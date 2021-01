Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Die Presse»: Würde und Professionalität ziehen im Weißen Haus ein

WIEN: Vor der Vereidigung von Joe Biden als 46. US-Präsident schreibt die österreichische Tageszeitung «Die Presse» am Mittwoch in Wien:

«Joe Biden ist um seine Aufgabe nicht zu beneiden, auf die er sich 50 Jahre vorbereitet hat. An Erfahrung fehlt es ihm nicht, allerdings womöglich an Energie und Kreativität. Dies sollte sein Team um Vizepräsidentin Kamala Harris kompensieren, die sich auf ihr Geschäft verstehen und Politik nicht mit Business verwechseln. Dass Biden die Würde und Professionalität für das Amt mitbringt, bestreitet niemand. Das unterscheidet ihn eklatant von seinem Vorgänger. Es sind nicht die schlechtesten Qualitäten, um die USA aus einer schweren Krise wieder in die Spur zu bringen.»