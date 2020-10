Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Standaard»: Corona kann Kräfteverhältnis in der Welt kippen

BRÜSSEL: Zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Kräfteverhältnis in der Welt meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Es fühlt sich bitter an. Wäre China ein offenes, transparentes Land gewesen, wäre der Welt vielleicht diese Pandemie erspart geblieben. Aber wegen seines autoritären Regimes konnte das Land die Epidemie auch schnell bekämpfen. Europas Demokratien und die USA hingegen scheinen unfähig zu sein, eine zweite Welle zu verhindern (...). Bei der Beschreibung dieser Krise ist die Kriegsmetapher häufiger als erwünscht verwendet worden. Im Ernst: Die Verwüstungen durch die Weltkriege kennen nichts Vergleichbares. Aber wir sollten auch nicht blind für die Lehren der Vergangenheit sein. Der Erste Weltkrieg setzte drei Jahrhunderte alten Imperien ein Ende, der Zweite beendete die Hegemonie Europas zugunsten der USA.

Auch Corona kann das Kräfteverhältnis in der Welt kippen. Je länger der Westen mit dem Virus kämpft, während China weiter wächst, desto größer ist die Gefahr, dass die Stagnation zu einem irreparablen Rückstand wird. Dann gerät unsere Lebensweise wirklich in Gefahr.»

«Tages-Anzeiger»: Oberstes US-Gericht ist nun konservatives Bollwerk

ZÜRICH: Mit der Vereidigung von Amy Coney Barrett haben Konservative im Supreme Court nun eine klare Mehrheit. Dazu schreibt der Zürcher «Tages-Anzeiger» am Mittwoch:

«Zum dritten Mal in nur einer Amtszeit konnte Trump einen von ihm nominierten Richter für den Supreme Court vereidigen lassen. Er erfüllte damit eines seiner größten Wahlversprechen: das Oberste Gericht in ein konservatives Bollwerk zu verwandeln. (...)

Sechs konservativen Richtern stehen nun nur noch drei liberale Richter gegenüber. Dass kann erhebliche Auswirkungen haben. Auf dem Spiel stehen etwa die Gesundheitsreformen von Barack Obama, die Millionen von Amerikanern erstmals Zugang zu einer Krankenversicherung ermöglicht haben. Auf lange Sicht sind auch das Recht auf Abtreibung, gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Frauenrechte und vieles mehr in Gefahr.

Trumps Richterin Barrett könnte auch den Ausgang der Wahl beeinflussen. Es gibt bereits jetzt große Wahlstreitigkeiten in heiß umkämpften Bundesstaaten wie North Carolina und Pennsylvania. Die könnten sofortige Entscheidungen des Obersten Gerichts nötig machen.»

«NZZ»: CDU sollte ihre Mitglieder befragen

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Verschiebung des CDU-Parteitags zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr:

«Das ist wenig Zeit für CDU-Parteigänger, aber erst recht für alle anderen Bürger, um sich im Wahlkampf ein Bild von demjenigen zu machen, der Deutschland politisch in die kommenden Jahre führen soll. Dabei wäre gerade am Ende der Ära Merkel eine intensive Diskussion über den Kurs nötig, den dieses Land in Zukunft nehmen will.(...)

Wenn das Grundproblem am Parteitag die physische Anwesenheit von Delegierten ist, die als Emissäre der Parteimitglieder für einen Vorsitzenden votieren, warum dann nicht gleich die Parteigänger selbst in einer Urabstimmung über den künftigen Chef befragen? Der entsprechende Antrag der Jungen Union mag Ende 2019 auf dem Leipziger Parteitag abgelehnt worden sein. Damals kannte noch niemand das Coronavirus. Wenn die Mitglieder selbst über die Rechtmäßigkeit einer Urwahl abstimmen, wäre eine rechtliche Basis für die Vorsitzenden-Wahl geschaffen. Das mag nicht übermäßig elegant sein, aber ein besserer Ausweg aus dem Schlamassel drängt sich nicht auf - weder für die Christlichdemokraten noch für Deutschland. Dafür müsste die CDU ihren Hang zur Hängepartie aufgeben, will sie weiterhin die Wahlen im Herbst gewinnen und jede künftige Regierung ohne die eigene Beteiligung ausschliessen.»