarischen, geimpften Mitbürgern. Und dann wird auch die Diskussion über den Impfpass überflüssig.»

«El País»: Ayuso löst politisches Erdbeben in Spanien aus

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch den triumphalen Sieg der konservativen Kandidatin Isabel Díaz Ayuso bei der Regionalwahl für die Hauptstadtregion Madrid:

«Das Ergebnis der Wahl in Madrid ist ein politisches Erdbeben mit Konsequenzen für die Region und für die nationale Politik. Die Bürger Madrids haben die (zurückhaltende) Pandemiepolitik, das ultraliberale Wirtschaftsprojekt und die polarisierende Haltung mit starken demagogischen Untertönen Ayusos eindrucksvoll unterstützt. Sie hat zudem den Aufstieg der rechtsextremen Partei Vox gebremst und ihrer Volkspartei (PP) nach Jahren des Leidens neue Kraft eingeflößt.

Im linken Lager hat die (spanische Regierungspartei) PSOE eine katastrophale Niederlage erlitten, die die Zentralregierung zu intensivem Nachdenken zwingt. Das enttäuschende Ergebnis der Linken wird durch den Rückzug des (links-alternativen Politikers und früheren spanischen Vize-Regierungschef) Pablo Iglesias vervollständigt.

Kurz gesagt, die Abstimmung schiebt das konservative Lager weiter nach rechts und verstärkt die Spannungen zwischen den gegensätzlichen Polen der spanischen Politik. Keine ermutigende Entwicklung für alle, die sich eine pragmatische und dialogbereite Politik wünschen.»