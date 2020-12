Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Die Presse»: Infizierte bleiben trotz Massentests im Verborgenen

WIEN: Viele Corona-Infizierte bleiben auch bei Massentests im Verborgenen, schreibt die Wiener Zeitung «Die Presse» am Mittwoch in einem Kommentar:

«Statt der erhofften sechs Millionen Menschen sieht es derzeit (getestet wird noch bis Mitte des Monats) so aus, als würde sich nicht einmal ein Drittel der Bevölkerung an den Massentests beteiligen. Aus epidemiologischer Sicht wäre mindestens die Hälfte nötig, um eine relevante Zahl an Infizierten auszuforschen und die Ausbreitung des Virus effektiv einzudämmen. (...)

Interessanterweise entsprechen die 0,3 Prozent (Positivenrate) ziemlich genau der Menge an Infizierten, die ohnehin bekannt sind, auch ohne Massentests - entweder, weil sie sich selbst bei den Behörden melden, oder, weil sie im Zuge des Contact Tracing gefunden werden. All jene, die sich (aus welchen Gründen auch immer) trotz Symptomen weder isolieren noch testen lassen und die nach einem positiven Ergebnis keine Kontaktpersonen angeben, um ihnen die Quarantäne zu ersparen, bleiben somit nach wie vor im Verborgenen.»