Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 03.03.21 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

«de Volkskrant»: Orbans Drohung macht keinen Eindruck

AMSTERDAM: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat mit dem Austritt der Abgeordneten seiner Fidesz-Partei aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament gedroht. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Die Drohung von Viktor Orban macht keinen Eindruck. Viele in der EVP-Gruppe denken, dass er blufft. Außerhalb der EVP-Fraktion wartet politische Ödnis, denn es ist nicht so, dass andere, kleinere Fraktionen ungeduldig darauf warten, endlich Fidesz-Mitglieder aufnehmen zu können. Und ohne Fraktion zu agieren, bedeutet Machtlosigkeit.

Sollte Fidesz die EVP-Fraktion verlassen, könnte das auch Auftakt zum EVP-Austritt als Partei sein, (auf Parteiebene ist die Mitgliedschaft des Fidesz bereits seit 2019 suspendiert). EVP-Parteivorsitzender Donald Tusk wartet darauf schon lange, stieß aber bisher auf Widerstand, vor allem bei der deutschen CSU und der österreichischen ÖVP. Aber auch dort haben sich die Gefühle für Orban abgekühlt. Seine anhaltende Untergrabung des Rechtsstaats, der Pressefreiheit und die Vertreibung der Central European University des Philanthropen George Soros sind nicht mehr zu entschuldigen.»

«Washington Post»: Texas hebt Corona-Beschränkungen zu früh auf

WASHINGTON: Zur angekündigten Aufhebung der Maskenpflicht und anderer Corona-Auflagen im US-Staat Texas schreibt die «Washington Post» am Mittwoch:

«Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, spielt mit der Gesundheit in seinem Staat und darüber hinaus. Während sich jeder nach einer Pause von den Beschränkungen sehnt, ist die Entscheidung von Herrn Abbott verfrüht und rücksichtslos. (...)

Wenn es irgendeine Lehre aus dem desaströsen Vorstoß des damaligen Präsidenten Donald Trump im letzten Jahr zur Öffnung gibt - der eine massive Infektionswelle in den Sonnengürtel-Staaten Texas, Florida und Arizona auslöste - dann die, Beschränkungen nicht zu früh aufzuheben. (...)

Ergebnis einer zu frühen Öffnung werden die Ausbreitung des Virus und noch mehr Leid sein. Nur 12,9 Prozent der texanischen Bevölkerung haben eine oder mehrere Dosen des Impfstoffs erhalten. (...) Herr Abbott gießt Öl ins Feuer.»

«Hospodarske noviny»: Sputnik V birgt geopolitische Risiken

PRAG: Zum russischen Corona-Impfstoff Sputnik V schreibt die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Es sieht danach aus, dass Tschechien den russischen Impfstoff Sputnik V bekommen könnte. Das wirft Fragen auf. Will Tschechien unter seiner derzeitigen Führung noch ein westliches Land sein? Zum einen ist da der gesundheitliche Aspekt. Wenn der von russischen Wissenschaftlern entwickelte Impfstoff eine westliche Zulassung hätte, wäre selbstverständlich alles in Ordnung. Zum anderen sind auch aus geopolitischer Sicht Warnungen angebracht. Präsident Milos Zeman - der alles befürwortet, was aus Russland kommt, vom Atomreaktor bis zum Corona-Impfstoff - behauptet zwar, dass ein Vakzin keine Ideologie habe. Doch das stimmt leider nicht. Im Unterschied zu westlichen Impfstoffen sind diejenigen aus Russland und China mit einer Ideologie verbunden. Es ist die Ideologie der Unterordnung.»

«Financial Times»: Kein Dialog mit Myanmars Generälen

LONDON: Zum Umgang mit der Militärjunta in Myanmar meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Der künftige Kurs des Landes kann nur von seiner eigenen Bevölkerung bestimmt werden. Dennoch müssen ausländische Regierungen eine besser koordinierte und effektivere Antwort finden. Vor allem sollte sich jegliches Engagement mit dem Militärregime beschränken auf die Forderung nach Rückkehr Myanmars zu einer zivilen Regierung sowie auf Mechanismen, um dies zu erreichen. Es sollte keinen «Dialog» mit Generälen geben, die mit vorgehaltener Waffe die Macht übernommen haben. (...)

Die USA, Großbritannien, die EU und andere haben begonnen, Sanktionen gegen die Militärführung und die geschäftlichen Verbündeten und Interessen der Armee zu verhängen. Sie sollten ihre Warnungen wahr machen, dass sie diese ausweiten werden, wenn die Gewalt anhält.»

«Le Monde»: Sarkozy hat Teil seines politischen Potenzials verloren

Paris (dpa)- Über die Verurteilung des französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Drei Jahre Haft, davon eines ohne Bewährung. Nicolas Sarkozys Verurteilung in erster Instanz für «Bestechung und Einflussnahme» in der sogenannten «Abhör-Affäre» am ersten März sorgt für Bestürzung. Nie zuvor wurde eine solche Strafe gegen einen ehemaligen Präsident der Republik verhängt. Die Worte des Gerichts sind barsch und ihre Wirkung wie eine träge Sicherung: Auch wenn er sich 2016 aus dem politischen Leben zurückgezogen hatte, genoss er in seinem Umfeld noch eine starke Ausstrahlung, weil man sich nostalgisch an seinen Sieg von 2007 zurückerinnerte. Nun hat der ehemalige Chef der Rechten in wenigen Minuten einen guten Teil seines politischen Potenzials verloren.»

«Politiken»: Dänemark sollte nicht um Israels Impfstoffe betteln

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» (Kopenhagen) wirft vor der am Donnerstag anstehenden Israel-Reise der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz einen Blick auf die Lage der Palästinenser:

«Mette Frederiksens Besuch in Israel ist an sich keine schlechte Idee. Israel ist bei den Corona-Impfstoffen weltweit führend. Die Netanjahu-Regierung ist imponierend gut dabei gewesen, Impfstoffe zu beschaffen und zu verteilen, und nun ist sie im Gang mit einer großangelegten Wiederöffnung der Gesellschaft. Es gibt mit anderen Worten viel zu lernen in Israel. Eine künftige Zusammenarbeit bei der Produktion und Entwicklung von Impfstoffen kann sich auch als klug und weitsichtig erweisen.

Aber Israels Impf-Erfolg hat eine Schattenseite. Während sich Israel nämlich dank der Impfstoffe der Herdenimmunität nähert, ist praktisch kein Palästinenser in den besetzten Gebieten geimpft worden. Israel zufolge ist das das eigene Problem der Palästinenser. Dass Israel seine eigene Bevölkerung impft und bereit ist, überschüssige Dosen ins Ausland zu schicken, ist eine Schande, die sich Dänemark nicht zunutze machen sollten. Anstatt sich mit Impfstoffen bestechen zu lassen, sollte Mette Frederiksen die Gelegenheit nutzen, um gegenüber Benjamin Netanjahu zu unterstreichen, dass Dänemark die Palästinenser nicht vergessen hat. Selbst in einer Pandemie muss es Grenzen für nationalen Egoismus geben.»

«Nesawissimaja»: Geeinte «Anti-Kreml-Front» von USA und EU

MOSKAU: Zu den koordinierten EU- und US-Sanktionen gegen Russland schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«US-Präsident Joe Biden führt die ersten Sanktionen gegen Russland seit seinem Amtsantritt ein. Sie stehen in Verbindung mit dem Fall Alexej Nawalny. Die amerikanischen Sanktionen werden parallel mit europäischen verhängt. Experten zufolge wird der Sanktionsdruck der USA auf Russland zunehmen. (...)

Das Weiße Haus hat deutlich gezeigt, dass die amerikanischen Behörden in Bezug auf Russland und die EU nun von einer neuen Logik geleitet werden. Verhängte Donald Trump Sanktionen ohne darüber nachzudenken, was die europäischen Verbündeten darüber denken, so beabsichtigte Biden, eine geeinte westliche Anti-Kreml-Front zu organisieren.»

«El País»: Vorsicht bei Alleingängen in der Pandemie

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» warnt in einem Kommentar am Mittwoch vor einem Zerbrechen der gemeinsamen EU-Impfstrategie:

«Einheit macht stark, wenn sie effizient ist. Darin liegt die Existenzberechtigung der EU, die in ihrer Geschichte gezeigt hat, dass man großen Krisen besser gemeinsam entgegentritt. Dies war auch bei der Pandemie der Fall, in der es den 27 (EU-Mitgliedsländern) gelungen ist, sich auf eine gemeinsame Verschuldung und die Beschaffung von Impfstoffen zu einigen. Das schließt jedoch nicht aus, dass dabei auch Fehler gemacht werden. Der Prozess ist langsamer als in anderen Demokratien. Deshalb ist es verständlich, dass die Einheit angesichts mangelnder Effizienz Risse bekommt.

Die individuelle Suche nach Lösungen kann angesichts des Mangels an Impfstoffen und zunehmender Müdigkeit der Menschen verständlich sein. Individuelle Lösungen sind gut, wenn sie die europäischen Strategien ergänzen. Aber es wäre ein Drama, wenn der Weg des gemeinsamen Handelns verlassen würde. Es wird einfacher sein, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen. Und die Versuchung, getrennt zu marschieren, ist der Keim für andere zukünftige Krisen, Ressentiments und Spaltungen. Vorsicht.»

«Tages-Anzeiger»: Berechtigte Kritik am «Tatort» aus der Schweiz

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Kritik am Schweizer Beitrag zur «Tatort»-Serie:

«Wer sich einen Schweizer Beitrag zum länderübergreifenden Krimiabend anschaut, startet meist schlecht in die Woche. Man fühlt sich unwohl, weil sich unwillkürlich die existenzielle Frage aufdrängt: Bin ich, sind wir auch so miserabel? Und während man noch versucht, wenigstens ein paar gute Körnchen in einem «Tatort» zu finden, wird uns vom Ausland unbarmherzig der Spiegel vorgehalten.

Lustvoll, mitunter etwas hämisch ziehen Deutschland und Österreich mit berechtigter Kritik über «Schoggiläbe» her, unseren gut gemeinten Beitrag zum Völker verbindenden «Tatort». Die Presse von Hamburg über München bis Wien spart nicht mit Belehrungen in Sachen Unterhaltung, kommentiert von einem Fernsehpublikum, das fast hörbar den Kopf schüttelt. Wir Schweizer werden richtiggehend vorgeführt, wie Anfänger behandelt, denen man im fortgeschrittenen Alter noch einmal das Abc erklären muss. Das tut weh und schadet unserem Image!»