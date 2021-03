Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 31.03.21 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

«Le Monde»: Regierung von Mosambik muss nach Angriffen handeln

PARIS: Zu den islamistischen Terrorangriffen in Mosambik schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Nach dem Horn von Afrika und dem Sahelgebiet wird eine dritte Region des afrikanischen Kontinents von einem islamistischen Aufstand erschüttert. Die Stadt Palma im Nordosten Mosambiks (...) erlebte mehrere Tage lang einen gewalttätigen Angriff. Für die Region, die bis vor kurzem noch verschont wurde, ist die Ausbreitung des Dschihads eine beunruhigende Entwicklung. (...)

Im Gegensatz zur Sahelzone ist (die Region) Cabo Delgado eine potenziell reiche Gegend, deren Türen zum Indischen Ozean das Land zur Welt hin öffnen. Die Regierung von Mosambik muss eine Politik umsetzen, die auf die Unzufriedenheit in gewissen Regionen reagiert, die die Sicherheit der Menschen gewährleistet und die das Versprechen von Wohlstand durch die künftige Gasförderung hält. Und es liegt an der internationalen Gemeinschaft, die Entwicklung Mosambiks zu unterstützen, ohne dabei eine Glut zu entfachen.»

«Tages-Anzeiger»: Westen ist in Afghanistan gescheitert

ZÜRICH: Zur politischen Lage in Afghanistan schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Die USA bleiben wahrscheinlich ein paar Monate länger mit ihren Truppen in Afghanistan als geplant. Aber am Fazit für diesen Einsatz ändert das nichts: Es geht nur noch um Schadensbegrenzung. Der westliche Einsatz ist endlich, er orientiert sich schon lange nicht mehr an den Gegebenheiten in Afghanistan. Die Taliban werden zurück an die Regierung verhandelt, sie sollen sich mit einem Teil der Macht begnügen. Aber warum sollten sie das tun, wenn die Schutzmächte der afghanischen Regierung deutlich machen, dass sie noch zu einer allerletzten Kraftanstrengung bereit sind, aber nicht dazu, den Einsatz an die afghanische Realität anzupassen? (...)

Die Taliban haben 20 Jahre lang - mithilfe der Nachbarstaaten - einer technologisch deutlich besser ausgestatteten Allianz ein militärisches Patt abgetrotzt. Nun nutzen sie dies diplomatisch. Dass sie wieder die Geschicke des Landes mitgestalten sollen, belegt das Scheitern des Westens in diesem Krieg.»

«NZZ»: Menschenrechtsverletzungen sind keine innere Angelegenheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Verletzung von Menschenrechten in China und anderen Ländern:

«China ist weniger stark als Russland in das internationale Normengefüge eingebunden; es hat beispielsweise als einzige Großmacht den Uno-Pakt über die politischen Rechte nicht ratifiziert. Aber auch Peking kann nicht legitimerweise die Massenrepression zur inneren Angelegenheit erklären. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie in Xinjiang allem Anschein nach stattfinden, sind automatisch von internationaler Tragweite. Auch die Repression in Hongkong geht das Ausland sehr wohl etwas an, denn Peking verletzt damit das den Briten einst zugesicherte Prinzip «Ein Land, zwei Systeme».

Mit dem Verweis auf innere Angelegenheiten geht es Diktaturen nicht um die Einhaltung des Völkerrechts, sondern schlicht darum, Regierungen freiheitlicher Länder den Mund zu verbieten. (...) Der Westen sollte sich durch solche Pressionen nicht einschüchtern lassen. Das überstrapazierte Argument der «inneren Angelegenheiten» kann im Fall von schwersten Menschenrechtsverletzungen keinerlei Gültigkeit beanspruchen; es gehört schon lange auf den Abfallhaufen der Geschichte.»

«El País»: Video von Floyds Tod wird entscheidend sein

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch den Prozess in den USA gegen einen weißen Polizisten wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd:

«Der Prozess gegen Derek Chauvin kann dazu beitragen, die in den USA immer noch offene Wunde des Rassismus etwas zu schließen. Chauvin ist des Mordes an dem Schwarzen George Floyd angeklagt, der nach acht Minuten starb, während der Polizist sein Knie auf seinen Hals drückte. Dieses Verbrechen hat die USA geschockt und eine Welle von Protesten ausgelöst. Zum Auftakt der Verhandlung wurde das Video gezeigt, in dem Floyd 27 Mal fleht, er könne nicht atmen. Es wird entscheidend bei der Feststellung der Schuld sein.

Donald Trump, Präsident zum Zeitpunkt des Verbrechens, versuchte die Proteste auf einen Gegensatz zwischen Recht und Ordnung - vertreten durch ihn - und Chaos und Vandalismus zu reduzieren. Diese Masche ist bei der Präsidentenwahl gescheitert und heute gibt es einen anderen Präsidenten, der sich mehr gegen den Rassismus einsetzt. Floyd wird als Opfer, aber auch als Symbol für die notwendige Veränderung in Erinnerung bleiben, damit die Worte seiner sechsjährigen Tochter nach seinem Tod wahr werden: «Dad hat die Welt verändert.»»