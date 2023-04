Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«The Guardian»: Kämpfe im Sudan könnten sich auf die Region ausweiten

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch die Kämpfe im Sudan:

«Es gibt kaum Anzeichen dafür, dass eine der beiden Seiten bereit ist, auf Gewalt zu verzichten. General Abdel Fattah al-Burhan (der Oberbefehlshaber der Armee und De-Facto-Präsident) genießt seit langem den Rückhalt Ägyptens. Mohammed Hamdan Daglo, der Anführer der mächtigen Rapid Support Forces (RSF), wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt und hat Verbindungen zur russischen Wagner-Truppe. Auch Saudi-Arabien hat starke Interessen.

Sollte die Gewalt weitergehen, besteht die reale Gefahr, dass immer mehr in- und ausländische Akteure in das Geschehen hineingezogen werden, was eine Lösung des Konflikts schwieriger denn je machen würde. Neben der Sorge um den Sudan selbst besteht die Befürchtung, dass die Kämpfe auf den Tschad, die Zentralafrikanische Republik und andere Teile der Region übergreifen könnten.

Die Einstellung der Kämpfe wäre ein erster Schritt. Es bedarf einer einheitlichen und nachhaltigen internationalen Unterstützung für einen Waffenstillstand. Unter Donald Trump haben die USA die Sudan-Politik faktisch an regionale Akteure ausgelagert. Ihr erneutes Engagement ist überfällig und zu begrüßen. Gezielte Sanktionen könnten dabei eine Rolle spielen.»

«The Times»: Prigoschin und Putin in Konflikt im Sudan verstrickt

LONDON: Die Londoner «Times» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Rolle der russischen Wagner-Truppe im Sudan:

«Jewgeni Prigoschin, der ehemalige Koch von Wladimir Putin, sorgt in Afrika für Aufruhr. Seine private Wagner-Truppe hat im Sudan eine gut finanzierte paramilitärische Einheit ausgebildet und ausgerüstet, die das Land zerrüttet. Wenn die Rapid Support Forces (RSF) die Oberhand über Khartums Armee gewinnen, sind Prigoschins Söldner einem Ziel nahe, das ihnen bisher verwehrt geblieben ist: die maßgebliche russische Kontrolle über eine afrikanische Kleptokratie mit Goldminen und einem leichten Zugang zu einem Hafen am Roten Meer. (...)

Deshalb ist Russland direkt involviert. Wenn seine Favoriten siegen, werden die Wagner-Truppe und Putins Interessen davon profitieren. Ein Warmwasserhafen etwa und ein Korridor, der die natürlichen Ressourcen der Zentralafrikanischen Republik (Gold und Diamanten) mit dem Sudan verbindet. Dank der Gruppe Wagner, die in 15 afrikanischen Ländern engagiert ist - nicht nur militärisch, sondern auch mit Bau- und Bergbauingenieuren und Wahl-«Beratern» -, kann Russland auf afrikanische Staaten zählen, die sich kritischen Anträgen bei den Vereinten Nationen gegen die Invasion in der Ukraine widersetzen oder sich zumindest der Stimme enthalten.»

«NZZ»: Brasilien ist seit langem auf Neutralität bedacht

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch umstrittene Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Lula da Silva zum Ukraine-Krieg:

«Wie soll Europa auf diese Annäherung an den russischen Aggressor reagieren? Es wäre ein Fehler, Brasilien deswegen fallenzulassen. Das Land ist geopolitisch zu wichtig. Es ist bei weitem der bedeutendste Akteur auf dem Kontinent. Da Lateinamerika zurzeit weitgehend von ideologisch verwandten Präsidenten regiert wird, ist Lula zudem ein natürlicher Sprecher für die ganze Region. Und schließlich spielt Brasilien eine wichtige Rolle als Mitglied der fünf aufstrebenden Brics-Staaten.

Es geht nicht darum, Lulas Position zu akzeptieren, sondern sie zu verstehen. Brasilien pflegt eine lange Tradition der Neutralität zwischen den großen weltpolitischen Blöcken. (...) Man sollte sich von der jüngsten Charmeoffensive Lulas gegenüber Peking und Moskau nicht blenden lassen. Der Brasilianer ist ein zu gewiefter Geopolitiker, als dass man befürchten müsste, er würde sich einseitig an die autoritären Großmächte binden.»