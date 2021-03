Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Written by: Redaktion (dpa)

«La Repubblica»: Impfstopp schadet Kampagne und EU

ROM: Nach dem Stopp der Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» aus Rom am Mittwoch mit Blick auf die Rolle der EU:

«Der durch Astrazeneca verursachte Schaden in der europäischen Impfkampagne ist jetzt schwer zu beheben und es besteht aus mindestens zwei Gründen die Gefahr, dass sich dies negativ auf die Kommission in Brüssel und auf Ursula von der Leyen auswirkt. Das erste ist, dass der Schatten möglicher Nebenwirkungen des Impfstoffs, (...) sich auf die Bereitschaft der Menschen niederschlägt, eine Immunisierung mit diesem Produkt zu akzeptieren, das nicht zuletzt einen erheblichen Teil der europäischen Bestände ausmacht.

Das zweite, schwerwiegendere ist, dass die gravierenden Verzögerungen bei der Verbreitung des britisch-schwedischen Vakzins den Fortschritt der Impfkampagne in allen EU-Staaten gefährden. Ursula von der Leyen ist im Sommer dafür eingetreten, die Koordinierung im Kampf gegen die Epidemie durch die EU zu übernehmen und die Versuche nationaler Lösungen zu blockieren, die die europäischen Länder in Konkurrenz zueinander gebracht hätten. Jetzt läuft sie Gefahr, den politischen Preis für das zu zahlen, was damals ein Erfolg zu sein schien.»

«De Standaard»: Impfgegner dürfen nicht gestärkt werden

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch die Aussetzung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca in mehreren Ländern:

«Nur ein umfassender Impfschutz kann uns aus dem Elend befreien. Das macht die Unruhe rings um Astrazeneca so ärgerlich. Der Erfolg der Impfkampagne hängt von einem effizienten Serum und Vertrauen ab. (...) Dass verschiedene europäische Länder für sich allein entschieden haben, hat für Verwirrung gesorgt. Das Resultat ist eine augenscheinlich irrationale Kettenreaktion, bei der eher Panik als Vernunft die treibende Kraft zu sein scheint.

Vielleicht wäre eine langsamere Entscheidungsfindung mit mehr Risikoabwägung angebracht gewesen. Jeden Tag sterben nicht-geimpfte Menschen. Wenn zusätzliche Studien auf ein unverantwortbares Risiko hindeuten, muss auch Belgien handeln. Auf keinen Fall aber darf es zu einem Klima kommen, in dem Impfgegner gestärkt werden und die Impfbereitschaft strukturell sinkt.»

«La Vanguardia»: Aufstieg der deutschen Grünen wird Europa verändern

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die politische Lage in Deutschland nach den Landtagswahlen:

«Das Jahr 2021 hat für die CDU schlecht begonnen und könnte schlimmer enden, wenn sie am 26. September nicht mehr die Regierung stellt, eine Möglichkeit, die durch die Landtagswahlen vom vergangenen Sonntag wahrscheinlicher geworden ist. Der Vormarsch der Grünen und die guten Ergebnisse der SPD lassen Koalitionsregierungen ohne CDU, die dank Angela Merkel 16 Jahre ununterbrochen regiert, möglich erscheinen. Merkels bevorstehender Rückzug verstärkt das Gefühl, dass eine Epoche an ihr Ende kommt.

Demgegenüber befinden sich die Grünen weiter im Aufwind. Sie haben es geschafft, sich vom Ruf als unsicherer Kantonist in Kernfragen wie der Wirtschafts- oder der Außenpolitik zu befreien. Die Umweltpartei kann inzwischen in Deutschland Wähler der Mitte ansprechen, die wenig mit Revolutionen am Hut haben, aber wegen des Klimawandels und der Pandemie gerade ihre Grundüberzeugungen überdenken. Die Grünen sind kein Bürgerschreck mehr, denen man es nicht zutrauen würde, eine Weltmacht zu regieren. Das Tandem Annalena Baerbock und Robert Habeck hat es geschafft, die Grünen glaubwürdig zu machen. Eine Entwicklung, die Südeuropa noch nicht erreicht hat, aber in der EU Maßstäbe setzen wird.»

«Nowaja Gaseta»: Angriffe auf Journalisten treffen ganze Gesellschaft

MOSKAU: Nachdem sie Anfang der Woche einen «Chemie-Angriff» auf ihr Moskauer Redaktionsgebäude beklagt hat, schreibt die russische Zeitung «Nowaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Ergebnisse der chemischen Analyse werden wir veröffentlichen. Wir werden auch noch einmal auf Untersuchungen eines ähnlichen Angriffs auf das Haus unserer Kolumnistin Julia Latynina im Jahr 2017 zurückkommen. Außerdem werden wir ausführlich über das blutige Geschäft derjenigen berichten, die hinter dem Anschlag stecken könnten.

Aus politischer Perspektive ist es wichtig zu verstehen, dass die Entmenschlichung der Regierungskritiker (...) sich auf die ganze Gesellschaft auswirkt. (...)

Und wenn der Staat die persönliche Sicherheit seiner Bürger nun wieder nicht schützt (so wie das bei Latynina und bei zahlreichen Attacken auf Aktivisten der Fall war), dann wird die Gesellschaft keine andere Wahl haben, als sich neue Formen des Selbstschutzes zu schaffen.»

«The Times»: Großbritanniens Atomwaffenpläne bergen Gefahren

LONDON: Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung will die britische Regierung unter anderem die Erhöhung der Zahl ihrer Atomsprengköpfe ermöglichen. Dazu meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Der umstrittenste Teil ist die Entscheidung, die Begrenzung des britischen Arsenals an Atomsprengköpfen auf 260 anzuheben. Das hat viele überrascht, denn in den vergangenen Jahrzehnten war die Politik darauf ausgerichtet, diesen Wert auf unter 180 zu drücken. Die Regierung erklärt, auch andere Länder hätten ihre Bestände erweitert und das Arsenal Großbritanniens bleibe immer noch kleiner als jene seiner wichtigsten Verbündeten, einschließlich Frankreichs. Jedoch besteht die Gefahr, dass Großbritannien durch die Erhöhung der Anzahl von Atomsprengköpfen sowie die Aktualisierung der Protokolle mit der Möglichkeit, sie als Vergeltung für nicht-nukleare Angriffe einzusetzen - darunter andere Massenvernichtungswaffen oder auch ein Cyber-Angriff - zur Ausbreitung von Kernwaffen beiträgt.»

«Washington Post»: Löschen impfkritischer Posts kann Ängste schüren

WASHINGTON: Zum Umgang von Facebook mit kritischen Beiträgen zu Corona-Impfungen schreibt die «Washington Post»:

«Facebook könnte sich darauf konzentrieren, koordinierte Einflusskampagnen zu beseitigen, aber die pauschale Entfernung oder Herabstufung aller grenzwertigen Inhalte könnte verstärkt Bedenken schüren und den Menschen die Möglichkeit zur Diskussion und zum Lernen nehmen. Die bessere Antwort ist es, Beiträge mit Zweifeln dafür zu nutzen, zu verstehen, woher sie kommen und warum. (...)

Facebook sollte sich auch mit diesen Problemen befassen - und zwar mit sinnvolleren Mitteln als den typischen Tools zum Entfernen (von Beiträgen) und für algorithmische Optimierungen. Unterschiedliche Bedenken erfordern unterschiedliche Antworten und diese Antworten sollten auch von unterschiedlichen Menschen stammen - Quellen, die für die Bevölkerungsgruppen, die sie erreichen möchten, glaubwürdig sind und maßgeschneiderte Interventionen bieten, die differenzierter sind als ein Allzwecketikett mit Informationen der Weltgesundheitsorganisation.»

«Tages-Anzeiger»: Myanmar droht ein blutiger Frühling

ZÜRICH: Zu den Protesten gegen die Militärjunta in Myanmar schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Die Opferzahlen im Krisenstaat Burma steigen, woraus man ablesen kann, dass die schießwütige Junta weit davon entfernt ist, das Land zu kontrollieren. Die Demonstranten riskieren jeden Tag ihr Leben, weil sie alles besser finden, als in eine finstere Ära einer Militärdiktatur zurückzufallen, aus der das Land in Südostasien womöglich jahrzehntelang nicht mehr herausfinden wird. (...)

Dass es nun auch noch Attacken auf chinesische Fabriken gibt, kompliziert die Lage und macht sie noch gefährlicher. Die Warnungen Pekings werden die Junta zu noch mehr Härte bewegen. Ob ein schmutziger Trick des Militärs hinter den Brandstiftungen steckt, lässt sich in der verworrenen Lage nicht sagen.

Möglich ist auch, dass sich die Wut im Volk nun gegen chinesische Geschäfte richtet, weil Peking seine schützende Hand über die Junta hält. So oder so verhärtet das die Fronten weiter, Burma steuert in einen blutigen Frühling.»

«NZZ»: Ein Desaster für das Image der Corona-Impfungen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Stopp von Impfungen mit dem Präparat des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca:

«Was derzeit in Deutschland und anderen Ländern passiert, ist ein Desaster für die dortigen Impfprogramme. Und für das Image der Corona-Impfung. Impfskeptiker weltweit werden sich bestätigt sehen, dass die Vakzine unsicher sind und zu rasch auf den Markt kamen. Diese Lesart ist aber falsch. Vielmehr gilt es, das Risikomanagement und vor allem die Risikokommunikation in den Ländern, die den Astrazeneca-Impfstoff aussetzen, zu kritisieren.(...)

Das Debakel um die Impfstoffsistierung hätten Spahn und seine Amtskollegen mit einem koordinierten Vorgehen umgehen können. Das wäre auch deshalb klüger gewesen, weil die Daten zur Sicherheit von Impfstoffen nicht nur national, sondern auch von übergeordneten Institutionen beurteilt werden. So hören wir heute die beunruhigenden Informationen aus einzelnen Ländern, während die Europäische Arzneimittelbehörde und die Weltgesundheitsorganisation weiterhin betonen, der Astrazeneca-Impfstoff sei sicher und das günstige Nutzen-Risiko-Profil spreche für seine Verabreichung. Eine solche Kakofonie der Meinungen hilft niemandem - außer dem Virus.»

«Rzeczpospolita»: Polens Verzicht auf Impfstopp ist problematisch

WARSCHAU: Zur Ausssetzung der Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in vielen Ländern schreibt die konservative polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Die Liste der Länder, in denen die Impfungen mit Astrazeneca gestoppt wurden, hat schon mehr als ein Dutzend Einträge. Grund sind Fälle von Blutgerinnseln (darunter auch tödliche) nach der Impfung. Diese Fälle sind gemessen an der Zahl der Impfungen zwar gering, doch es gibt sie.

Polen beharrt auf dem Standpunkt, dass alles in Ordnung ist und es eine Ausssetzung der Anwendung von Astrazeneca nicht geben wird. In der polnischen Regierung sollte man sich aber über den weiteren Kurs Gedanken machen. Das Festhalten daran, die Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca nicht auszusetzen, könnte leicht das Gegenteil des gewünschten Effektes bewirken. Es könnte das Vertrauen in die gesamte Impfaktion der polnischen Regierung untergraben.»