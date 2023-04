Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«Nepszava»: Datenleck in den USA ist Albtraum der Geheimdienste

BUDAPEST: Über die Veröffentlichung geheimer US-Dokumente zu Russlands Krieg in der Ukraine schreibt die Budapester Zeitung «Nepszava» am Mittwoch:

«Der Fall ist deshalb erschreckend, weil es den USA trotz des erschwerten Zugangs zu geheimen Informationen infolge des Wikileaks-Skandals nicht gelungen ist, die Datenleck-Gefahr ganz auszuschalten. Nicht zuletzt gibt das deshalb zu Besorgnis Anlass, weil die größten Gegner der USA, Russland und China, Zugang zu den geheimen Informationen Washingtons erhielten, was also auch heißt, dass es sich hier in geopolitischer Hinsicht um eine schwerwiegende Gefahrenquelle handelt. Nicht zufällig sprach ein amerikanischer Offizieller von einem nachrichtendienstlichen Alptraum. Mit Hilfe dieser Dokumente können nämlich die Russen konkrete Vorbereitungen für die zu erwartende ukrainische Offensive treffen.»

«Irish Times»: Kanonenbootdiplomatie nicht hilfreich für Europa

DUBLIN: Die in Dublin erscheinende «Irish Times» kommentiert am Mittwoch die umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Konflikt um Taiwan:

«Während Präsident Xi Jinping bedrohliche Marine- und Luftübungen in der Nähe von Taiwan durchführen ließ, lautete Macrons Botschaft an ihn: «Das geht mich nichts an». In den USA rief das wütende Reaktionen hervor, wo man andeutete, dass er China sagen würde, es könne einmarschieren, wenn es das wolle. Frankreich beharrt nun darauf, dass sich nichts an seiner Ablehnung jeglicher Versuche geändert hat, China mit Gewalt zu vereinigen. In Wirklichkeit ging es bei Macrons Besuch jedoch weniger um Taiwan als darum, sicherzustellen, dass die amerikanische «Entkopplung» von der chinesischen Wirtschaft nicht auch eine europäische wird. (...)

Macron und Xi vereinbarten ein gemeinsames Engagement für eine französisch-chinesische «globale strategische Partnerschaft», für die Entwicklung ziviler Atomkraftwerke, den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft, den Verkauf von europäischen Airbus-Flugzeugen und die Förderung von Schweinefleischexporten. Europa ist mit einem sorgfältig gemanagten Engagement gegenüber China besser gedient als mit Kanonenbootdiplomatie.»

«La Repubblica»: Macrons Äußerungen - Xi Jinpings Strategie geht auf

ROM: Zu den umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zum Konflikt um Taiwan schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Divide et impera - teile und herrsche: Xi Jinpings Strategie, Ursula von der Leyen zu ignorieren und Emmanuel Macron während der «europäischen» Mission in Peking den roten Teppich auszurollen, ging auf. Vor allem, was das auf dem Rückflug gewährte Interview des französischen Präsidenten angeht, in dem Macron vor einer «Vasallenschaft» gegenüber den USA warnte und Europa zu einer autonomen Haltung gegenüber Taiwan riet. Macrons verstimmtes Solo, der ebenfalls mit einem Koffer voller Handelsabkommen mit China nach Paris zurückkehrte, erzürnte Deutschland und erregte eine kühle Reaktion der EU-Kommission, die daran erinnerte, dass sie «entschieden» gegen jede Abweichung in Bezug auf den taiwanischen Status quo sei.

Schon gestern Morgen rannten sie aus dem Elysée in Deckung und beeilten sich zu erklären, dass der französische Präsident nie die Absicht hatte, eine Äquidistanz zu China und den Vereinigten Staaten vorzuschlagen, und dass die Vereinigten Staaten ein wertvoller Verbündeter bleiben. Doch in Den Haag wurde der französische Staatschef nach seiner Rede zur Zukunft Europas von Demonstranten gejagt, die ihm seit Wochen die Stirn bieten.»

«NZZ»: Macron hat als europäischer Politiker versagt

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch die umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach seiner China-Reise:

«Bei keinem anderen europäischen Politiker ist der Wunsch so spürbar, aus der Union mehr als eine Freihandelszone, nämlich einen geopolitischen Akteur zu machen. Doch ausgerechnet Macron hat auf seiner Reise nach China als europäischer Politiker versagt.

Von Xi umworben hat er sich (aus Eitelkeit?) zu Äußerungen hinreißen lassen, die ihn als Vorreiter einer europäischen Chinapolitik unmöglich machen. (...) Taiwan (und dessen Unabhängigkeit) sei nicht das Problem Europas. Und die EU müsse im aufziehenden Konkurrenzkampf der Supermächte aufpassen, nicht ein Vasall (der USA) zu werden. (...) Macrons Reise war für Europa ein Schlag ins Wasser. Sie hat aber eines klar gezeigt: Es war schon nicht leicht, gegenüber dem absteigenden Russland eine gemeinsame europäische Front aufzubauen. Gegenüber dem aufstrebenden China wird das noch viel schwieriger werden.»