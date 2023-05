Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Tages-Anzeiger»: Palmers Parteiaustritt wirkt wie eine Erlösung

ZÜRICH: Zum Austritt des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer aus der Partei Bündnis 90/Die Grünen heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Palmer hat sich in seinen bislang 16 Jahren in Tübingen beliebt gemacht: Die Menschen schätzen ihn als unorthodoxen bürgerlichen Problemlöser. Seinem Universitätsstädtchen geht es gut, in der Pandemie fiel der Ökolibertäre genauso durch neue Ideen auf wie zuvor in der Wohnungspolitik, bei der Verkehrs- oder Energiewende. Es gab Zeiten, da galt er nicht nur als großes politisches Talent, sondern auch als möglicher Nachfolger eines anderen wertkonservativen Grünen: des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Doch Palmer gierte nach mehr, nach Ruhm als Vor- und Querdenker im ganzen Land. Sein rebellisches Temperament vermochte er nie zu kontrollieren, seine Streitsucht war so immens wie seine Lust, zu gefallen. So verkam der Egozentriker zum Wutbürgermeister, der seinen Alltagsrassismus als Kampf gegen angebliche Redeverbote verbrämte, und zum Sturkopf, der seine Verbohrtheit bis zur totalen medialen Selbstauslöschung trieb. (...) Dass Palmer nun in Therapie geht und die Grünen in Ruhe lässt, wirkt wie eine Erlösung. Seine Geschichte ist nämlich nicht nur die einer Entfremdung, sondern auch ein Drama: das eines begabten Mannes, der nie ein Maß fand.»

«La Vanguardia»: Die KI muss dringend reguliert werden

MADRID: Zu den Forderungen nach einer Regulierung der Künstlichen Intelligenz und den Warnungen von Experten vor Sprachrobotern wie ChatGPT schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Die potenziellen Gefahren der Künstlichen Intelligenz sind beträchtlich, vor allem im Bereich der Informationen und Inhalte. Man kann eine wachsende Konstellation von Falschinformationen beobachten, die bereits mit den echten Informationen konkurrieren. Der Fortschritt und der Vormarsch des Internets lassen sich nicht aufhalten. Aber die zuständigen Behörden müssen sich bemühen, sie zu regulieren, um ihren möglichen Missbrauch zu verhindern, ob nun gelenkt oder autonom. Und mehr noch: Sie müssen dies schnell tun, denn die Geschwindigkeit, mit der die KI voranschreitet, ist enorm.»

«De Telegraaf»: Pokerspiel in Washington

AMSTERDAM: Zum Streit in den USA über die Schuldenobergrenze heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «De Telegraaf»:

«Während Finanzministerin Janet Yellen davor warnt, dass der 1. Juni der Tag sein könnte, an dem den USA das Geld ausgeht, setzt man in Washington ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen fort. Oft haben sich Demokraten und Republikaner bei Verhandlungen zur Anhebung der Schuldenobergrenze in letzter Minute geeinigt. Aber derzeit wagt noch niemand, darauf zu wetten. (...)

Sollte es zur Zahlungsunfähigkeit des Landes kommen, würde dies zu einer akuten Wirtschaftskrise führen, die die ganze Welt in Mitleidenschaft ziehen könnte, so Ministerin Yellen. Es bleibt abzuwarten, ob ihre Warnung die streitenden Demokraten und Republikaner beeindruckt. Noch will keine der beiden Parteien in diesem Pokerspiel ihre Karten aufdecken. Kevin McCarthy, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, hat in der vergangenen Woche eine Art Eröffnungsangebot gemacht, indem er einen Gesetzentwurf durch das Repräsentantenhaus brachte, wo seine Republikaner die Mehrheit haben. Danach soll die Obergrenze zwar angehoben werden, aber nur, wenn die Demokraten umfangreichen Kürzungen bei ihren politischen Vorhaben zustimmen.»

«NZZ»: Republikaner wollen Bidens Programme rückgängig machen

ZÜRICH: Zum Streit in den USA über eine weitere Anhebung der Schuldenobergrenze meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Die Republikaner, die im Repräsentantenhaus gegenwärtig die Mehrheit haben, sind zwar bereit, die Schuldengrenze anzuheben, aber nur wenn gespart wird. Die geschätzten Defizite über die nächsten zehn Jahre würden sich durch ihre Vorschläge von 18 Billionen Dollar um ein Viertel verringern - indem sie etwa das Wachstum der jährlich beeinflussbaren Ausgaben auf ein Prozent beschränken und diverse Programme, die unter Biden beschlossen wurden, rückgängig machen würden, so auch milliardenschwere Subventionen für grüne Energien.

Der demokratische Präsident Biden will davon nichts wissen. Er ruft Foul - die Republikaner würden ohne Rücksicht auf Verluste die amerikanische Gesellschaft in Geiselhaft nehmen. Aber im Zusammenhang mit der Erhöhung der Schuldengrenze darüber zu sprechen, dass der Pfad der Staatsausgaben alles andere als nachhaltig ist, darf kein Sakrileg sein.»