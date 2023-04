Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«De Telegraaf»: Auch Schweden sollte bald der Nato beitreten können

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Mittwoch den Nato-Beitritt Finnlands:

«Mit dem historischen Beitritt Finnlands zur NATO erhält der russische Kriegspräsident Putin genau das, was er nicht wollte: ein größeres und stärkeres westliches Bündnis. Die Länge der Grenze der Nato zu Russland hat sich auf einen Schlag mehr als verdoppelt.

Im Vorfeld des barbarischen Krieges gegen die Ukraine bestand das Ziel des Kremls darin, die Nato zu schwächen. Dazu gehörte die Forderung nach «rechtsverbindlichen Garantien» des Westens, dass das Militärbündnis zu «den Grenzen von 1997» zurückkehren würde. (...)

Für die Nato ist es nun wichtig, dass auch Schweden bald beitritt. Die Opposition dagegen wird vom türkischen Präsidenten Erdogan angeführt. Angesichts der bevorstehenden Wahlen in seinem Land hofft er, als starker Führer aufzutreten, indem er Schweden die Daumenschrauben anlegt, wenn es um den Umgang mit angeblichen Terroristen geht. Mittlerweile hat Schweden jedoch mehr als genug Zugeständnisse gemacht. Jede weitere Obstruktion würde der Nato schaden und die Türkei zu einem unglaubwürdigen Verbündeten machen.»

«Hospodarske noviny»: Nato geht gestärkt aus Krise hervor

PRAG: Die Zeitung «Hospodarske noviny» aus Tschechien begrüßt am Mittwoch den Beitritt Finnlands zum transatlantischen Verteidigungsbündnis:

«Mit dem Nato-Beitritt verschafft sich Finnland - fast 84 Jahre nach dem Winterkrieg gegen die Sowjetunion - ein starkes Schutzschild gegen jegliche Invasionsversuche Moskaus. Dabei ist der militärische Beitrag des neuen Mitglieds für die Nato keineswegs zu vernachlässigen. Finnland hat einen verpflichtenden Wehrdienst und verfügt über die Möglichkeit, sofort 280.000 Soldaten zu mobilisieren. (...) Die russische Invasion in die Ukraine hat das Nato-Bündnis gestärkt - und die Veränderungen sind noch lange nicht abgeschlossen, wenngleich es beim Beitritt Schwedens aufgrund der bevorstehenden Wahlen in der Türkei und der Willkür Ungarns noch hakt. Wir wollen gar nicht erst davon reden, dass die Nato-Bestrebungen der Ukraine schon längst ernst genommen werden.»

«La Vanguardia»: Trump-Verfahren eine Feuerprobe für US-Demokratie

MADRID: Zur Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Mittwoch:

«Das Verfahren gegen Trump ist eine Feuerprobe für die Demokratie der USA. Der 45. US-Präsident ist nun ein gewöhnlicher Bürger, der strafrechtlich verfolgt werden kann. Aber es ist offensichtlich, dass er viel mehr als ein gewöhnlicher Bürger ist. Mit der Anklage gegen einen ehemaligen Chef des Weißen Hauses hat das Land eine rote Linie überschritten. Viele fragen sich, ob Trump wie ein normaler Bürger behandelt werden sollte oder ob es nicht besser gewesen wäre, ein Verfahren gegen einen Präsidentschaftskandidaten zu vermeiden, der alles tun wird, um die Situation zu instrumentalisieren. Er wird versuchen, daraus Wahlkampfkapital zu schlagen und Demonstrationen zu organisieren, die zu Gewalt führen könnten. (...)

Der Prozess kann sich lange hinziehen, und Trump bereitet eine Verteidigung vor, die sich auf das Bestreiten aller Vorwürfe, auf Verschleppung und auf eine Opferrolle stützt. Nichts hindert ihn rechtlich daran, seinen Wahlkampf sogar nach einer eventuellen Verurteilung fortzusetzen. Das wird eine Zunahme der Polarisierung und Spannungen verursachen, die monatelang anhalten werden.»

«De Standaard»: Trump will in der Opferrolle Wahlkampfpunkte sammeln

BRÜSSEL: Zum Gerichtsverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Mittwoch:

«Donald Trump ist wieder einmal da, wo er am liebsten ist: im Zentrum der Aufmerksamkeit. Den Grund für die Aufregung - eine strafrechtliche Anklage im Zusammenhang mit einem Sexskandal - nimmt er dafür gern in Kauf. Trump sieht die Klage in erster Linie als politische Möglichkeit, seine Wiederwahl im kommenden Jahr zu unterstützen.

Besonders raffiniert ist sein Plan nicht gerade. Trump wird sich als Opfer eines politischen Prozesses darstellen. Die Hälfte der Amerikaner wird diese Tirade als erbärmlich abtun, die andere Hälfte wird ihr (etwas) Glauben schenken. Letzteres ist für Trump wichtig. Wenn es ihm gelingt, das rechte Amerika einigermaßen davon zu überzeugen, dass er wegen seiner Ideen verfolgt wird, werden seine republikanischen Gegner in den Vorwahlen seine Opferrolle berücksichtigen müssen. Vor allem sein direkter Konkurrent Ron DeSantis wird die Debatten mit angezogener Handbremse führen müssen: Trump unverhohlen anzugreifen, könnte als Nestbeschmutzung angesehen werden.»

«NZZ»: Eine krachende Niederlage für Russlands Außenpolitik

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den Nato-Beitritt Finnlands:

«Die Gesamtlänge der Nato-Russland-Grenze wächst auf mehr als das Doppelte. In der Praxis ändert sich dadurch nicht viel, da die Nato keine Truppen an die Ostgrenze Finnlands verlegt. Aber die neue politische Landkarte illustriert die krachende Niederlage, die Russland mit seiner verfehlten Außenpolitik erlitten hat. Kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine, im Dezember 2021, hatte der Kreml ultimativ verlangt, dass die Nato ihre Militärkontingente aus Osteuropa abziehe und keine neuen Mitglieder aufnehme. Mit seinem dreisten Kurs hat er genau das Gegenteil erreicht.

Der Überfall auf die Ukraine bewirkte einen Meinungsumschwung in den bisher neutralen Staaten Finnland und Schweden. Die Tradition der Allianzfreiheit war durch die neue Bedrohungslage zum Auslaufmodell geworden. Wichtig ist allerdings nicht nur der Beitritt an sich, sondern auch das Motiv dahinter. Es nicht so, dass die Nato aggressiv in den Ostseeraum expandiert und Russland bedrängen will. Vielmehr suchen die Finnen Schutz vor einem unberechenbaren, dem Großmachtwahn verfallenen Nachbarn.»

«The Times»: Putins Plan ist nicht aufgegangen

LONDON: Zum Nato-Beitritt Finnlands meint die Londoner «Times» am Mittwoch:

«Finnland mag zwar ein großes Land mit einer kleinen Bevölkerung von nur 5,5 Millionen Menschen sein, aber es verfügt über gut ausgebildete und ausgerüstete Streitkräfte und hat in der Vergangenheit hartnäckigen Widerstand gegen russische Übergriffe geleistet. Jetzt, da Artikel 5 des Nato-Vertrags in Kraft ist, würde jeder Angriff auf finnisches Territorium als ein Angriff auf alle Mitgliedsstaaten gelten. (...)

Diese Erweiterung der Nato ist das genaue Gegenteil von dem, was Präsident Putin zu erreichen hoffte, als er den Einmarsch in die Ukraine befahl. Sein Plan, Kiews Annäherung an den Westen zu verhindern und einen Vasallenstaat zu schaffen, war auch dazu gedacht, Russlands andere Nicht-Nato-Nachbarn einzuschüchtern.»