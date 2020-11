Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Verdens Gang»: Netanjahu trifft auf alten Bekannten

OSLO: Die norwegische Boulevardzeitung «Verdens Gang» (Oslo) wirft einen Blick auf die Auswirkungen der US-Wahl auf Israel:

«Das Verhältnis zwischen Barack Obama und Benjamin Netanjahu war sehr angespannt. Nachdem Donald Trump ins Weiße Haus zog, hat Netanjahu dagegen alles bekommen, worauf er gezeigt hat. Nun ist diese Zeit bald vorbei. Bibi kennt Joe Biden deutlich länger als seinen besten Freund Trump. Das Verhältnis reicht über 30 Jahre zurück und soll freundschaftlich sein.

Dass Biden nun übernimmt, bedeutet keinen radikalen Wechsel der amerikanischen Nahost-Politik. Die USA werden weiter Israels wichtigster Verbündeter sein und für dessen Sicherheit garantieren. Aber der Kurs wird merkbar justiert werden, besonders bezüglich des Irans und den Palästinensern. Biden will das Atomabkommen mit dem Iran retten, das Trump verschrottet hat. Und den Palästinensern wird wieder zugehört werden. Biden wurde immer als starker Unterstützer Israels betrachtet. Aber Netanjahu kann nicht länger mit unkritischer Unterstützung rechnen.»

«The Irish Times»: Unabhängigkeit Berg-Karabachs bleibt umstritten

DUBLIN: Die irische Tageszeitung «Irish Times» kommentiert am Mittwoch das Abkommen zur Beendigung der Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach:

«Baku bekam kräftige Unterstützung durch die Türkei, während Russland, die dominierende geopolitische Macht in der Region, versuchte, neutral zu bleiben. Es gab Befürchtungen, dass ein anhaltender Streit die regionalen Mächte in direkte Zusammenstöße verwickeln könnte.

Obwohl drei frühere Waffenstillstände zusammenbrachen, scheint die Vereinbarung von Montag nun eher nachhaltig zu sein. Die Landkarte wird so umgestaltet, dass Aserbaidschan die Kontrolle über die verlorenen Gebiete wiedererlangt, die Enklave Berg-Karabach aber im Wesentlichen intakt bleibt - mit Ausnahme ihrer zweitgrößten Stadt Schuscha, die unter aserbaidschanische Kontrolle geraten ist. Die langfristige Unabhängigkeit der Enklave ist allerdings noch nicht geklärt und bleibt damit eine offene Wunde.»

«Nesawissimaja»: Unerwarteter Durchbruch in Berg-Karabach

MOSKAU: Zu der Vereinbarung über das Ende der Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach schreibt die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Russland hat den Karabach-Krieg beendet. Das Abkommen über eine komplette Beendigung der Kämpfe in der Zone des Karabach-Konflikts trägt die Unterschriften des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinjan, des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Das ist ein diplomatischer Durchbruch und völlig unerwartet für alle. Der zweite Krieg in der postsowjetischen Geschichte zwischen Aserbaidschan und Armenien hat so plötzlich aufgehört wie er begonnen hat.

Der wichtigste Punkt des Abkommens ist die Einigung darauf, in der Konfliktregion russische Friedenssoldaten einzusetzen. Sie haben bereits am Dienstagmorgen damit begonnen, in Berg-Karabach ihre Stellungen zu beziehen. Indem Moskau als Garant für die Friedensvereinbarungen auftritt, hat es seine Schlüsselrolle im Karabach-Konflikt bestätigt. Und es hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, den diplomatischen Prozess wieder anzustoßen, der seit einem Vierteljahrhundert auf der Stelle trat.»

«De Telegraaf»: Verteilung des Impfstoffs ist politische Entscheidung

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Mittwoch die Aussicht auf eine Corona-Impfung:

«Es wird einige Zeit dauern, bis genügend Impfstoffdosen für alle zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass Entscheidungen getroffen werden müssen, insbesondere in der ersten Phase, wenn es nur begrenzte Mengen an Impfstoff gibt. Bereits jetzt gibt es Gezänk: Sollen gebrechliche alte Menschen Vorrang vor Menschen haben, die in der Pflege arbeiten, oder sollen Lehrer die knappen Impfstoffe bekommen? Dies sind aktuelle Fragen, die schnell beantwortet werden müssen.

Der Ball liegt nicht nur bei der Ärzteschaft, auch vom Kabinett ist eine Auswahl zu erwarten. Schließlich ist die Zuteilung knapper Ressourcen, ob es nun um Geld oder Impfstoffe geht, letztlich eine politische Entscheidung.»

«Tages-Anzeiger»: Putins Machtwort im Konflikt um Berg-Karabach

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch die Vereinbarung zwischen Armenien und Aserbaidschan über ein Ende der Kämpfe um die Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus:

«Die Waffenruhe kommt der Kapitulation der Führung in Eriwan gleich: Für Armenien dürfte Berg-Karabach so gut wie verloren sein. Das Beste, was die armenischen Bewohner der zwischen den beiden Nachbarn umstrittenen Bergregion nun erwarten können, ist Autonomie unter der Herrschaft der ungeliebten Aserbaidschaner. Das ist bitter für die Armenier, denn das Hochland ist ihnen quasi heilig. Sie bezahlen nun die Rechnung für ihre hochnäsige Politik, mit der sie die Berg-Karabach-Frage als im eigenen Sinne gelöst behandelt hatten.

Den Aserbaidschanern und den sie unterstützenden Türken hat (der russische Präsident Wladimir) Putin mit seinem Machtwort den Sieg gestohlen. Triumph auf dem Schlachtfeld war das, wovon Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und sein Verbündeter (der türkische Präsident) Recep Tayyip Erdogan träumten. Das hat Putin nicht gestattet. Und das ist gut so. Den Armeniern in Berg-Karabach hätte im Fall einer offenen Niederlage die Rache der Aserbaidschaner für das gedroht, was im ersten Karabach-Krieg vor 30 Jahren geschehen ist. Das wäre wohl furchtbar geworden.»

«NZZ»: Konflikt um Berg-Karabach ist auf Dauer nicht gelöst

ZÜRICH: Zur Waffenruhe im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die Vereinbarung ist keine langfristige Lösung des Konflikts. Vieles bleibt unklar. Indem sie den Aserbaidschanern sehr weit entgegenkommt, billigt sie nicht nur den von (Präsident Ilham) Aliyev seit Jahren propagierten militärischen Ansatz zur «Lösung» des Karabach-Konflikts. Sie ist auch ein Erfolg der Türkei, die Aliyev zum Krieg ermuntert und ihn dabei unterstützt hat. Zwar trat nur (der russische Präsident Wladimir) Putin neben den beiden südkaukasischen Staatsführern in Erscheinung, aber ohne den türkischen Präsidenten (Recep Tayyip) Erdogan wäre es nicht zum Abkommen gekommen - diese Erkenntnis dürfte den Kreml, der sich als Ordnungsmacht im Südkaukasus sieht, zweifellos schmerzen. (...)

Für (den armenischen Ministerpräsidenten Nikol) Paschinjan, der 2018 in der «samtenen Revolution» als demokratisch-populistischer Hoffnungsträger durch eine breite Volksbewegung friedlich an die Macht gekommen war, ist der Ausgang dieses Krieges ein politisches Desaster. Seine innenpolitischen Gegner sprechen von Verrat und dürften sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich nach zweieinhalb Jahren der Demütigung an ihm zu rächen. Sein Sturz wäre auch eine Genugtuung für Putin.»