Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Tages-Anzeiger»: Dialog ist für Putin keine Option

ZÜRICH: Zu den Protesten in Russland schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Zehn Jahre ist es her, dass Russland erstmals einen Aufstand erlebte, und schon damals war Alexej Nawalny der Protagonist eines längeren Machtkampfs. «Partei der Gauner und Diebe», nannte er griffig die Regierungspartei, die gerade zur Profiteurin einer getricksten Parlamentswahl geworden war. Jetzt ist er selber der Anlass für eine Kaskade des Protests im ganzen Land.

Die erneut peitschende Antwort darauf zeigt die Not und Einfallslosigkeit der Moskauer Führung. Wer Demonstranten pauschal «Provokateure» und «Rowdys» nennt, für den ist ein Dialog mit dem kritischen Teil des Volkes offenbar keine Option. Acht Monate vor der Parlamentswahl sieht der Kreml keinen Anlass, die Zügel zu lockern. Denn Freiheit und Freiraum für Nawalny und sein Team würden für den auf Kontrolle setzenden Kreml einen Wahlkampf bedeuten, der deutlich schwerer planbar wäre. Damit würde das Risiko erhöht, dass die unbeliebte Regierungspartei weiter an Ansehen verliert.»

«Wall Street Journal»: Nawalny-Urteil erfordert geschlossene Antwort

NEW YORK: Zum umstrittenen Urteil gegen den Kremlkritiker Alexej Nawalny und den Umgang der US-Regierung von Präsident Joe Biden mit Russland schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Eine Erkenntnis ist, dass Herr Putin und seine Gefolgschaft sich bedroht fühlen müssen. Die Proteste zur Unterstützung von Herrn Nawalny haben in großen russischen Städten zugenommen. Herr Putin hat Proteste in der Vergangenheit überstanden, vor allem im Jahr 2012, aber seine Popularität ist angesichts einer durch niedrigere Ölpreise und westlichen Sanktionen geschwächten Wirtschaft abgesackt. (...) Außenminister Antony Blinken gab eine entschiedene Erklärung ab, in der er den Kreml aufforderte, Nawalny und andere, die während der jüngsten Proteste verhaftet wurden, «sofort und bedingungslos freizulassen». Aber Putin wird sich nur beeindrucken lassen, wenn die Biden-Regierung eine geschlossene westliche Antwort zusammentrommeln kann, die härtere Sanktionen auch gegen Spießgesellen des Kremls beinhaltet.

Die NATO sollte auch auf eine externe Provokation eingestellt sein, falls Putin die Aufmerksamkeit in Russland von seinen innenpolitischen Problemen ablenken will. Er hat das schon einmal getan, wie Präsident Biden sehr gut weiß. Zu jener Zeit war er noch Vizepräsident.»

«NZZ»: Bei Misserfolg droht CDU Denkzettel der Wähler

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das Corona-Krisenmanagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel:

«Am 21. September wird sich entscheiden, wie die Ära von Angela Merkel zu Ende geht. Die Kanzlerin hat den Bürgern ihres Landes abermals versprochen, dass alle bis Ende des Sommers ein «Impfangebot» erhalten. Der Tag der Entscheidung wird ein Dienstag sein. Einen Tag später, am Mittwoch, beginnt der Herbst, und fünf Tage später, am Sonntag, ist die Bundestagswahl. (...)

Wie die Erfolgsbilanz ihrer Regierung aussieht, können die Deutschen quasi live verfolgen. Sie sehen täglich, welche Länder mehr Bürger geimpft haben. Das sind derzeit nicht nur Israel und die USA. Auch die meisten europäischen Staaten sind weiter, allen echten und vermeintlichen Komplexitäten zum Trotz.

Wenn jeder Deutsche bis zum 21. September die Möglichkeit einer Impfung erhalten hat - also ein echtes Angebot und nicht nur einen Termin vom Gesundheitsamt irgendwann später -, dann verabschiedet sich Europas dienstälteste Regierungschefin zumindest in diesem Punkt als Krisenmanagerin aus dem Amt. Wenn sie ihr Versprechen bricht, dann geht sie als Verliererin. Und ihre Partei, die letzte echte Volkspartei des Landes, dürfte von den Wählern einen Denkzettel erhalten.»

«La Vanguardia»: Putin wird bleiben

MADRID: Die spanische Zeitung «La Vanguardia» kommentiert am Mittwoch das Urteil gegen Kremlkritiker Alexej Nawalny:

«Wladimir Putins Spielregeln unterscheiden sich stark von denen westlicher Demokratien. Während seiner langen Amtszeit hat er nie gezögert, Opposition zu unterdrücken, wenn sie versuchte, seine Macht zu gefährden. Ein russisches Gericht verurteilte gestern den Oppositionellen Alexej Nawalny zu dreieinhalb Jahren Gefängnis, der es gewagt hatte, nach einem Vergiftungsversuch nach Russland zurückzukehren.

Die Proteste der USA und der EU ließen nicht lange auf sich warten, waren aber bereits eingepreist. Äußerungen, die Putin mit der gleichen Kälte wie immer quittierte. Im Augenblick der Wahrheit ist Russlands wirtschaftliche und politische Macht noch immer groß genug.

So gelang es der russischen Medizin am selben Tag, an dem Nawalnys Urteil bekannt wurde, der Welt mitzuteilen, dass ihr Impfstoff Sputnik V gegen Corona eine Wirksamkeit von 91,6 Prozent aufweist. Russland bietet Europa eine Lösung in der Krise wegen der Probleme bei der Verteilung ihrer Impfstoffe an. Die Debatte über die Menschenrechte oder die Situation der Opposition in Russland wird in den Hintergrund treten. Putin wird sein Geschäft fortsetzen können.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Die erste «richtige» Haftstrafe für Nawalny

MOSKAU: Zu der umstrittenen Haftstrafe gegen den Kremlgegner Alexej Nawalny schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Bewährungsstrafe von Alexej Nawalny wurde in eine echte Haft umgewandelt. Es wird damit die erste richtige Gefängnisstrafe für den Oppositionsführer sein, der es bisher wie durch ein Wunder geschafft hat, sich eine richtige Haftstrafe zu ersparen. Allem Anschein nach hat sich Nawalnys Glück nur deshalb geändert, weil er sich Präsident Wladimir Putin direkt stellte. Es besteht kein Zweifel daran, dass es in früheren Zeiten stets die höchste Instanz war, die dem Oppositionellen eine Immunität gewährleistete. Wenn ihm das jetzt so eklatant verwehrt wird, bedeutet das, dass Nawalny jetzt in einer etwas anderen Funktion in die Pläne des Kremls passt.»

«Die Presse»: EU muss mit Putin jetzt Klartext reden

WIEN: Über die Strategie der EU gegenüber Russland schreibt «Die Presse» am Mittwoch in Wien:

Einen Vergifteten zu verurteilen, weil er sich nicht an die Auflagen der Justiz gehalten hat, ist der Gipfel des Zynismus. Es verletzt das Gerechtigkeitsgefühl vieler Russen. Und es ist überdies ein Zeichen von Schwäche des vermeintlich so starken Mannes in Moskau, der sich in der Coronakrise in seinen Palästen strikt von der Außenwelt abschirmt. (...) Es liegt an EU-Außenminister Josep Borrell, bei seiner Moskau-Visite am Donnerstag Klartext zu reden. Der Vorschlag eines Nawalny-Vertrauten, die Sanktionen auf den inneren Machtzirkel um Putin auszuweiten, träfe das System im Nerv. Es wäre zudem eine Sprache, die der kühle Stratege im Kreml versteht, der sich mit seinem Paria-Status im Westen längst arrangiert hat.