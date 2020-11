Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Tijd»: Kompromiss zur Achtung der Rechtsstaatlichkeit ist vage

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» kommentiert am Mittwoch das Veto, mit dem Ungarn und Polen die Entscheidung für milliardenschwere Corona-Konjunkturhilfen und den Haushaltsrahmen der EU blockierten:

«Der Aufstand der polnischen und ungarischen Regierung erinnert an den Aufstand der griechischen Regierung in der Euro-Krise. Auch die berief sich auf ihre nationale Souveränität und die Mehrheit ihrer Bevölkerung, um die mit dem Rest der Europäischen Union vereinbarten Spielregeln anzugreifen.

Der neue Konflikt erfüllt alle Voraussetzungen, zusätzliches Kopfzerbrechen zu verursachen, auf das wir gern verzichten können. In einem Punkt haben die Ungarn und die Polen jedoch Recht. Der Kompromiss zur Durchsetzung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit ist sehr vage und lässt viel Raum für politische Kämpfe. Etwas so Sensibles sollte genauer definiert werden, damit eine objektive Beurteilung möglich wird.»

«de Volkskrant: Trump will noch auftrumpfen

AMSTERDAM: Der scheidende US-Präsident Donald Trump will vor der Amtsübergabe noch weitreichende Entscheidungen durchsetzen. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Joe Biden muss dieser Tage mit Bedauern erleben, wie Donald Trump versucht, sich noch innen- wie außenpolitisch Geltung zu verschaffen. Normalerweise agieren scheidende Präsidenten während der Übergangsperiode zurückhaltend. Aber nicht Trump. So wird erwartet, dass der Präsident gegen Ende der Woche Tausende von Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abzieht. Vorige Woche überlegte Trump, ob man den Iran wegen dessen Urananreicherung angreifen könnte. Auch in der Umweltpolitik sowie hinsichtlich der Beziehungen zu China droht der Präsident Beschlüsse zu fassen, die Bidens Vorstellungen widersprechen und die ihn vor vollendete Tatsachen stellen. (...)

Der Demokrat kann nur hoffen, dass Trump noch einsieht, wie katastrophal eine Abrechnung mit dem Iran wäre. Denn das Letzte, was Biden im Januar brauchen kann - mitten in einer Pandemie - sind die Folgen eines ausländischen militärischen Konflikts.»

«Dagens Nyheter»: Haltet EU-Corona-Hilfen von Ungarn und Polen fern

STOCKHOLM: Die liberale schwedische Tageszeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm) kommentiert am Mittwoch die Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts durch Ungarn und Polen:

«Eine zweite Pandemiewelle zieht durch Europa. Ausgerechnet in dieser Situation bricht das riesige Stimulanzprojekt der EU zusammen. Sowohl der langfristige Haushalt als auch der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Fonds hängen am seidenen Faden, da Polen und Ungarn den gesamten Prozess blockiert haben.

Der Ausweg aus diesem Morast ist nicht einfach zu finden. Die EU hat das Problem zu lange unter den Teppich gekehrt. Erfinderische Juristen sollten jedoch in der Lage sein, das alte EU-Budget laufen zu lassen und den Corona-Fonds in eine eigene Tasche zu legen, zu der Polen und Ungarn keinen Zugang haben. Das braucht Zeit, die ohnehin knapp ist, und das Risiko besteht, dass sich die Risse in der EU vergrößern. Aber damit sollte die Union klarmachen, dass gewisse demokratische Werte unantastbar sind. Polens und Ungarns Einwohnern sollte gezeigt werden, wie lebensnotwendig der Rechtsstaat ist. Und das sollten sie im Hinterkopf haben, wenn sie das nächste Mal wählen.»

«L'Alsace»: Neuer Corona-Impfstoff sorgt für Diskussion

MÜLHAUSEN: Die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs kommentiert die ostfranzösische Regionalzeitung «l'Alsace» am Mittwoch:

«Eine Impfung gegen Covid-19 sollte bald zur Verfügung stehen. Doch es gibt zwei Seiten der Medaille. Was wie eine gute Nachricht erscheinen könnte,(...) könnte schnell zu einem Problem werden. Nicht nur in Frankreich: die Impfkampagne hat noch nicht begonnen, da entstehen bereits Auseinandersetzungen: zu viel, nicht genug, zu schnell oder zu langsam, dieser oder jener Zulieferer ... Die Regierungen sind jetzt schon im Visier derjenigen, die alles besser wissen. (...)

Statt eines Zwangs wird die Regierung vielmehr reichlich Aufklärung betreiben müssen, um die Wichtigkeit einer Impfung zu vermitteln, die für die Einreise in einige Länder auch verpflichtend werden könnte. Das würde die Gesamtlage verändern.»

«Nepszava»: EU muss im eigenen Interesse Orban loswerden

BUDAPEST: Die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» kommentiert am Mittwoch das Veto, mit dem Ungarn und Polen die Entscheidung für milliardenschwere Corona-Konjunkturhilfen und den Haushaltsrahmen der EU blockierten:

«Kann sein, dass man dieses Problem am Ende irgendwie unter den Teppich kehren wird. Obwohl sich dieser bald zu klein werdende Flickenteppich wegen der daruntergekehrten Probleme schon an vielen Stellen unschön wölbt. Dann bliebe noch das (Rechtsstaats-)Verfahren nach Artikel 7 (der EU-Verträge), das sich schon bisher als stumpfes Schwert des Gemeinschaftsrechts erwiesen hat. Und dann wäre da noch der niederländische Regierungschef (Mark) Rutte, der die EU ohne Ungarn und Polen neu gründen würde. (...) Tatsächlich müsste sich die Union in ihrem eigenen Interesse so schnell wie möglich von der zerstörerischen Macht befreien, die (Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orban ausübt. Und wenn die ungarische Nation auf seiner Person beharrt, auch von Ungarn.»

«Nesawissimaja»: Keine Grundlagen mehr für Brics-Zusammenschluss

MOSKAU: Zum Video-Gipfel der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Amerikaner haben die Gruppe nicht nur einmal für «tot» erklärt, weil die Länder, die zu ihr gehören, mit Ausnahme Chinas schon lange keine Lokomotiven der Entwicklung mehr sind. Das Wachstum von Brasilien, Russland und Südafrika lag schon in den guten Zeiten vor der Krise unter den durchschnittlichen internationalen Werten (...) Jetzt hat das Coronavirus die Grundlagen für den Brics-Zusammenschluss im Grunde zerstört. Formal bestehen also fast keine Gründe mehr, die Gruppe noch zu erhalten. Gleichwohl will China die Brics-Struktur nicht aufgeben, weil sie in seine globalen Pläne passt.»

«Financial Times»: Trump hat kein Interesse am Kampf gegen Corona

LONDON: Zur Corona-Krise in den USA meint die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Selten schien ein US-Präsidentschaftswechsel so lange zu dauern. Es bleiben mehr als 60 Tage, bis Joe Biden seinen Amtseid ablegt und Donald Trump die Bühne verlässt. Unter normalen Umständen ist das schon eine recht lange Zeit. Doch unter den Bedingungen einer Pandemie lässt sich diese Zeitspanne in Menschenleben messen. Tatsächlich werden wohl - wie Joe Biden gewarnt hat - noch mehr Menschen sterben, wenn sich der noch amtierende Präsident nicht mit dem gewählten Präsidenten abstimmt.

Abgesehen davon, dass Trump die Anerkennung für die jüngsten Durchbrüche im Impfstoffbereich beansprucht, zeigt er immer noch kein Interesse daran, Amerikas Maßnahmen zur Überwindung der Krankheit voranzutreiben. Die letzte Sitzung der Task Force des Weißen Hauses, an der er teilnahm, liegt fünf Monate zurück. Trump untergräbt gar staatliche Versuche, die Infektionsrate zu senken.»

«Tages-Anzeiger»: Europa darf nicht zu viel von Biden erwarten

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die außenpolitischen Herausforderungen für den gewählten US-Präsidenten Joe Biden angesichts des von US-Präsident Donald Trump angeordneten Abzugs weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak:

«Trumps überhasteter Abzugsplan trifft den Irak inmitten eines erbitterten Machtkampfs. Vom Iran gesteuerte Milizen versuchen, ihren Einfluss dort zu festigen, im Sommer stehen Wahlen an. Derweil gewinnt die in den Untergrund gedrängte Terrormiliz Islamischer Staat neue Stärke. Die Kurden fürchten einen Abzug der USA sowohl im Irak als auch in Syrien. Dort werden sie zwischen der Türkei und dem Assad-Regime aufgerieben, einem Klienten des Iran. Und Israel versucht, noch schnell neue Siedlungen zu bauen, bevor wieder ein Befürworter einer 2-Staaten-Lösung im Weißen Haus einzieht.

Allerdings sollte sich auch niemand zwischen Paris, London und Berlin zu viel von einem Präsidenten Biden erwarten. Gewiss, es wird mehr multilaterale Zusammenarbeit, Rücksicht und Realismus geben. Und Biden wird einen Ausgleich suchen mit dem Iran - allerdings mit völlig unklaren Erfolgsaussichten, denn auch dort wird ein neuer Präsident gewählt.»

«Gazeta Wyborcza»: Ist Polens Veto ein erster Schritt zum Polexit?

WARSCHAU: Polens Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Haushalts kommentiert die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Was will (der Chef der nationalkonservativen Regierungspartei PiS) Jaroslaw Kaczynski mit dem Veto des EU-Haushalts erreichen? Ohne eine Verständigung werden Polen gigantische finanzielle Mittel entgehen. Die Polen verlieren, aber Kaczynski gewinnt. Und genau darum geht es ihm. Die EU-Mitgliedschaft ist dem PiS-Chef ein Dorn im Auge. (...)

Doch ein Polexit ist nicht so einfach, denn die Mehrheit der Polen befürwortet die EU-Migliedschaft. Viele Polen arbeiten in anderen EU-Ländern. Wenn Kaczynski ihnen das heute wegnehmen würde, müsste er mit Massenprotesten rechnen. Er muss also den Boden bereiten, indem er einen Keil zwischen die öffentliche Meinung in Polen und Brüssel treibt. Dazu könnte der Ausschluss Polens von den Corona-Konjunkturhilfen dienen. In der Propaganda der PiS würde das als feindlicher Schritt der von den Deutschen dominierten EU-Eliten präsentiert, die die Polen diskriminieren. Mit der Zeit könnte man den frustrierten Bürgern dann einreden, dass Brüssel für ihr Elend verantwortlich ist. Von dort ist es nur noch ein Schritt zum von Kaczynski ersehnten Polexit.»

«NZZ»: EU-Wertegemeinschaft wird Fassade

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch das Veto, mit dem Ungarn und Polen die Entscheidung für milliardenschwere Corona-Konjunkturhilfen und den Haushaltsrahmen der EU blockierten:

«Ein ehrlicher Ausweg wäre das Eingeständnis, dass die EU eben doch nicht jene Rechts- und Wertegemeinschaft ist, die sie zu sein vorgibt. (...) Die letzte Konsequenz dieser Einsicht wäre es, die gewaltigen finanziellen Umverteilungsmechanismen der EU generell zurückzuschrauben, da Missbräuche nicht ausgeschlossen werden können.

Doch die EU macht das Gegenteil, und zwar immer schneller und immer großartiger. Die letzte Drehung der Spirale war die Schaffung des Corona-Aufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Dieser wurde damals als Triumph der europäischen Integration gefeiert. Dabei wussten alle Beteiligten, dass die ungelöste Frage der Rechtsstaatlichkeit im Hintergrund drohte. Sie wurde aufgeschoben, im Vertrauen darauf, dass mit dem vielen neuen Geld genügend Verhandlungsmasse bereitstehen wird, die dann irgendeinen Deal ermöglicht. So wird die EU immer mehr zu einer Umverteilungsmaschine, die darauf ausgelegt ist, allein mit ständig wachsenden Finanztransfers Handlungsfähigkeit herzustellen. Die Rede von der Rechts- und Wertegemeinschaft dient dabei mehr und mehr als Fassade.»