Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.10.20 | Aktualisiert um: 14:20 | Überblick

«The Times»: Trumps Wahlchancen dürften sich kaum verbessern

LONDON: Zum Umgang des US-Präsidenten Donald Trump mit seiner Corona-Infektion meint die britische Zeitung «The Times»:

«Donald Trump möchte nun als Kämpfer gesehen werden. «Haben Sie keine Angst vor Covid», hat er getwittert. «Lassen Sie es nicht Ihr Leben dominieren.» Erneut hat er Covid-19 mit einer Grippe gleichgesetzt, obwohl es nachweislich tödlicher ist. Zwischen Tapferkeit und Rücksichtslosigkeit liegt ein schmaler Grat. (...)

Nachdem er so offensichtlich von einer medizinischen Betreuung profitiert hat, die für die meisten Amerikaner unerreichbar ist, befindet Trump sich in einer schlechten Position, um mit seiner Genesung im Wahlkampf zu punkten. Zugleich wird es ihm aufgrund dieser eigenen Erfahrung schwer fallen, das Schlachtfeld der Wahl weg vom Coronavirus und hin zu Themen wie der Wirtschaft oder China, soziale Unruhen oder Wahlbetrug zu ziehen, wie es seine Wahlkampfplanung eigentlich vorsah. Er soll am 15. und 22. Oktober erneut mit Joe Biden debattieren. Sollte er das schaffen, wäre es ein eindrucksvoller Beweis für seine physische Erholung. Die Aussichten auf eine Verbesserung seiner Wahlchancen sind jedoch dürftig.»

«Tages-Anzeiger»: Trump fehlt Empathie für Covid-19-Opfer

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» kommentiert am Mittwoch den Auftritt von US-Präsident Donald Trump bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus:

«Es gibt, grob gesagt, drei Arten, wie man diese bizarr-triumphale Show bewerten kann, die Donald Trump am Montag bei seiner Rückkehr ins Weiße Haus veranstaltet hat. Die erste: Wenn man zufällig der autokratische Herrscher eines kleinen oder auch nicht so kleinen Landes ist, sagen wir Nordkorea oder Russland, dann bleibt einem wohl nur Anerkennung und vielleicht ein bisschen Neid. Gaius Julius Trump kommt aus dem Spital heim wie einst Donald Cäsar aus dem Krieg gegen die Gallier. Das imponiert vielen Menschen. Und deswegen wird es - das ist die zweite Bewertung - nicht wenige Amerikaner geben, die jetzt der Ansicht sind, der Präsident verfüge über Superkräfte, weil er das Supervirus in nur vier Tagen besiegt habe.

Die Wahrheit ist: Trump ist ein Mann, der sich aus Fahrlässigkeit, Schlamperei oder reiner Dummheit mit Sars-CoV-2 infiziert hat. Und damit ist man bei der dritten Sichtweise: Auf die Familien und Freunde der mehr als zweihunderttausend Amerikaner, die von dem Virus bisher getötet wurden, muss Trumps Auftritt wie Hohn gewirkt haben.»

«NZZ»: Westen hat Einfluss im Südkaukasus verloren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Rolle des Westens im Konflikt in Berg-Karabach:

«Die Schirmherren des Waffenstillstands von 1994 zwischen Armenien und Aserbaidschan zur Beendigung des Karabach-Krieges waren Russland, Frankreich, die USA sowie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Sie nutzten die jüngsten beunruhigenden Zeichen aus dem Südkaukasus nicht für einen dringlichen neuen Anlauf dazu, die verfeindeten Nachbarn an einen Tisch zu bringen. Nagorni Karabach war nie ein vergessener, aber ein zumindest von der europäischen und amerikanischen Politik in den vergangenen Jahren unterschätzter Konflikt. (...)

Der neue Krieg um Nagorni Karabach ist auch dann, wenn er sich territorial nicht ausweiten sollte, ein Wendepunkt. Lange Zeit konnten die Europäer und Amerikaner selbst an ihrer Peripherie auf Ereignisse entscheidend Einfluss nehmen. Diese Zeiten scheinen auch im Südkaukasus, einer für Europa strategisch wichtigen Region, vorbei zu sein - nicht zuletzt durch eigenes Verschulden.»

«Rossijskaja Gaseta»: Kirgistan ist in einer politischen Krise

MOSKAU: Zu den Unruhen im zentralasiatischen Kirgistan nach der Parlamentswahl am Sonntag schreibt die russische regierungsnahe Tageszeitung «Rossijskaja Gaseta» am Mittwoch:

«Die Parlamentswahlen haben Kirgistan erneut in eine politische Krise gestürzt. Es droht eine Spaltung. Ob die Republik die nächste Herausforderung bewältigen kann, wird sich wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Tagen zeigen. In der Nacht zum Dienstag war es in der kirgisischen Hauptstadt zu Unruhen gekommen. Ähnliches geschah bereits 2005 in Bischkek und dann 2010. Auf dem zentralen Platz versammelten sich Tausende Menschen, die Parteien vertraten, die die vorläufigen Ergebnisse der Parlamentswahlen nicht hinnehmen wollten. Sie forderten eine Annullierung der Abstimmungsergebnisse.»

«Rzeczpospolita»: Polen müssen ihre Einstellung zu Migranten ändern

WARSCHAU: Zum neuen Asyl- und Migrationspakt der EU schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» am Mittwoch:

«Das Thema Migration ist für Politiker wie eine heiße Kartoffel. Man kann sich nur die Finger verbrennen, ohne Hoffnung auf kulinarisches Vergnügen. Aber genau wie die Kartoffel ist die Migration zum Begleiter unseres Lebens geworden. Heute wissen wir, dass Lager kein Rezept für die Flüchtlingsfrage sind. Die EU-Kommission hat daher einen neuen Migrationspakt verkündet, der eine schnellere Bearbeitung von Asylanträgen vorsieht und eine schnellere Rückkehr derjenigen Flüchtlinge, deren Anträge abgelehnt wurden. Der Pakt bestimmt auch neue Regeln für die Verantwortung der EU-Mitgliedsstaaten für die Migranten.

Die polnische Regierung wird den Pakt bestimmt ablehnen. Die Opposition und die liberalen Medien werden dann zu Recht sagen, dass uns das noch weiter von Europa entfernt. Es wäre jedoch ein Fehler, es bei Kritik zu belassen. Nicht nur die nationalkonservative Regierungspartei PiS steht der gemeinsamen europäischen Flüchtlingspolitik feindselig gegenüber, sondern auch ein Großteil der polnischen Bürger. Mit ihnen muss man ersthaft reden, und nicht so tun, als sei jeder Katholik Flüchtlingen gegenüber so offen wie der gegenwärtige Papst.»