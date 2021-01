Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Nesawissimaja»: Impfstoff-Handel kann mehr bringen als Waffenexport

MOSKAU: Zu Russlands Werbung für seinen Impfstoff «Sputnik V» gegen das Coronavirus beim Wirtschaftsforum von Davos schreibt die Moskauer Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Schon in 14 Staaten ist «Sputnik V» registriert, und in den nächsten zwei Wochen sollen noch 25 Länder hinzukommen, wie der Chef des russischen Direktinvestmentfonds (RDIF), Kirill Dmitrijew, auf dem Wirtschaftsforum in Davos mitteilte. Insgesamt würden mehr als 50 Länder 1,2 Milliarden Einwohner mit dem russischen Impfstoff versorgen. Ausgehend von dem Preis, den der RDIF für die Impfdosen auf dem internationalen Markt genannt hat, beläuft sich das schätzungsweise auf 24 Milliarden US-Dollar.

Das ist eine eindrucksvolle Summe: Sie übertrifft beinahe um das Doppelte den Umfang der russischen Waffenlieferungen ins Ausland. Allerdings nennt der RDIF keine Bedingungen der Verträge mit den Produzenten im Ausland für die Bereitstellung des Impfstoffs. Deshalb gibt es keine Klarheit darüber, welcher Teil dieser rein hypothetisch möglichen Milliardensumme Russland tatsächlich bekommt. (...) Der Handel mit dem Impfstoff kann aber am Ende gewinnbringender sein als der Export von Waffen.»

«El Mundo»: Italienisches Durcheinander

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die Regierungskrise in Italien:

«In einem Land, in dem es seit 1945 fast 70 Regierungen gegeben hat, ist der Sturz eines Kabinetts eigentlich keine große Neuigkeit. Der Rücktritt von Ministerpräsident Giuseppe Conte destabilisiert Italien jedoch gerade mitten in der dritten Welle der Pandemie und angesichts der Herausforderung, die der Europäische Wiederaufbaufonds bedeutet.

Der Abgang Contes wurde durch mangelnde Unterstützung bei der Abstimmung im Senat über die Arbeit des Justizministers ausgelöst. Nun hat das Staatsoberhaupt neben einer kurzen Konsultationsphase die Aufgabe, Conte oder einen anderen Kandidaten mit der Bildung einer neuen Regierung zu beauftragen oder vorgezogene Wahlen anzusetzen. Berlusconi schlägt eine Regierung «der nationalen Erlösung» vor und Salvini, der aus der ersten Conte-Regierung ausgeschlossen wurde, setzt auf Neuwahlen.

Damit kehrt Italien im schlimmsten Augenblick zum Durcheinander zurück, während das Gesundheitssystem zusammenzubrechen droht und die Wirtschaftskrise immer dramatischer wird. Europa aber braucht eine italienische Regierung, die sich von populistischen Formeln fern hält.»

«NZZ»: China hat anderes Verständnis von Demokratie und Freiheit

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Rede des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping beim virtuellen Treffen des Weltwirtschaftsforums:

«Xis Redenschreiber schöpften aus dem Vollen: Mit Multilateralismus ließen sich die komplexen Probleme der Welt überwinden und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit bauen. Man müsse ideologische Vorurteile überwinden und gemeinsam einem Pfad der friedlichen Koexistenz folgen, der für alle gewinnbringend sei, sagte Xi.(...)

Wer sich die Rede genau anschaut, erkennt, worum es dem starken Mann Chinas wirklich geht: So sagte Xi, dass jedes Land seine eigene Geschichte, Kultur und sein soziales System habe und dass sich Länder davor hüten sollten, sich in die internen Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. Übersetzt heißt das: «Wie wir unser Land führen und unser Volk behandeln, geht niemanden etwas an.» Die Welt soll sich nicht trauen, das Verhalten Chinas in Xinjiang, Hongkong oder gegenüber Taiwan zu hinterfragen oder gar zu kritisieren. Wenn Xi Gleichheit, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit aufzählt, dann muss man sich bewusst sein, dass diese Worte im kommunistischen China etwas ganz anderes bedeuten als in der freien Welt.»

«Rzeczpospolita»: Putin erfährt das Vernichtungspotenzial von Youtube

WARSCHAU: Zu den Demonstrationen für die Freilassung des Kremlkritikers Alexej Nawalny und gegen Präsident Wladimir Putin schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Youtube ist zum populärsten sozialen Medium in Russland geworden. Das Vernichtungspotenzial dieser unkontrollierten Waffe hat Kremlchef Putin am vergangenen Samstag zu spüren bekommen, als sogar in den abgelegensten und kältesten Städten Russlands Tausende Menschen auf die Straße gingen. Die Russen empörten sich weniger über den pompösen Palast als viel mehr über die aus Italien importierte Klobürste, für die der russische Durchschnittsbürger Iwanow anderthalb Monate arbeiten müsste. Sie wurde zum Symbol der Proteste, vor allem unter den jungen Leuten. Sie gucken kein Fernsehen und lesen keine Zeitung. Sie kennen Nawalny und andere Videoblogger, denn die leben in ihrer Welt und sprechen ihre Sprache.

Um diese jungen Gemüter wird der Kreml in der kommenden Zeit kämpfen müssen, denn Jugendproteste haben schon den einen oder anderen Führer gestürzt. Da auch die Armee von Trollen (des Kremls) diesmal versagt hat, nimmt Putin die Sache jetzt selbst in die Hand. Am Montag setzte sich einer der mächtigsten Männer der Welt mit Studenten russischer Universitäten in Verbindung und versuchte sechs Minuten lang zu erklären, dass dieser Palast nicht ihm gehört.»