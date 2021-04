Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Tages-Anzeiger»: Wahl Laschets ist ein Risiko

ZÜRICH: Zur Entscheidung der CDU-Führung für Armin Laschet als Kanzlerkandidat schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Mit dem CSU-Chef Erfolg haben, dafür aber die eigene Macht und den eigenen Vorsitzenden opfern? Oder lieber mit Laschet sich selbst behaupten und das Risiko einer Wahlniederlage eingehen? In einer Nachtsitzung, in der die Meinungen hart aufeinanderprallten, entschied sich die Führung der CDU schließlich für Laschet und gegen Söder. Nicht weil sie dem tapferen Armin eine Freude machen wollte, sondern weil es für sie um alles ging: um ihr Selbstverständnis, ihren Stolz, ihre Macht. Man müsse manchmal auch gegen die Umfragen zu seinen Haltungen stehen, betonte der 78-jährige CDU-Doyen Wolfgang Schäuble. (...)

Für die Union ist die Aussicht, mit dem wenig beliebten und vom Kampf mit Söder zerfledderten Laschet in die Wahl zu ziehen, ein Risiko. Der CSU-Chef sei der «Kandidat der Herzen» gewesen, sagte dessen Generalsekretär Markus Blume noch einmal, als Söder gestern seine Bewerbung zurückzog und Laschets Sieg bestätigte. Der Unterton war eindeutig: Wenn ihr den Besten nicht wollt, werden euch die Wähler halt bestrafen. Schöne Aussichten auf einen gemeinsamen Wahlkampf.»

«NZZ»: Gräben in der CDU sind weiter gewachsen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Entscheidung des CDU-Vorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidat:

«Das eindeutige, keineswegs überwältigende Ergebnis der Funktionäre zeigt: Die CDU bleibt eine Partei der Gremien und des Apparats. Ein Aufbruch lässt sich so nicht organisieren. Die Gräben innerhalb der Partei sind weiter gewachsen. (...)

Weder im Osten noch im Süden der Republik wird Kandidat Laschet den Wahlkämpfern eine große Stütze sein. Damit ist nicht gesagt, dass die Union die Bundestagswahl verlieren wird. Gerade in Corona-Zeiten ist Politik die Summe von Momentaufnahmen. Sollte Laschet vor den Grünen ins Ziel kommen und eine Koalition schmieden, muss er kein schlechter Kanzler werden. Er hat als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bewiesen, dass er verschiedene Interessen ausbalancieren kann.

Momentan befindet sich die CDU in einem beklagenswerten Zustand, für den neben Angela Merkel auch Armin Laschet verantwortlich ist. Will der Parteivorsitzende daran etwas ändern, muss er tun, was er bisher versäumte: programmatische Pflöcke einschlagen, die Gremienkultur überwinden und eine zündende Idee finden, weshalb er genau jetzt der richtige Mann an der richtigen Stelle sei - für die Union und für Deutschland.»

«Die Presse»: Laschet hat an Statur gewonnen

WIEN: Den Ausgang des Machtkampfs um den Kanzlerkandidaten der Union kommentiert «Die Presse» am Mittwoch in Wien:

«Seine Steherqualitäten waren beeindruckend. Laschet musste in der vergangenen Woche sicher Federn lassen, doch er hat auch an Statur gewonnen. Wenn der siegreiche CDU-Chef es geschickt anstellt, kann er daraus eine Heldengeschichte stricken: Wer ein solches Stahlbad übersteht, hat auch die Nervenstärke, deutscher Regierungschef zu sein. In Umfragen kann Laschet fast nur zulegen. Das Loch, aus dem er startet, ist tief. Immerhin kennt ihn nun das ganze Land. (...) Laschet hat nun alle Hände voll zu tun, die Union halbwegs zu einen und wahlkampffähig zu machen. Begeisterungsstürme wird dieser Mann jedoch nie entfachen. Söder sprach zuletzt einen richtigen Punkt an: Wenn sich in Deutschland nach 16 Jahren Merkel eine Wechselstimmung aufbaut, dann sieht es schwarz aus für die Union. Denn Laschet verkörpert die Fortsetzung des Merkelianismus mit anderen Mitteln.»