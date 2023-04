Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Politiken»: Joe Bidens Alter ist eine Gefahr

KOPENHAGEN: Die liberale dänische Tageszeitung «Politiken» aus Kopenhagen kommentiert am Mittwoch die Bewerbung von Joe Biden für eine zweite Amtszeit als US-Präsident:

«Auf einer Ebene überrascht es nicht, dass sich US-Präsident Joe Biden zur Wiederwahl stellt. Das steht ihm natürlich vollkommen zu. In vielerlei Hinsicht war er ein viel erfolgreicherer Präsident, als die meisten bei seiner Wahl 2020 vorhergesagt haben. Aber Joe Biden ist alt. Mit seinen 80 Jahren ist er der älteste Präsident, den die USA je hatten. Es ist keine unangemessene Altersdiskriminierung, zu fragen, ob ein so alter Mann wirklich die bestmögliche Wahl ist, um das mächtigste Land der Welt durch eine herausfordernde Zeit zu führen. Indem er erneut antritt, blockiert Biden alle anderen ernsthaften Kandidaten seiner Partei.

Die Präsidentschaftswahl 2024 könnte durchaus wieder zwischen Joe Biden und Donald Trump ausgetragen werden. Zwei Männer, die 81 beziehungsweise 78 Jahre alt sein werden, wenn die Amerikaner in anderthalb Jahren an die Wahlurnen gehen. In dem Fall müsste Europa inbrünstig hoffen, dass Biden gewinnt. Aber das politische System der USA steckt generell in der Krise und ist über weite Strecken zutiefst dysfunktional, auch wenn Biden gewinnt. Der Supermacht hat es oft geschafft, sich zu erneuern und gestärkt aus politischen Krisen hervorzugehen. Diese Vitalität und Erneuerungskraft ist nun gefragt.»

«Le Monde»: Bidens Kandidatur birgt große Risiken

PARIS: Zur Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut zu kandidieren, schreibt die französische Tageszeitung «Le Monde» am Mittwoch:

«Der scheidende US-Präsident (...) hat es geschafft, den Kongress dazu zu bringen, ehrgeizige Projekte zu verabschieden, die die USA tiefgreifend verändern werden. (...) Auch die Abkehr der Republikanischen Partei von Donald Trump trägt dazu bei, dass die Zeichen günstig stehen für Präsident Biden - wenn er nicht 1942 geboren wäre.(...) Denn zwei jüngste Gegenbeispiele für Hartnäckigkeit trüben das Bild.

Da die progressive Richterin Ruth Bader Ginsburg nicht rechtzeitig zurücktrat, wurde sie nach ihrem Tod im Jahr 2020 am Obersten Gerichtshof durch eine Ultrakonservative ersetzt. Die nach ihrer letzten Wiederwahl 2018 im Alter von 85 Jahren stark geschwächte Senatorin Dianne Feinstein schwächt durch ihre Abwesenheiten die knappe demokratische Mehrheit im Senat. Die Kandidatur von Joe Biden birgt daher ihre eigenen Risiken und Gefahren, sowohl für die USA als auch für ihre Verbündeten.»

«Houston Chronicle»: Biden muss mehr tun, als Demokratie verteidigen

HOUSTON: US-Präsident Joe Biden hat sich für eine zweite Amtszeit beworben. Dazu schreibt die US-Zeitung «Houston Chronicle»:

«Das war nun zu erwarten und vorhersehbar, ebenso wie das Duell mit Donald Trump im Jahr 2024, der derzeit in den Umfragen für die Nominierung der Republikaner führt. Wir sehen dasselbe, was viele Wähler sehen, wenn sie sich Präsident Joe Biden anschauen: einen 80-jährigen Mann, der im Falle seiner Wiederwahl seine zweite Amtszeit mit 86 Jahren beenden würde. Allein sein Alter hat schon ausgereicht, um einige Wähler von der Idee abzuschrecken, ihn wieder ins Weiße Haus zu schicken. (...)

Der Moment, in dem wir leben, ist alles andere als feierlich. Es droht eine Klimakatastrophe. Persönliche Freiheiten werden in mehreren Bundesstaaten des Landes zurückgedrängt. (...) Und dann ist da noch Bidens Herausforderer: Donald Trump, ein schwarzes Loch aus Lügen, Narzissmus und Fanatismus. (...)

Trump als Gegenkandidaten zu haben, würde Biden ein klares Narrativ und ein klares Anliegen geben: Für die Demokratie eintreten, für Rechte eintreten. Und es ist leicht genug, sich von dieser Rhetorik mitreißen zu lassen, denn es ist keine leere Rhetorik. Dennoch wollen wir weit mehr sehen als das.»

«de Volkskrant»: Demokraten sehen Biden als perfekten Anti-Trump

AMSTERDAM: US-Präsident Joe Biden will für eine zweite Amtszeit antreten. Dazu heißt es am Mittwoch in der niederländischen Zeitung «de Volkskrant»:

«Bemerkenswert ist nicht nur, dass er in seinem Alter kandidiert (2024 wird er 82 Jahre alt sein) oder mit seinen dürftigen Beliebtheitswerten (70 Prozent der Amerikaner wollen ihn nicht wieder). Besonders erstaunlich ist, dass er trotz dieser offensichtlichen Nachteile weiterhin die fast vollständige Unterstützung seiner Partei genießt. Es hat sich bislang kein einziger ernsthafter Herausforderer gerührt - auch wenn nicht auszuschließen ist, dass dies später noch der Fall sein könnte.

Diese Unterstützung hat nicht nur mit Bidens geleisteter Arbeit zu tun, sondern auch mit dem Wiedererstarken seines alten Gegners. Donald Trump liegt in den Umfragen weit vorn und ist derzeit der unangefochtene Favorit für die republikanische Kandidatur im Jahr 2024. Die Chancen stehen gut, dass es dann zu einer Neuauflage der Aufführung von 2020 kommt: Biden gegen Trump. Joe Biden mag ein Kandidat mit Defiziten sein, aber er wird in seiner Partei immer noch als der perfekte Anti-Trump gesehen.»

«The Telegraph»: Ist Biden der Herausforderung durch China gewachsen?

LONDON: Zur erneuten Kandidatur von US-Präsident Joe Biden meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Mittwoch:

«Auf internationaler Ebene fällt seine Präsidentschaft mit einem Krieg in Europa und dem anhaltenden Aufstieg Chinas zusammen, selbst nach dem Debakel der chinesischen Null-Covid-Politik. Peking stellt Amerikas Status als Supermacht überall in Frage - vom Streben, militärisch gleich stark zu werden bis hin zum Vordringen auf Gebiete der Diplomatie, die einst den USA vorbehalten waren, wie etwa im Nahen Osten.

Bidens Einfluss auf die Geschehnisse in der Ukraine reicht nicht weiter als bis zur großzügigen Finanzierung von Waffen, auch wenn er nicht die Kampfjets oder Bomber bereitstellt, die Russland tatsächlich besiegen könnten. Sollte er eine zweite Amtszeit gewinnen, könnte Biden durchaus Präsident sein, wenn China in Taiwan einmarschiert, denn alles, was Xi Jinping sagt und tut, deutet darauf hin, dass dies bis 2027 geschehen wird. Ist Biden der Herausforderung gewachsen, die dies für die Welt bedeuten würde? Diese Frage ist nicht nur für das amerikanische Volk von Bedeutung, sondern auch für den Rest von uns.»

«Hospodarske noviny»: USA stehen vor schlechtem Remake

PRAG: Zur Ankündigung von US-Präsident Joe Biden, bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut zu kandidieren, schreibt die liberale Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien am Mittwoch:

«Die USA sind nahe dran, den letzten Wettkampf um das Weiße Haus von 2020 zu wiederholen. Auf der einen Seite steht der heute 80-jährige Joe Biden, dem man sein Alter wirklich ansieht, denn man weiß nie, ob er bei öffentlichen Auftritten seine Gedanken verständlich zu Ende bringt. Gegen ihn dürfte mit Donald Trump ein Ultrapopulist antreten, der Wahlergebnisse nicht anerkennt, das Land an den Rand einer Verfassungskrise gebracht hat und noch dazu vor Gericht steht. Haben die Vereinigten Staaten wirklich niemand Besseren zu bieten? (...) Trump war bereits 2020 ein gefährlicher politischer Kaskadeur - und Biden hatte schon damals den Zenit seiner Kräfte überschritten. Es erwartet uns daher nicht mehr als ein schlechtes Remake.»

«Irish Times»: Weder Biden noch Trump begeistern die Wählerschaft

DUBLIN: Zur erneuten Bewerbung von Joe Biden als Präsidentschaftskandidat der Demokraten meint die «Irish Times» am Mittwoch:

«Joe Biden, der bereits der älteste US-Präsident ist, wäre bei seiner Vereidigung für eine zweite Amtszeit 82 Jahre alt und würde am Ende seiner Amtszeit 86 Jahre alt werden. Gleichwohl bescheinigte ihm sein Arzt, dass er «gesund und kräftig» und «fit für den Dienst» sei. Historiker stellen fest, dass Biden - sofern sich sein Gesundheitszustand nicht dramatisch verschlechtert - in einer zweiten Amtszeit in einer besseren Verfassung wäre als Ronald Reagan, Franklin D. Roosevelt oder Woodrow Wilson.

Obwohl die Vorwahlen in den USA zu großen Überraschungen führen können, wie das Jahr 2016 anschaulich gezeigt hat, bereitete Bidens Ankündigung aller Wahrscheinlichkeit nach eine Wiederholung des Präsidentschaftswahlkampfes von 2020 zwischen ihm und Donald Trump vor. Allerdings erfüllt keiner dieser beiden Kandidaturen die Wählerschaft mit Enthusiasmus.»

«NZZ»: Parteibasis wenig begeistert von Bidens Kandidatur

ZÜRICH: US-Präsident Joe Biden strebt eine zweite Amtszeit an. Dazu meint die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Dass der Präsident nun offiziell zur Wiederwahl antreten will, begeistert an der Parteibasis kaum jemanden und wird viele sogar verärgern. Nicht zufällig hatte Biden sich selbst als Übergangskandidat bezeichnet, als er sich vor drei Jahren um das Weiße Haus bewarb. Schon damals war es ein Thema, dass er als alter weißer Mann dem Selbstverständnis der eigenen Partei als Abbild eines modernen, vielfältigen Amerika so gar nicht mehr entspricht.

Für seine 80 Jahre wirkt Biden körperlich fit - aber reicht das für die Ansprüche, die man an das politisch wichtigste, auch physisch belastende Amt hat? Selbst seine Unterstützer verfolgen jeden öffentlichen Auftritt mit der Sorge, der Präsident könnte sich verhaspeln, stolpern oder den Faden verlieren. (...)

Damit gleicht die Ausgangslage jener im Jahr 2020. Damals kürten die Demokraten Biden eher lustlos zum Kandidaten: Niemand sonst überzeugte die Basis wirklich, und ihm wurde am ehesten zugetraut, Donald Trump zu schlagen. Beide Faktoren dürften auch 2024 wieder von Bedeutung sein.»