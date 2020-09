Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Sydsvenskan»: Die EU-Länder müssen zusammenarbeiten

MALMÖ: Die liberale schwedische Tageszeitung «Sydsvenskan» (Malmö) kommentiert am Mittwoch die Diskussion über eine EU-übergreifende Corona-Politik:

«Wirtschaftlich sind die EU-Länder so miteinander verflochten, dass jedes durch Corona in gewisser Weise gelähmt wurde. Die Krise gemeinsam zu bewältigen, ist daher das einzig Vernünftige, so wie die Situation jetzt aussieht. Parallel dazu müssen aber auch andere wichtige Probleme angegangen werden. (...) Noch dringlicher ist es, die Hürden abzubauen, die EU-Sanktionen gegen Weißrussland verzögert haben. Ein klares Signal aus Brüssel an den Diktator Alexander Lukaschenko ist notwendig. (...) Die EU muss schnelle Lösungen für die Herausforderungen finden, vor denen sie jetzt steht. Es ist auch ungewöhnlich klar, wie viel die Mitgliedstaaten durch gemeinsames Handeln zu gewinnen haben.»

«Pravo»: Tschechien steht vor einem Dilemma

PRAG: Die linksgerichtete Zeitung «Pravo» aus Prag schreibt am Mittwoch zum Anstieg der Coronavirus-Infektionen in Tschechien und zur Diskussion über mögliche Gegenmaßnahmen:

«Sollen wir die Gesundheit des Einzelnen um den Preis einer geschlossenen Gesellschaft schützen - oder die Gesellschaft um den Preis kranker Menschen offenhalten? Einen neuen Lockdown der Wirtschaft können wir uns jedenfalls nicht erlauben. Der Staat kann nicht wiederholt wie im Frühjahr tief in die Reserven greifen. Von einer Ansteckung mit dem Coronavirus sind in Tschechien bisher Zehntausende Menschen betroffen gewesen, doch die wirtschaftlichen Auswirkungen treffen jeden. Die Stimmung unter den Menschen ist so, dass sie flächendeckenden Maßnahmen abgeneigt sind. Zugleich gilt, dass Senioren am stärksten gefährdet sind - besonders, wenn sie in Familien leben. Es droht ein Generationenkonflikt. Und was macht die Regierung? Sie will es allen recht machen.»

«De Standaard»: Es geht um Reichweite, Preise und Rohstoffe

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch den «Battery Day» von Tesla und das Ringen um effiziente und kostengünstige Batterien für die Elektromobilität:

«Der Wettlauf um die beste Batterie verläuft auf mehreren Gleisen. Vor allem geht es um die Reichweite. Aber auch um den Preis. Heute kommt die magische Grenze von 100 Dollar pro Kilowattstunde in Sicht. Der Punkt, an dem der Elektromotor den Verbrennungsmotor aus dem Markt preisen kann. Und es geht um Rohstoffe. Tesla ist viel daran gelegen, den Anteil von Kobalt in seinen Batterien zu reduzieren. Die größten Vorräte an Kobalt gibt es im Kongo und in China. Im Kongo wird Kobalt vor dem Hintergrund von Gewalt und Korruption abgebaut. In China geschieht das unter strikter Kontrolle des Ein-Parteien-Staates. Man fühlt sich nicht länger wohl dabei, von solchen Lieferanten abhängig zu sein.»

«The Times»: Parlament sollte über Corona-Maßnahmen abstimmen

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die Verschärfung der Corona-Schutzvorkehrungen in Großbritannien und die Ankündigungen von Premier Boris Johnson dazu:

«Die Erklärung des Premierministers im Unterhaus enthielt ein Versprechen, dem Parlament mehr Möglichkeiten zu geben, die Maßnahmen der Regierung gegen die Corona-Pandemie genau zu überprüfen. (...) Gleichwohl sollte er weitergehen und dem Parlament erlauben, über künftige Lockdown-Maßnahmen abzustimmen. Denn angesichts neuer Einschränkungen, die sechs Monate in Kraft bleiben könnten, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung sich eine große Parlamentsmehrheit und die Unterstützung der Öffentlichkeit für ihr Vorgehen sichert.

Bei der ersten Corona-Welle konnte die Regierung auf ein hohes Maß an Zustimmung zum Lockdown rechnen. Aber heute ist klar, dass in Teilen der Gesellschaft eine Lockdown-Müdigkeit eingesetzt hat. Mittlerweile wird der nationale Konsens hinsichtlich der Notwendigkeit schärferer Schutzvorkehrungen immer mehr in Frage gestellt, nicht zuletzt durch Abgeordnete der Konservativen.»

«El País»: Conte bei Wahlen gestärkt

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» sieht den italienischen Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwoch durch das Ergebnis der Regionalwahlen gestärkt:

«Das Ergebnis der Regionalwahlen und des zwischen Sonntag und Montag in Italien abgehaltenen Verfassungsreferendums hat Dank des soliden Ergebnisses der Demokratischen Partei (PD) und der Niederlage der Liga von Matteo Salvini die Mitte-Links-Koalitionsregierung gestärkt. (...) Bei den ersten Wahlen nach dem Beginn der Pandemie wurden die Regierungen der Regionen Ligurien, Toskana, Venetien, Marken, Apulien, Kampanien und Aostatal bestimmt. Die von Salvini angeführte extreme Rechte hatte die Toskana als vorrangiges Ziel festgelegt. Wenn sie hier die Wahl gewonnen hätte, hätte der Führer der Liga einen grundlegenden historischen Sieg für sein Projekt zur Destabilisierung der zentralen Exekutive errungen, das von der PD und der 5-Sterne-Bewegung (M5S) gebildet wird.

Aber so ist es nicht gekommen. Die Linke hat ihre historische Hochburg gehalten und zwei andere Regionen gewonnen. (...) In diesem Sinne haben die Wähler eine Botschaft der Akzeptanz für eine Politik ausgesendet, die zwar kompliziert ist, in dem die Italiener jedoch einen gewissen Grad an Effektivität wahrnehmen. (...) Und obwohl Conte sich jetzt mit einer möglichen Neuordnung der Macht befassen muss, ist er derjenige, der am zufriedensten sein kann; Beide Ergebnisse stärken die Koalitionsregierung in einer Zeit, in der Italien politische Stabilität und finanzielle Klarheit braucht.»

«De Telegraaf»: Appell an Eigenverantwortung der Bürger reicht nicht

AMSTERDAM: Zu der steigenden Zahl von Neu-Infektionen mit dem Coronavirus in den Niederlanden meint die Amsterdamer Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Der Direktor der Gesundheitsbehörde RIVM, Jaap Van Dissel, spricht jetzt von einer zweiten Welle. Der Anstieg der Neuinfektionen beschränkt sich nicht mehr nur auf einige wenige Großstädte, sondern hat das ganze Land erfasst. Es mangelt inzwischen an Testmaterial und die Infektionsketten werden nur eingeschränkt verfolgt. Immer weniger Menschen halten zudem den Abstand von eineinhalb Metern ein. Auch möglichst häufig von zu Hause aus zu arbeiten, scheint für viele Menschen keine Priorität mehr zu haben. (...) Die aktuellen Zahlen sind besorgniserregend und zwingen die Regierung zu schnellem und angemessenem Handeln. Halbherzige Maßnahmen und ein unverbindlicher Appell an die Eigenverantwortung der Bürger reichen nicht mehr aus.»

«NZZ»: EU muss mit einer Stimme sprechen

ZÜRICH: Zu den Schwierigkeiten der EU, in der Außenpolitik einstimmige Beschlüsse zu fassen, schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die vielen Konflikte im nahen Umfeld der EU, die unsichere Beziehung zu Amerika und das provokative Auftreten Russlands und Chinas fordern die EU heraus. Sie muss konsolidierte Positionen finden und mit einer Stimme sprechen. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. (...)

Die gemeinsame Außenpolitik ist - anders als die Handels- oder die Migrationspolitik - seit je auf Einstimmigkeit angewiesen. Die Staaten sind sehr zurückhaltend, wenn es um die Abgabe von außenpolitischer Souveränität an die Union geht. Und es zeigt sich, dass Mächte wie China und Russland mit Investitionsversprechen in der Lage sind, einzelne Mitglieder aus der europäischen Front herauszulocken. Das hat China mit Griechenland und mit Ungarn bewiesen. Es sei Zeit, so (der Maastrichter Politikwissenschaftler Leonard) Schuette, die Diskussion zu führen, ob nicht wenigstens Sanktionen mittels qualifizierter Mehrheit beschlossen werden könnten: Wirtschaftssanktionen sind die schlagkräftigste Waffe der EU.»