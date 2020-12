Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«The Times»: Verfügbarkeit von Corona-Impfstoff wirft Probleme auf

LONDON: Zur absehbaren Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Auch wenn ein Impfstoff gegen Covid-19 einen Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität bietet, steht zunächst eine lange und schwierige Übergangszeit bevor, in der Teile der Bevölkerung geimpft wurden und andere nicht. Ihre relativen Freiheiten und Möglichkeiten könnten sich als eines der größten politischen Themen des Jahres 2021 erweisen. (...)

Es ist bereits üblich, dass internationale Reisende informelle Gesundheitspässe mit sich führen, und viele afrikanische Nationen verlangen Gelbfieber-Impfbescheinigungen als Einreisebedingung. Wahrscheinlich werden viele Länder, darunter auch dieses, mit Covid-19 ähnlich verfahren. Fluggesellschaften könnten zu den ersten Unternehmen gehören, die einen Impfnachweis fordern.

Größere Probleme werden sich für Kneipen, das Nachtleben, Theater und Sportstätten ergeben, wo es möglicherweise schwierig sein wird, Zugangsbeschränkungen durchzusetzen. Und einige Veranstaltungsorte könnten sogar einen Vorteil daraus ziehen, dass sie das nicht tun, und sich dadurch zu Infektionsherden in den Gemeinden entwickeln.»

«Nesawissimaja»: Iran gefährdet Dialog mit neuer US-Regierung

MOSKAU: Der Iran hat ein Gesetz zu Erhöhung der Urananreicherung beschlossen. Dazu schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Das iranische Parlament hat auf die Ermordung des Atomphysikers Mohsen Fachrisadeh reagiert. Die Abgeordneten verabschiedeten ein Gesetz, wonach das Land auf seine Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen verzichtet. Damit wird der Dialog mit der neuen US-Regierung unter Joe Biden ernsthaft behindert. Zudem behauptet das offizielle Teheran, der amtierende US-Präsident Donald Trump sei an der Ermordung Fachrisadehs beteiligt gewesen (...). Das Parlament hatte einen Tag früher als geplant über das neue Gesetz abgestimmt. Diese Eile liegt wohl in den Umständen des Mordes an dem Physiker begründet.»

«De Standaard»: Nun sind Strategien zur Impfstoff-Verteilung gefragt

BRÜSSEL: Zur Bereitstellung eines Corona-Impfstoffes meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Im Kampf gegen das Coronavirus verlagert sich der Fokus von der Impfstoff-Entwicklung hin zu Strategien, um diese so schnell wie möglich so vielen Menschen wie möglich zu verabreichen. Zum Glück. Die ersten Schritte können bereits in den kommenden Wochen unternommen werden, auch wenn Unsicherheiten über die Wirksamkeit bestehen bleiben. In normalen Zeiten würde eine Genehmigung noch auf sich warten lassen, aber die Zeiten sind nicht normal. Es wird die beispiellose logistische Herausforderung sein, die den größten Teil des nächsten Jahres in Beschlag nehmen könnte. Und es ist immer noch unklar, wie und wie schnell die verschiedenen restriktiven Maßnahmen der Länder zurückgedreht werden können.»

«Tages-Anzeiger»: High-Noon-Stimmung in der Knesset

ZÜRICH: Israels Regierung steht erneut auf der Kippe. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Freunde werden Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Verteidigungsminister Benny Gantz bestimmt nicht mehr. Auch in Sachfragen sind sich die Chefs der beiden großen Parteien in Israels sogenannter Einheitsregierung selten einig. Nur sieben Monate nach der Amtseinführung steht die Koalition deshalb nun vor dem Kollaps. Es herrscht High-Noon-Stimmung in der Knesset. (...)

Das Ende dieser fast von Beginn an dysfunktionalen Regierung dürfte dabei kaum jemand bedauern. Das Dilemma ist allerdings, dass sich Israel angesichts der aktuellen Herausforderungen von der Corona-Krise bis zum Konflikt mit dem Iran weder eine Regierung wie diese noch einen Bruch dieser Regierung mit anschließender Konzentration auf den Wahlkampf wirklich leisten kann.»

«Wall Street Journal»: Trumps Betrugsvorwürfe verlaufen im Nichts

NEW YORK: Das US-Justizministerium hat nach Angaben von Ressortchef William Barr bislang keine Beweise für den von Präsident Donald Trump behaupteten Wahlbetrug im großen Stil gefunden. Dazu schreibt das «Wall Street Journal» am Mittwoch:

«Nein, Pennsylvania zählte nicht mehr Briefwahlstimmen als es verschickte. Nein, Wisconsin hatte keine Wahlbeteiligung von 89 Prozent. Nein, in der Wahlnacht hörten nicht mehrere Staaten gleichzeitig mit der Auszählung von Stimmzetteln auf. Nein, mit Filzstiften ausgefüllte Stimmzettel in Arizona wurden nicht unberücksichtigt gelassen. Bei einer Wahl mit 155 Millionen Stimmen gibt es zweifellos Unregelmäßigkeiten und vielleicht etwas Betrug. Aber für eine Entscheidung des Wahlkollegiums zu seinen Gunsten müsste Herr Trump Zehntausende von Stimmen in mehreren Bundesstaaten zugeschlagen bekommen.

Wir sind offen für Beweise für einen größeren Wahlbetrug, aber wir haben keine glaubwürdigen Anschuldigungen gesehen. Nun kommt Herr Barr ins Spiel, der keinen Grund hat, sich einer Vertuschungsaktion anzuschließen. Er mag seinen Job. Er wollte, dass Herr Trump gewinnt. Mit der Schließung des Zeitfensters für die Wahl sollte sich Herr Trump darauf konzentrieren, sein Vermächtnis zu bewahren, anstatt es durch Betrugsvorwürfe, die er nicht beweisen kann, zu schmälern.»