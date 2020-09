Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Star Tribune»: Wenn Heilung gebraucht wird, spaltet Trump

MINNEAPOLIS: Zum umstrittenen Besuch des US-Präsidenten Donald Trump in der Stadt Kenosha schreibt die US-Zeitung «Star Tribune» am Mittwoch:

«Trump bringt Ballast mit sich, wohin er auch geht, und verbreitet Spaltung wie, nun ja, ein gefährliches Virus. Empathie und Heilen sind nicht Teil seines Repertoires. Seine beiden Vorgänger im Weißen Haus, George W. Bush und Barack Obama, versuchten, die Nation in Krisenzeiten zu einen. Wenn er glaubt, dass es seinem politischen Kalkül dient, versucht Trump, zu spalten. (...)

Bürger können die friedlichen Demonstranten unterstützen, die die Arbeitsweise der Polizei reformieren wollen und nach Rassengerechtigkeit streben, während sie gleichzeitig die Gewalt verurteilen, die während einiger der Proteste ausgebrochen ist. Es sollte keine Entweder-oder-Wahl für die Nation oder ihren Präsidenten sein.

Zumindest bis Januar 2021 und möglicherweise darüber hinaus ist dies Trumps Amerika. Er muss beweisen, dass er die Art von starker präsidentieller Führung bieten kann, die zu Versöhnung und Fortschritt führen kann.»

«Hospodarske noviny»: Taiwan-Reise tschechischer Politiker ein Erfolg

PRAG: Zum von China heftig kritisierten Besuch des tschechischen Parlamentariers und Senatspräsidenten Milos Vystrcil mit einer großen Delegation in der Inselrepublik Taiwan schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Wenn man nach dem Echo in den Weltmedien geht, war es die markanteste Tat eines tschechischen Politikers in den letzten Jahren. Nach einer langen Phase der Einfältigkeit und geduckt seins, macht uns die Reise auf einen Schlag global interessant. China droht zwar so laut, wie es nur geht, doch es scheint, dass die Reise des Senatspräsidenten für Tschechien letztlich mit einem außenpolitischen und wirtschaftlichen Plus endet. Und wenn es um die Innenpolitik geht, so kann sie zu einem besseren Ergebnis der Bürgerdemokraten (ODS), denen Vystrcil angehört, und der gesamten restlichen Opposition führen.»

«Corriere della Sera»: Bleibt Montenegro wirklich auf EU-Kurs?

ROM: Zur Parlamentswahl in Montenegro, bei der die prowestliche Partei von Präsident Milo Djukanovic eine Niederlage einstecken musste, schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch:

«Er begann zu befehlen, als es Jugoslawien noch gab. Als Saddam (Hussein) Kuwait eroberte und (Michail) Gorbatschow die UdSSR verlor. (...) Am Sonntagabend erlebte er das Ende: Nach sechs Perioden als Premier und zwei Präsidentschaften, die ihn mit seinen 30 Jahren an der Macht zusammen mit Königin Elizabeth zum mit am längsten amtierenden europäischen Staatenlenker machten. Milo Djukanovic hat die Wahlen verloren. Bis 2023 wird er ein verkrüppelter Präsident Montenegros sein, wenn es der Opposition gelingt, ihre risikoreiche Regierung zu bilden und das feste Geflecht aus Macht und Korruption zu beenden, das in den 30 Jahren unter Djukanovic entstanden ist. (...) Die neue Mehrheit, die stark proserbisch und prorussisch ist, hat versprochen, an die EU und die Nato gebunden zu bleiben. Daran gibt es einige Zweifel. Die Montenegriner beten wie die Serben und schreiben wie die Russen: Werden sie wirklich wie Atlantiker und Europäer denken?»

«Sme»: Ungarns Grenzschließungen sind rein politisch motiviert

BRATISLAVA: Die liberale slowakische Tageszeitung «Sme» schreibt am Mittwoch zu den vom Nachbarland Ungarn wegen der Corona-Krise verfügten neuerlichen Einreiseverbote für Ausländer:

«Der Eiserne Vorhang, den (Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orban ab 1. September an Ungarns Grenzen wiedererrichtet hat, ist die radikalste Anti-Corona-Maßnahme, die sich jemand unter dem Vorwand einer zweiten Infektionswelle in Europa erlaubte. Paradox an der Entscheidung ist die gleichzeitige Lockerheit der innerungarischen Restriktionen, die auch dank der recht zufriedenstellenden epidemiologischen Situation zu den am wenigsten strengen in der EU gehören. (...)

Es stimmt zwar, dass es bereits in der ersten Infektionswelle Präzedenzfälle von Grenzschließungen gab. Doch die ließen sich noch mit dem Mangel an Kenntnissen über die tatsächlichen Infektionsrisiken und der Furcht vor italienischen oder spanischen Szenarien entschuldigen. So etwas ist heute nicht mehr in Sicht. Es gibt also keinen epidemiologischen Grund für die Einschränkung des freien Personenverkehrs. (...) Dass es Ausnahmeregeln für die Visegrad-Länder gibt (ein Bündnis Ungarns mit Tschechien, Polen, Slowakei), trägt alle Anzeichen eines weiteren Schachzugs von Orban, die Visegrad-Gruppe als Alternative gegen «Brüssel» oder die «westliche EU» zu positionieren.»

«Neatkariga Rita Avize»: Griechenland, die Türkei und Artikel 5

RIGA: Die national-konservative Tageszeitung lettische «Neatkariga Rita Avize» beschäftige sich am Mittwoch mit dem Streit um die Erdgasvorkommen im Mittelmeer zwischen den Nato-Verbündeten Griechenland und der Türkei:

«Im Mittelmeer tobt ein Streit zwischen Griechenland und der Türkei, und Kriegsschiffe aus beiden Ländern manövrieren in der Nähe der umstrittenen Gasvorkommen. Daher stellt sich die ziemlich logische Frage, auf wessen Seite eigentlich Lettland steht, sollte aufgrund des Streits um die Seegrenze ein echter Konflikt ausbrechen. Die Nato ist eine militärische Organisation zum Schutz der Mitgliedsländer. Doch der Bündnisvertrag sieht keine Situation vor, in der Artikel 5 im Falle eines internen militärischen Konflikts gelten würde.

Bei uns wurde Artikel 5 seit dem Beitritt Lettlands zur Nato als Mantra herangezogen - zunächst als Argument dafür, warum eine mikroskopisch kleine Armee für Lettland ausreicht wie später auch als Gegenargument zur Wehrpflicht. Wenn wir von Russland angegriffen werden, werden uns andere Mitgliedstaaten helfen. Eine solche Interpretation bedeutet jedoch, dass Lettland theoretisch auch bereit sein sollte, anderen Bündnisländern zu helfen, wenn sie militärisch bedroht sind. Doch in diesem Fall - wem? Griechenland, der Türkei oder beiden? Die Szenarien werden nicht öffentlich diskutiert.»

«El Mundo»: Maduro will Venezuelas Opposition spalten

MADRID: Zur Begnadigung von mehr als hundert Oppositionellen in Venezuela schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Die Entscheidung des venezolanischen Regimes, 110 politische Gefangene zu begnadigen, stellt keineswegs eine Geste zugunsten von Toleranz und Dialog dar. Es handelt sich vielmehr um eine wohlkalkulierte Strategie von (Präsident) Nicolás Maduro, um sein autoritäres Regime reinzuwaschen und zu versuchen, die Opposition zu spalten. Mit dieser Maßnahme will der venezolanische Diktator den für Dezember angesetzten Wahlen zur Nationalversammlung einen demokratischen Anstrich geben. Er hofft nämlich, dass nun einige der Oppositionsparteien ihre Kandidaten für eine Wahl präsentieren, die man nur als Farce bezeichnen kann (...) Die Freilassung dieser 110 Personen ist zwar eine gute Nachricht. Es wäre aber ein Fehler, wenn die internationale Gemeinschaft diese Strategie mit dem Wunsch verwechseln würde, einen Übergang zur Demokratie einzuleiten.»

«Trouw»: Trump gießt Öl ins Feuer

AMSTERDAM: Zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «Trouw»:

«Donald Trump gießt vor allem Öl ins Feuer und lässt keine Gelegenheit aus, demokratischen Bürgermeistern vorzuwerfen, dass sie zu schwach seien, um für Ordnung zu sorgen, oder um zu betonen, dass Joe Biden sich aus Angst vor seinen linken Wähler weigern würde, die Gewalt rings um Black-Lives-Matter-Demonstrationen zu kritisieren. Letzteres stimmt nicht, Biden tut das sogar nachdrücklich. (...) Dennoch bleibt die Botschaft, dass sich die Demokraten weigern würden, Gewalt zu verurteilen, in rechten sozialen Medien hängen, was daran liegt, dass Trump hier durchaus eine Schwachstelle bei den Demokraten gefunden hat.»

«La Croix»: «Charlie-Hebdo»-Prozess ist Antwort auf blinde Gewalt

PARIS: Zum Auftakt des Strafprozesses um den islamistischen Terroranschlag auf das französische Satiremagazin «Charlie Hebdo» am Mittwoch schreibt die katholische Tageszeitung «La Croix» (Paris):

«Dieser Prozess ist die einzige Antwort, die einer Demokratie gegenüber der blinden Gewalt würdig ist. Auf die Macht der Waffen wird die Macht der Rechts antworten. Dazu gehört (das Recht) der Angeklagten, von ihren Anwälten verteidigt zu werden. (...) In diesem Geist des Widerstands gegen die Barbarei ist es gerechtfertigt, dass «Charlie» am Dienstag die (Mohammed-) Karikaturen wiederveröffentlicht hat, die Ursache der Tragödie waren.»

«Nesawissimaja Gaseta»: Sollte Putin den Menschen in Belarus helfen?

MOSKAU: Zu einem möglichen Einsatz russischer Sicherheitskräfte in Belarus auf Bitten von Staatschef Alexander Lukaschenko schreibt die die russische Tageszeitung «Nesawissimaja Gaseta» am Mittwoch:

«Wenn Lukaschenko die Ergebnisse der Präsidentenwahl gefälscht haben sollte, dann ist er es, der die Situation im Land destabilisiert. Und dann müsste Putin mit seiner Reserve von Sicherheitskräften eingreifen, um die ehrlichen Menschen in Belarus zu schützen. Doch der russische Sicherheitsrat entschied anders und bewertete die geopolitischen Risiken für die Russische Föderation, so wie sie die konservative Elite Russlands sieht. Und deshalb fiel die Entscheidung nicht zugunsten von Lukaschenkos Gegnern aus. Sie ist wohl einstimmig getroffen worden, Lukaschenko als legitim anzuerkennen.»

«The Independent»: Erholung in Deutschland gut für die Weltwirtschaft

LONDON: Zur Konjunkturprognose des Bundesministeriums für Wirtschaft heißt es am Mittwoch im Londoner «Independent»:

«Deutschland scheint auf dem Weg zu einer V-förmigen Wiederherstellung zu sein. Das ist natürlich eine gute Nachricht für Deutschland, aber auch für seine Handelspartner, insbesondere in Nordeuropa, und durchaus auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Deutschland ist der drittgrößte Warenexporteur nach China und den USA und - sehr wichtig für den Rest der Welt - es ist der zweitgrößte Importeur. (...)

Ein anständiges deutsches Wachstum ist von besonderer Bedeutung für Nordeuropa, aber dem südlichen Europa hilft es nicht so sehr. Tatsächlich sieht es danach aus, dass einer der Gründe für die verhältnismäßig gut dastehende deutsche Wirtschaft darin besteht, dass mehr Menschen ihren Urlaub zu Hause verbracht haben, anstatt ans Mittelmeer zu reisen. (...)

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat, nebenbei bemerkt, für Spanien und Italien in diesem Jahr eine Schrumpfung um jeweils 12,8 Prozent prognostiziert. Es wäre schön, wenn auch sie - wie Deutschland - in der Lage wären, besser abzuschneiden als vom IWF vorhergesagt. Aber bislang gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sie das schaffen werden.»

«Berlingske»: Biden sollte «Recht und Ordnung» nicht Trump überlassen

KOPENHAGEN: Die liberal-konservative dänische Tageszeitung «Berlingske» (Kopenhagen) kommentiert am Mittwoch die Rede des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden in Pittsburgh:

«Biden sollte sich nicht wegducken, wenn «Entzieht der Polizei das Geld» gerufen wird. Er sollte sich trauen zu sagen, dass das eine wirklich schlechte Idee sein kann. Er muss die Debatte aufnehmen, wenn sich herausstellt, dass die Zahl der Schießereien in New York plötzlich steigt, nachdem die Stadt eine Einheit von Polizisten in Zivil, die die Gewalt auf den Straßen bekämpfen sollte, aufgelöst hat. Wenn Biden «Recht und Ordnung» zu einer Parole Trumps werden lässt, über die er sich lustig macht, riskiert er nicht nur, die Mitte-Rechts-Wähler zu verlieren und einen möglichen Wahlsieg zu verschenken. Er wird auch in der Rolle des Politikers, der vereinen will, versagen.»

«Rzeczpospolita»: Ungewöhnlicher Umgang mit dem deutschen Botschafter

WARSCHAU: Der neue deutsche Botschafter in Warschau musste lange auf die offizielle Zustimmung Polens zu seinem Amtsantritt warten. Dazu schreibt die polnische Zeitung «Rzeczpospolita» Mittwoch:

«Drei Monate wartete der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Arndt Freytag von Loringhoven, auf die Genehmigung für seinen Amtsantritt. Die am häufigsten zu hörenden Erklärung dafür war, das Problem sei der Lebenslauf - aber nicht der des Botschafters, sondern der seines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg Adjutant in Hitlers Bunker war. Wenn das stimmt, dann wäre das ein fatales Beispiel dafür, wie die Verantwortung für Taten der Eltern auf die Kinder übertragen wird.

Möglicherweise sollte dieser Umgang mit Botschafter von Loringhoven eine spezifische Antwort sein (...) auf Erwartungen eines Teil der Wähler der (nationalkonservativen) Regierungspartei PiS, die deutschfeindliche Ressentiments hegen. In jedem Fall ist es eine ungewöhnliche Taktik gegenüber dem Botschafter eines Landes, mit dem wir manchmal entgegengesetzte Interessen haben, das aber für uns ein sehr wichtiger Partner ist.»

«Gazeta Wyborcza»: Skandal um Botschafter schadet Polens Image

WARSCHAU: Polens Regierung ließ den neuen deutschen Botschafter in Warschau lange auf die Zustimmung zu seinem Amtsantritt warten. Dazu meint die polnische Zeitung «Gazeta Wyborcza» am Mittwoch:

«Der Skandal, den die nationalkonservative PiS-Regierung um den neuen deutschen Botschafter Arndt Freytag von Loringhoven angezettelt hat, hat das angekratzte Image Polens noch weiter beschädigt und das deutsch-polnische Verhältnis im Moment der Krise in Belarus verdorben. Warum musste diese Kröte geschluckt werden? Ganz Europa weiß nun, dass Polen Vorbehalte gegen die Aufnahme eines Diplomaten hat, die es an der Vergangenheit seines Vaters festmacht, der am Ende des Krieges als Stabsoffizier Zugang zum Bunker Adolf Hitlers hatte. Dabei wurde Arndt Freytag von Loringhoven 1956 geboren, er hat mit der NS-Ideologie nichts gemein und hat als Diplomat stets wohlwollende Positionen gegenüber Warschau vertreten.

Warum hat sich die PiS überhaupt entschieden, in einer so schwierigen Zeit mit Berlin aneinanderzugeraten? Alles deutet daraufhin, dass der gesunde Menschenverstand besiegt wurde von den antideutschen Phobien des PiS-Vorsitzenden Jaroslaw Kaczynski und seiner Pretorianer, die jeden Deutschen für einen Nazi halten.»

«NZZ»: Fängt der Untersuchungsausschuss einen dicken Fisch?

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» am kommentiert am Mittwoch die politische Aufarbeitung des Wirecard-Skandals:

«Ob ein Untersuchungsausschuss letztlich politische Opfer fordert und wem er zum Verhängnis werden kann, lässt sich schwer voraussagen. Gab es wirklich nie Kontakte deutscher Nachrichtendienste zu Wirecard und dessen Managern? Und hat nicht auch die Bezirksregierung Niederbayern im Bundesland von Markus Söder (CSU), einem möglichen Kanzlerkandidaten der Union, lange geschlafen? Sie war offenbar für die Geldwäsche-Aufsicht über die Wirecard AG zuständig. Etliche Fragen sind noch offen.

Aus heutiger Sicht scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass sich ein ganz dicker Fisch im Netz des Untersuchungsausschusses verfangen wird. Selbst Finanzminister Scholz wird man wohl wenig Fehlverhalten nachweisen können, wenngleich er als Minister immer die Verantwortung für die Vorgänge in seinem Einflussbereich übernehmen muss. Zudem könnte Scholz notfalls den Bafin-Präsidenten Felix Hufeld oder dessen Stellvertreterin Elisabeth Roegele, die für die fehlgeleitete Wertpapieraufsicht zuständig ist, entlassen. Doch dieser mögliche Schachzug des Ministers zum Selbstschutz ist derzeit noch nicht nötig.»