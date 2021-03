Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«The Independent»: EU und Großbritannien sollten Impfstoff teilen

LONDON: Zum Impfstoffstreit zwischen Großbritannien und der EU meint der Londoner «Independent» am Mittwoch:

«Es gibt Gerüchte, wonach Großbritannien und die EU angesichts dieser ultimativen gemeinsamen Herausforderung einen Kompromiss eingehen und die Produktion der europäischen Pharmaindustrie teilen werden. Es wäre gut, wenn ein ähnliches Übereinkommen mit dem weltweit größten Produzenten von Astrazeneca - der Firma Serum in Indien - erzielt werden könnte.

Nach dem Grundsatz, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind, sollten der reiche Westen und die Schwellenländer Vorkehrungen treffen, damit mehr Impfstoffe in den Globalen Süden geschickt werden, wo die Impfungen kaum begonnen haben und wo sich bereits neue, tödlichere Mutationen entwickeln.

Großbritannien und die EU, die versuchen, ihre neue Beziehung zum Funktionieren zu bringen, sollten ein Beispiel für Internationalismus und Kooperation geben. Und wenn das nicht gelingt, sollte Großbritannien einen einseitigen Beschluss fassen, niemals Impfstoffexporte zu verbieten, weder in die EU noch sonst wohin, denn das ist schlicht kontraproduktiv, ja katastrophal.»

«De Tijd»: Totgesagte Inflation könnte zurückkehren

BRÜSSEL: Die belgische Wirtschaftszeitung «De Tijd» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Möglichkeit einer stärkeren Inflation:

«In den vergangenen Wochen gab es vermehrt Anzeichen dafür, dass sich in der Wirtschaft ein Preisdruck aufbaut. Kehrt die schon totgesagte Inflation mit Trara zurück auf die ökonomische Bühne? Der Preisauftrieb hat zu einem großen Teil mit der Coronapandemie zu tun. Die hat im vergangenen Jahr die Wirtschaft und auch die Rohstoffpreise einbrechen lassen, als Folge der gesunkenen Nachfrage. Jetzt, wo die Wirtschaft aus dem Tal hervorkriecht, ziehen die Preise wieder an. (...)

Es besteht die Gefahr, dass sich der Gedanke einer höheren Inflation in die Köpfe von Geschäftsführern und Verbrauchern schleicht, dass jeder anfängt, seine Preise zu erhöhen und dass dadurch eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt. Wenn der Inflationsgeist erst einmal aus der Flasche ist, bekommt man ihn nur schwer wieder hinein.

«Magyar Nemzet»: Westliche Politik gegen den Osten schadet uns

BUDAPEST: Über die härtere Haltung der Europäischen Union (EU) und der USA gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Russland und China schreibt die regierungsnahe Budapester Tageszeitung «Magyar Nemzet» am Mittwoch:

«Die EU und die USA setzen nun auf eine scharfe russland- und china-feindliche Politik. (...) Wir sehen das anders. (...) Wir sind daran interessiert, dass keine Stürme im Himmel über das zwischen West und Ost gepresste Budapest aufziehen. (...) Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, besteht nicht aus Rotkäppchen und bösen Wölfen. Weder Moskau noch Peking will sein politisches System dem Westen aufzwingen. Während wir Verbündete der USA und der anderen Nato-Mitgliedsländer sind, bauen wir auch wirtschaftliche Beziehungen zu Russland und China auf. Zu unserem eigenen Nutzen.»

«Tages-Anzeiger»: Mahnungen der Politik haben sich abgenutzt

ZÜRICH: Zur Corona-Lage in Deutschland schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Angesichts der Impferfolge in Israel, Großbritannien und den USA fühlt sich der seit Monaten andauernde Lockdown in Deutschland für viele Bürger zunehmend demoralisierend an. Impfen und Testen wirken (noch) nicht schnell genug, die Erschöpfung wächst. Dabei hebt die dritte Welle erst gerade richtig an. Dass Merkel bereits zu diesem Zeitpunkt ihre ganze Autorität aufs Spiel setzen musste, um die Bundesländer noch einmal von ihrer vorsichtigen Linie zu überzeugen, verheißt für die Zukunft nichts Gutes.

Nach Ostern, so sagen die Experten, dürften die Zahlen der Neuinfektionen und der Spitaleinweisungen ähnlich hoch liegen wie an Weihnachten - «Oster-Lockdown» hin oder her. Die Stimmung aber könnte dann nochmals erheblich schlechter sein. Nicht nur die Mahnungen der Politik haben sich in den letzten Monaten zunehmend abgenutzt, den Drohungen der scheidenden Kanzlerin im Kreis der Ministerpräsidenten geht es genauso. Doch wer setzt dann noch durch, was nötig ist?»

«NZZ»: Exportverbote schaden allen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Impfstreit zwischen der EU und Großbritannien:

«Der Streit ist auch deshalb ausgebrochen, weil manche Pharmafirmen ihre vollmundigen Lieferversprechen nicht erfüllen konnten. Das grundlegende Problem ist immer noch der weltweite Mangel an Impfstoffen. Dies ist auch der Grund dafür, dass Länder wie die Vereinigten Staaten, Indien oder China ebenso Impfnationalismus betreiben, indem sie mehr oder weniger offensichtliche Exportbeschränkungen haben.

Ein explizites Ausfuhrverbot ist jedoch ein grobes Eigentor, weil es eine Spirale an Gegenreaktionen auslösen kann - mit dem Resultat, dass es noch weniger Impfstoffe gibt. Die größte Hoffnung liegt ohnehin darin, dass die einzelnen Länder bei der Herstellung von Impfstoffen von internationalen Lieferketten abhängig sind - und deshalb aus Eigennutz die Grenzen offen halten.»

«ABC»: Merkel spricht Klartext, Sánchez redet wie ein Fernsehprediger

MADRID: Die spanische Zeitung «ABC» vergleicht in einem Kommentar am Mittwoch das Auftreten von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise mit dem des spanischen Regierungschefs Pedro Sánchez:

«Nach mehr als zehnstündigem Beratungen mit ihrer Regierung und den sechzehn deutschen Bundesländern erläuterte Merkel bei einer Pressekonferenz um 3.00 Uhr morgens die neuen Maßnahmen, die eine vierte Infektionswelle verhindern sollen. Sie tat dies mit der gleichen Klarheit, mit der sie schon am 11. März 2020 vorhersagte, dass sich 60 Prozent der Deutschen mit dem Corona-Virus infizieren könnten. «Was für eine Übertreibung!», hieß es damals hier in Spanien. Merkel machte in der Nacht zum Dienstag klar, dass neue Infektionen durch die tödlichere und ansteckendere britische Corona-Variante drohen. Wie weit war ihre Rede von dem Fernsehauftritt von Sánchez entfernt, der über Kerosin-Einsparungen redete, von einer Moral des Sieges, dass niemand zurückgelassen werde, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen werden, von einem Impfplan, der den Neid Europas erregen werde ... Merkel spricht Klartext, Sánchez zählt nicht einmal die Toten richtig. Es ist der Unterschied zwischen einer wahren Anführerin und einem TV-Prediger.»

«Rossijskaja»: Lockdown-Verlängerung in Deutschland überrascht nicht

MOSKAU: Zur Verlängerung des Lockdowns in Deutschland über Ostern hinaus wegen der Corona-Pandemie schreibt die russische Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Mittwoch:

«Dass der Lockdown in Deutschland erneut verlängert wird, daran hatten die Deutschen keinen Zweifel - diesmal bis zum 18. April. Wie hart er ausfallen sollte, darüber sollten Bundeskanzlerin (Angela) Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder entscheiden. Die Videoschalte dauerte elf Stunden und endete weit nach Mitternacht, als Merkel schließlich zu den Journalisten kam und ihnen mit trauriger Ironie «Guten Morgen» wünschte. Gute Nachrichten erwartete jedoch niemand von der Kanzlerin. Sie sagte, dass die Situation mit dem Coronavirus im Land «sehr, sehr ernst» sei.

Unklar ist, ob die Deutschen nun zu ihrer geliebten Insel Mallorca eilen können, die seit langem scherzhaft als «das siebzehnte Bundesland» bezeichnet wird. Einerseits werden Reisen ins Ausland nicht empfohlen. Andererseits haben die deutschen Behörden die spanische Insel von der Liste der Risikogebiete gestrichen.»