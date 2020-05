Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«de Volkskrant»: Steht Trump über dem Gesetz?

AMSTERDAM: Zum Streit in den USA um die Offenlegung der Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump schreibt die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Der ideologisch gespaltene Supreme Court, der die Sache am Dienstag bei einer Telefonschalte vor den Ohren der Öffentlichkeit behandelte, hat nun das letzte Wort. Damit ist nicht nur US-Präsident Donald Trump, sondern auch das ganze Land an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte angekommen. Im Grunde läuft alles auf eine Frage hinaus: Steht der Präsident über dem Gesetz? Die Antwort, die erst im Laufe des Sommers zu erwarten ist, wird zum Höhepunkt der ersten Amtszeit von Trump als Präsident und zu einer Neubestimmung der Machtverhältnisse in den USA.»

«Hospodarske noviny»: Brexit bleibt wichtiges Thema

PRAG: Die liberale Wirtschaftszeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien schreibt am Mittwoch zu den laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien über ein Handelsabkommen:

«Die Coronavirus-Pandemie hat Themen an den Rand gedrängt, die monatelang die europäische Politik dominiert hatten. Doch als sich diese Woche die Unterhändler Großbritanniens und der EU nach einiger Zeit wieder per Videokonferenz zu Verhandlungen trafen, war schnell klar, dass das Thema der Post-Brexit-Beziehungen keineswegs eingeschlafen ist - eher im Gegenteil. Mit jedem Tag, dem wir uns dem 31. Dezember nähern, wächst das Risiko, dass der gemeinsame Handel ab dem 1. Januar 2021 nach den allgemeinen Regeln der Welthandelsorganisation WTO abgewickelt wird. (...) Es ist wie ein Wettrennen zweier Fahrer an den Rand eines Kliffs, wobei alles davon abhängt, wer zuerst auf die Bremse tritt.»

«Gazeta Wyborcza»: Rechtsextreme fischen nach Anhängern

WARSCHAU: Zu den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Deutschland schreibt die linksliberale polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Was die Deutschen beunruhigt, ist nicht die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gehen, sondern wer hinter diesen Protesten steht. Anfangs entfachten Impfgegner und Verschwörungstheoretiker den Widerstand in sozialen Medien. Als sich der Protest aber vom Internet auf die Straße ergoss, hängte sich sofort die extreme Rechte an ihn dran. Bei den Demonstrationen sieht man neben Impfgegnern und linken Radikalen nun Neonazis und sogenannte Reichsbürger.

Die Rechtsextremen im heutigen Deutschland stilisieren sich zu Systemgegnern. Früher ging es um die Frage der deutschen Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und an den in dieser Zeit begangenen Gräueltaten, später um die Flüchtlingspolitik, die Gleichstellung und den Klimaschutz. Heute kämpfen sie unter dem Motto der Verteidigung der verfassungsgemäßen Freiheit gegen die Einschränkungen, die wegen der Epidemie verhängt wurden. Auf diese Weise angeln (die Rechten) unter den protestierenden Bürgern nach Anhängern. Bislang spielt sich das alles auf lokaler Ebene ab und wird nicht zentral koordiniert. Unklar ist, wann sich das ändert. »

«El Periódico»: Plan zur Rettung der Luftfahrt dringend nötig

MADRID: Zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Luftfahrt und zu den Zukunftsaussichten der Branche schreibt die spanische Zeitung «El Periódico» am Mittwoch:

«Ein spezifischer Plan zur Unterstützung des Luftverkehrssektors ist dringend nötig (...) Ein Plan, der sanitäre Kriterien beinhalten muss, aber auch andere Elemente, die bis vor kurzem völlig vergessen schienen, wie etwa die Nachhaltigkeit in den Bereichen Arbeitsmarkt und Umwelt. Die Low-Cost-Airlines müssen neu durchdacht werden. Aber auch die touristischen Einrichtungen, die sich auf einer intensiven Ausbeutung der Naturressourcen basieren, ohne Mehrwert zu schaffen. Das »Experiment« dieses Jahres, das auch für Hunderttausende von Arbeitnehmern äußerst schmerzhaft ist, wird zudem zeigen, dass in kritischen Momenten die Kundenbindung entscheidend ist, und nicht nur der Preis.»

«De Tijd»: Kampf gegen Arbeitslosigkeit größte Herausforderung

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Tijd» beschäftigt sich am Mittwoch mit dem Verlust von Arbeitsplätzen infolge der Corona-Krise:

«Die hohe Arbeitslosigkeit ist eine schwere Hypothek für die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Erholung. Sie beeinträchtigt das Konsumentenvertrauen und bremst die Ausgaben der Familien, während beides steigen müsste, damit der Handel und die Unternehmen wieder höhere Umsätze erzielen und Personal einstellen können. Eine hohe Arbeitslosigkeit nimmt die Wirtschaft in einen Würgegriff, aus dem sie sich nur schwer lösen kann.

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit wird daher zur größten Herausforderung für die Politik in der Nach-Corona-Ära. Er ist zugleich eine der schwierigsten wirtschaftlichen Aufgaben, für die es - wie die Erfahrung lehrt - keine vorgefertigte Lösung gibt.»

«Financial Times»: Kredite können zu Mühlsteinen werden

LONDON: Schulden durch billige Kredite machen vielen Unternehmen in der Corona-Krise nun zusätzlich zu schaffen. Dazu schreibt die Londoner «Financial Times» am Mittwoch:

«Dass Schulden Instabilität erzeugen können, ist in etwas mehr als einem Jahrzehnt zweimal umfangreich demonstriert worden. Die Finanzkrise von 2008 wurde im wesentlichen durch Überschuldung verursacht. (...) Zwar sind Schulden nicht die Ursache der gegenwärtigen Krise, doch die wirtschaftlichen Nebenwirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen werden durch angespannte Bilanzen der Unternehmen erheblich verschlimmert. Unternehmen, die billige Kredite nutzten, um ihre Gewinne zu maximieren, haben nun während eines erzwungenen Shutdowns Schwierigkeiten, die Zinszahlungen zu leisten. Eine Kreditaufnahme, die in guten Zeiten Kosten niedrig hält, kann in schlechten Zeiten zum Mühlstein werden.»

«Tages-Anzeiger»: Eingriffe in Freiheitsrechte zu wenig erklärt

ZÜRICH: Der Zürcher «Tages-Anzeiger» hält am Mittwoch der Schweizer Regierung, dem Bundesrat, Versäumnisse bei der Erklärung der staatlich verordneten Corona-Schutzmaßnahmen vor:

«Viele der Demonstranten glauben an Verschwörungstheorien, und sie sind häufig desinformiert von sozialen Medien und Websites, die krudeste Vorstellungen propagieren. Dennoch ist es falsch, sie einfach als Spinner abzutun. Viele der Demonstranten haben das Vertrauen in die Behörden und traditionellen Medien längst verloren. Sie wissen vielleicht nicht viel, glauben dafür umso mehr. Genau hier liegt das Versagen des Bundesrats: Er hat seine Eingriffe in die Freiheits- und Wirtschaftsrechte zu wenig erklärt. Jede verordnete Maßnahme müsste zielgerichtet und verhältnismäßig sein, also das Infektionsrisiko verringern - und das wissenschaftlich begründet. (...) Eine Demokratie, in der Protest nicht mehr erlaubt ist, hört auf, eine Demokratie zu sein.»

«NZZ»: Armutszeugnis für den amerikanischen Rechtsstaat

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die Flynn-Affäre in den USA:

«Sicher ist, dass die Affäre Flynn dem amerikanischen Rechtsstaat ein Armutszeugnis ausstellt. Denn entweder gibt es in den USA tatsächlich eine Bundespolizei, die aus parteipolitischen Motiven einen unschuldigen Spitzenfunktionär ins Unglück stürzte, zu einem unbegründeten Geständnis trieb und jahrelang am Pranger leiden ließ. Oder Flynns Reinwaschung ist das Resultat einer kruden politischen Einmischung - die Folge davon, dass Trump die Spitze des Justizministeriums seit vergangenem Jahr gründlich umgekrempelt und mit loyalen Gefolgsleuten besetzt hat. (...)

Trotzdem ist es geradezu lachhaft, wie Trump sich und Flynn als Opfer einer Truppe von perfiden Ermittlern hinstellt. Der Präsident ist selber der beste Zeuge dafür, dass sich Flynn mit seinem Verhalten untragbar gemacht hatte. Trump zwang 2017 seinen Sicherheitsberater nach nur drei Wochen im Amt zum Rücktritt und begründete dies ganz direkt mit dessen Lügen gegenüber dem FBI und dem Vizepräsidenten.»

«Der Standard»: Grenzbalken schnell hochziehen

WIEN: Die Debatte über die Öffnung der Grenzen in Europa kommentiert die Wiener Tageszeitung «Der Standard» am Mittwoch:

«Wie geht der Weg zurück in die Normalität, und wollen wir diese in der alten Form überhaupt? Ein wesentlicher Faktor in diesen Überlegungen muss der Grenzverkehr zwischen den vom Schengen-Abkommen verwöhnten Ländern sein. Innerhalb weniger Jahre haben wir alle - Europa-Enthusiasten ebenso wie EU-Skeptiker - uns daran gewöhnt, uns jederzeit und ohne Beschränkungen dorthin bewegen zu können, wohin immer wir wollen. Die Reisefreiheit ist längst Teil unserer DNA.

Daher ist es wichtig, dass Europas Regierungen ebenso schnell lernen, die Grenzbalken hochzuziehen. Europas Bürgerinnen und Bürger sind mündig, sie sind mittlerweile ausreichend aufgeklärt, sie beweisen Hausverstand, sie müssen ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen dürfen. Das Virus muss jetzt mit regionalen Konzepten kontrolliert werden, nicht aber mit einem Management entlang nationaler Grenzen, die einem Virus ohnehin egal sind.»