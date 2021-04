Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«DNA»: Joe Biden ist der überraschendste Präsident der Neuzeit

STRAßBURG: Am Donnerstag feiert US-Präsident Joe Biden den 100. Tag seiner Amtszeit. Dazu schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» am Mittwoch:

«Im Gegensatz zu seinem Vorgänger flüstert (Joe Biden) mehr, als dass er brüllt, aber er handelt an allen Fronten. Kaum gewählt, widersetzt er sich (dem russischen Präsidenten) Wladimir Putin und China, kündigt das Ende der US-Präsenz in Afghanistan an, belebt den Multilateralismus wieder und bringt die Vereinigten Staaten zurück an den Tisch des Pariser Klimaabkommens.

In drei Monaten hat er den Entwurf einer neuen Geopolitik, vielleicht sogar einer Doktrin geschaffen und der diplomatischen Tätigkeit seines Landes wieder einen Sinn gegeben. (...) Mit 78 Jahren ist er der überraschendste Präsident der Neuzeit geworden.»

«Magyar Nemzet»: Außenpolitik unter Biden ohne Ergebnisse

BUDAPEST: Über die ersten 100 Tagen der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«Bei der Bekämpfung der (Corona-)Pandemie befindet sich die US-Administration auf einem guten Weg. Doch die Gespaltenheit des Landes hat sich weiter vertieft, die Straßengewalt bleibt weiterhin ein Bestandteil des Alltags. Auf dem Gebiet der Außenpolitik hat Biden nur außerordentlich bescheidene Ergebnisse vorzuweisen. Das ohnehin schon abgekühlte Verhältnis sowohl zu Russland als auch zu China hat sich weiter verschlechtert. Am Ende wird die Geschichte das Urteil über die gesamte vierjährige Amtszeit sprechen, doch so viel lässt sich schon jetzt sagen, dass die ersten 100 Tage nicht viel Gutes verheißen.»

«The Times»: Vorwürfe sind peinlich für Johnson

LONDON: Premierminister Boris Johnson ist mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe seine Dienstwohnung mithilfe anrüchiger Spenden luxuriös renovieren lassen. Dazu meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Wenn es eine einfache Erklärung dafür gäbe, wer die Renovierung von Boris Johnsons Wohnung in der Downing Street bezahlt hat, hätten wir sie zweifellos schon erfahren. Die Regierung sagt, der Premier habe nun die noch ausstehende Rechnung von 60.000 Pfund aus eigener Tasche bezahlt. Aber das lässt natürlich die Frage offen, wer das Geld erhalten hat. Wurde die Rechnung ursprünglich von einem Parteispender beglichen, als Geschenk oder als Darlehen? Und wenn ja, warum wurde das damals nicht deklariert, und warum wird es auch jetzt nicht offenbart?

Das Problem ist klar: Wenn - wie es scheint - jemand anderes die Rechnung bezahlt hat, dann hat Johnson nicht nur gegen den Amtskodex, sondern möglicherweise auch gegen das Wahlgesetz verstoßen. Für einen Premierminister, der die Normen des politischen Leben hochhalten soll und dessen Regierung bereits mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft und Korruption konfrontiert ist, ist das peinlich.»

«Tages-Anzeiger»: Indien macht Politik nach Umfragewerten

ZÜRICH: Zur Corona-Krise in Indien schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Narendra Modi, der indische Premierminister, bezeichnete die zweite Covid-19-Welle, die sein Land überrollt, in einer Radioansprache als «Sturm, der die Nation erschüttert». Ein harter Wechsel ist das nach dem Gestus, in dem sich Modi und seine regierende Bharatiya Janata Party (BJP) noch Ende Januar präsentierten. Damals schien die Covid-19-Krise quasi überwunden zu sein, eine große Impfkampagne wurde gestartet, vom «Krieg» gegen das Virus gesprochen, und gleichzeitig wurden ärmere und freundlich gesinnte Nachbarländer mit Vakzin versorgt. Indien, der Retter. Modi inszenierte sich als Staatenlenker, so wie viele Populisten, die mehr auf ihre Beliebtheitswerte als auf die langen Linien achten. (...)

Es wird interessant sein, zu beobachten, welchen Spin die BJP dem Umstand geben wird, dass Indien nun auf Hilfe angewiesen ist. Die Menschen, die nun vor den Krankenhäusern campieren und hoffen, ihre Liebsten darin lebend wiederzusehen, werden sich freuen über jede Hilfe. Indien ist der größte Vakzinhersteller der Welt, muss aber gleichzeitig als Versuchslabor dafür dienen, was passiert, wenn Politik in einer Krise weiter nach Umfragewerten und nicht nach wissenschaftlicher Realität gemacht wird.»

«NZZ»: Laschets größtes Wahlkampf-Hindernis heißt Söder

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den gemeinsamen Wahlkampf von CDU und CSU:

«Als geübter Karnevalist hat sich Markus Söder seinen Humor bewahrt. Auf die Frage einer Fernsehmoderatorin, ob er nach der Niederlage im Kanzlerkandidaten-Duell gegen Armin Laschet ein schlechter Verlierer sei, antwortete der bayrische Ministerpräsident: «Nein, im Gegenteil.» Folglich bestehen die Qualitäten eines guten Verlierers darin, gegen den Sieger nachzutreten, ihn als gestrig zu brandmarken und ihm ständig schwache Umfrageergebnisse und die Stärke der eigenen Truppen unter die Nase zu reiben. Armin Laschets größtes Hindernis auf dem Weg zur Kanzlerschaft heißt nicht Annalena Baerbock, sondern Markus Söder. (...)

Auch 24 Stunden später, nachdem der Bundesvorstand der CDU für Laschet votiert hatte, bekräftigte er, ihn «ohne Groll» und «mit voller Kraft und Geschlossenheit» zu unterstützen. Davon ist keine Rede mehr. Söder hat eine andere Rolle für sich entdeckt: Er will der reitende Schatten hinter Laschet sein, die drohende Mahnung, dass die Union es auch anders und besser hätte haben können, mit ihm nämlich an der Spitze, dem vermeintlichen «Kandidaten der Herzen».»