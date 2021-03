Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 10.03.21 | Aktualisiert um: 15:15 | Überblick

«The Times»: Die königliche Familie hat Harrys Botschaft verstanden

LONDON: Zur Reaktion des britischen Königshauses auf die Rassismusvorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Nur weil Großbritannien weniger rassistisch ist als andere Länder, heißt das nicht, dass nicht mehr getan werden muss, um Ungleichheiten und rassistische Haltungen zu bekämpfen. Was immer man über Harrys und Meghans Verhalten denken mag: Wenn der Enkel der Königin und sechste in der Thronfolge erklärt, ihm sei klar geworden, dass es in diesem Land immer noch Rassismus gibt, als er Großbritannien aus der Sicht seiner Frau betrachtete, dann sollte das auch anderen die Augen öffnen. Die würdevolle Antwort des Buckingham Palastes auf Harrys und Meghans Anschuldigungen - wenngleich ein Hauch von Skepsis in der Bemerkung steckt, dass «Erinnerungen variieren können» - zeigt, dass die königliche Familie dies verstanden hat.»

«De Tijd»: In der Katalonien-Frage schaut Europa weg

BRÜSSEL: Drei ins Ausland geflohene katalanische Anführer, darunter Ex-Regierungschef Puigdemont, haben ihre Immunität als EU-Abgeordnete verloren. Dazu meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Mittwoch:

«Aus politischer Überzeugung hatten sie ein Referendum organisiert, das verboten war. Dafür erhielt der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident von Katalonien, Oriol Junqueras, eine 13-jährige Haftstrafe. Was in keinem Verhältnis zu der gewaltfreien politischen Handlung steht. Wäre dies beispielsweise in Russland passiert, wäre die Empörung in Europa groß. Jetzt schaut man verschämt weg und nennt es eine «spanische Sache». Aber es ist keine spanische Angelegenheit, sondern eine Frage des Niveaus der Demokratie in Europa und in Spanien. Doch dazu fehlt offensichtlich der Mut.

Die Chance ist groß, dass am Ende wieder ein belgischer Richter entscheiden muss. Zum Glück für die Katalanen haben belgische Richter offenbar weniger Probleme damit, ein Dossier objektiver zu betrachten als die Europaabgeordneten.»

«DNA»: Emmanuel Macron spielt mit der Hoffnung der Franzosen

STRAßBURG: Über mögliche Corona-Lockerungen in Frankreich schreibt die ostfranzösische Regionalzeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» (DNA) am Mittwoch:

«Staatschef (Emmanuel Macron) hat also (...) Mitte April als den möglichen Termin in den Raum geworfen, an dem wir eventuell unsere Freiheit wiederfinden können. (Das Datum) beruht nicht auf viel, wenn nicht sogar auch nichts, und ist auf der gleichen Stufe einzuordnen wie die unhaltbare Versprechung, bis Ende August 70 Millionen Menschen zu impfen.

Aber wichtig ist etwas anderes: Es geht darum, die Stimmung in einem abgenutzten Land aufrechtzuerhalten. Wenn die Situation sich verschlimmert, besteht die Gefahr enormer Enttäuschung und sogar Niedergeschlagenheit, die sich in Wut gegen (Emmanuel Macron) wandeln könnte. Ein Jahr vor den Präsidentschaftswahlen riskiert Emmanuel Macron alles für die Politik, indem er mit der Hoffnung der Franzosen spielt.»

«Washington Post»: Warum versagte die Kapitol-Polizei?

WASHINGTON: Unterbesetzt sowie unzureichend ausgestattet und ausgebildet sei die für das US-Kapitol zuständige Polizei am 6. Januar gewesen, findet eine unabhängige Untersuchungskommission, die von Demokratin Nancy Pelosi angekündigt worden war. Dazu schreibt die «Washington Post» am Mittwoch:

«Erklärt ein Mangel an Ressourcen wirklich das Versagen vom 6. Januar? Oder lag ein Versäumnis darin, die offensichtliche Bedrohung ernst zu nehmen, die von einem weißen Mob ausging, angestachelt von einem Präsidenten mit der Absicht, die Ergebnisse einer freien und fairen Wahl zu untergraben? Der Kongress muss eine viel detailliertere Untersuchung all dessen vornehmen, was am 6. Januar schief gelaufen ist - nicht nur um festzustellen, wie man das Kapitol am besten sichern kann, sondern auch das Land. (...)

Der Bericht versäumte es, darauf einzugehen, was der demokratische Abgeordnete Steven Horsford aus Nevada (...) als die «dunkle Seite» der Situation bezeichnete: die Rolle von Ethnie. Hat die Polizei die Reaktion verpfuscht, weil sie weiße Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump nicht als mögliche Bedrohung ansah?»

«Pravo»: Impfausweis-Debatte entzweit Europa

PRAG: Zur Diskussion über die Einführung eines europäischen Impfausweises schreibt die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Tschechien am Mittwoch:

«Der Weg zum europäischen Impfpass dürfte nicht leicht werden. Die Impfkampagne verläuft in Europa nicht so schnell wie erwartet. Diejenigen, die noch nicht an die Reihe gekommen sind, könnten sich diskriminiert fühlen. Das gilt auch für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen oder aus irgendwelchen Gründen nicht können. Zu viel Eile bei den Reiselockerungen muss sich daher für Europa nicht unbedingt auszahlen, wenngleich die südeuropäischen Staaten dazu drängen. Vielleicht werden wir am Ende Zeugen eines touristischen Nationalismus werden, wenn manche Staaten selbst entscheiden, wen sie einlassen. So will Griechenland Urlauber aus Israel mit elektronischem Impfnachweis willkommen heißen - und Zypern sogar geimpfte Briten. Doch jeder gemeinsame Klub gerät in eine Krise, wenn manche Mitglieder ohne Rücksicht auf die Führung auf eigene Faust handeln und dabei nur die eigenen Interessen im Blick haben.»

«Nowaja Gaseta»: Russlands ESC-Sängerin ist Alptraum für Konservative

MOSKAU: Nach der Wahl der feministischen Sängerin Manizha zur diesjährigen russischen Kandidatin beim Eurovision Song Contest schreibt die Moskauer Zeitung «Nowaja Gaseta» am Mittwoch:

«Für Russland fährt eine in Tadschikistan geborene Sängerin mit einem feministischen Hit zum Eurovision Song Contest. Fremdenfeindliche und sexistische Russen sind schockiert. (...) In der heutigen Zeit ist Manizha gleich in doppelter Hinsicht die Feindin eines russischen Traditionalisten: Sie ist Migrantin - und die Hysterie gegenüber Neuankömmlingen ist in der letzten Zeit im Land mit neuer Kraft aufgeflammt. (...) Und dann setzt sich Manizha auch noch für Frauen ein: Vor zwei Jahren veröffentlichte sie in ihrem Clip «Mama» die Statistik häuslicher Gewalt in Russland. (...) Das ist nicht nur eine Herausforderung. Das ist eine Kriegserklärung.»

«NZZ»: CDU und CSU geraten ins Schlingern

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Maskenaffäre bei der CDU/CSU:

«Die Union als krisenfester Stabilitätsanker der deutschen Politik? Von wegen. Die Union als gewissermassen natürliche Regierungspartei, ohne - und vor allem gegen - die in Berlin nichts geht? Das war einmal. Der so lange Zeit strikt auf Machtkurs schippernde Tanker Union beginnt zu schlingern. Raffgierige Abgeordnete und die jüngst klägliche Vorstellung ihres Gesundheitsministers Jens Spahn sind mit Sicherheit ein Grund dafür, aber nicht der einzige. CDU und CSU lernen in diesen Tagen auch die dunkle Seite der Macht kennen. (...)

Nach beinahe sechzehn Jahren an der Regierung ist die Union träge geworden. Ministerialbürokratien und Behördenapparate sind unter Kontrolle, das Regieren fällt vergleichsweise leicht. Gleichzeitig werden Sitten und Selbstbeherrschung mancher Amtsträger lockerer.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Bundestagsabgeordnete wie Georg Nüsslein, Nikolas Löbel und im vergangenen Sommer Philipp Amthor ihren politischen Einfluss gewinnbringend vermarktet haben, spricht Bände. Ebenso, dass niemand in der Partei der offensichtlichen persönlichen Bereicherung von Mandatsträgern Einhalt geboten hat.»

«Tages-Anzeiger»: Medien und Monarchie profitieren von einander

ZÜRICH: Der Züricher «Tages-Anzeiger» beschäftigt sich am Mittwoch mit der weltweiten Faszination für das britische Königshaus:

«Dass das britische Königshaus die Weltöffentlichkeit so viel mehr interessiert als alle übrigen in Europa, hat paradoxerweise mit seiner Distanziertheit zu tun. In anderen Ländern haben sich die Monarchinnen und Monarchen weitgehend demokratisiert, während die britischen Royals die Rituale und das Auftreten eines tausendjährigen Erbes aufrechterhalten. Je undurchdringlicher sich das ungleiche Kollektiv benimmt, desto stärker wächst das Interesse an seinen Geheimnissen.

Das weiß auch die Boulevardpresse, die sich die Nähe zur Königsfamilie mit einer intensiven Berichterstattung erkauft hat. Medien und Monarchie suchen die wechselseitige Nähe und profitieren davon.(...) Jetzt haben Meghan und Harry nachgelegt. Und halten damit den Familienstreit am Laufen, über den sie sich beklagen.»

«La Vanguardia»: Nur Dialog kann im Katalonien-Konflikt helfen

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch die Aufhebung der Immunität katalanischer Separatisten im EU-Parlament, die Spanien wegen des Unabhängigkeitsreferendums und der versuchten Abspaltung Kataloniens 2017 vor Gericht stellen will:

«Die Aufhebung der Immunität ermöglicht es Spaniens Oberstem Gerichtshof, den Haftbefehl gegen den Ex-Regierungschef wegen Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder wieder in Kraft zu setzen. Die spanische Justiz kann damit weiter daraufhinarbeiten, die für die Ereignisse im September 2017 verantwortlichen Unabhängigkeitsführer zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist nun Sache belgischer und schottischer Richter, die vor einem Jahr blockierten spanischen Auslieferungsersuchen zu prüfen.

Aber die Aufhebung der Immunität garantiert nicht, dass die drei Politiker der spanischen Justiz übergeben werden. Gerichtsverfahren sind lang und nehmen oft überraschenden Wendungen. Das Ende der Immunität scheint vor allem ein neuer Ausdruck der verworrenen katalanischen Verhältnisse zu sein. Kataloniens Platz in Spanien kann nicht durch schneidiges Auftreten gefunden werden, sondern nur durch Dialog und Verhandlungen.»