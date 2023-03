Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«The Guardian»: Netanjahu geht es vor allem um sich selbst

LONDON: Der Londoner «Guardian» kommentiert am Mittwoch die politische Krise in Israel:

«Es gibt keinen Grund für Erleichterung. Benjamin Netanjahus Angriff auf die demokratischen Institutionen Israels ist nicht vorbei, sondern nur auf Eis gelegt. Nach fast drei Monaten politischer Krise, Empörung in der Bevölkerung und zunehmenden Protesten war der Premierminister gezwungen, seine Attacke auf die Justiz auszusetzen. Mit seinem Vorgehen gegen die Unabhängigkeit des Obersten Gerichtshofs, das von den meisten Israelis abgelehnt wurde, hat er der Wirtschaft und dem Staat bereits schweren Schaden zugefügt. Er sagte zwar, er sei «nicht bereit, die Nation in zwei Hälften zu reißen», doch in erster Linie geht es ihm nicht darum, das Land zu retten, sondern sich selbst.

Netanjahu, gegen den Korruptionsvorwürfe im Raum stehen, mag die Justiz nicht. Und obwohl das Gericht wiederholt die Rechte der Palästinenser im Westjordanland untergraben und zur Festigung der Besatzung beigetragen hat, sind die rechtsextremen Koalitionspartner des Ministerpräsidenten selbst über seine bescheidenen Urteile zum Verbot israelischer Siedlungen verärgert. Es ist unwahrscheinlich, dass sie nachgeben werden. Netanjahus größte Hoffnung ist, dass der Schwung der Proteste während des Pessach-Festes und in den darauf folgenden Wochen nachlässt.»

«de Volkskrant»: Druck auf Netanjahu aufrecht erhalten

AMSTERDAM: Zur angekündigten Bildung einer «Nationalgarde» in Israel unter dem Kommando von Polizeiminister Itamar Ben-Gvir meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Mittwoch:

«Es ist zu befürchten, dass Ben-Gvir diese Elitetruppe vor allem als Schläger gegen die arabische Bevölkerung einsetzen wird. Das dürfte die Spannungen im Westjordanland nur noch verschärfen und unweigerlich zu einer neuen Spirale der Gewalt zwischen den palästinensischen Widerstandsbewegungen und der israelischen Armee führen. Die Hoffnungen auf Frieden oder eine Zweistaatenlösung sind schon lange dahin. Doch dieser Teufelskreis aus Gewalt, Unterdrückung, Rache und Verhärtung auf beiden Seiten wird niemals enden, wenn die Welt wegschaut. Es muss weiterhin (internationaler) Druck auf Netanjahu ausgeübt werden, damit er Rechtsstaatlichkeit und Demokratie respektiert; dazu gehört auch das Recht der Palästinenser auf ihr Heimatland und ein Leben in Freiheit.»

«El País»: Israels Demokratie in Gefahr

MADRID: Zur Verschiebung der höchst umstrittenen Justizreform in Israel nach Massenprotesten gegen die Regierung von Benjamin Netanjahu schreibt die spanische Zeitung «El País» am Dienstag:

«Man darf sich nichts vormachen. Der israelische Ministerpräsident hat keinen Rückzieher gemacht. Er hat lediglich bis Ende April Zeit gewonnen, um die Reihen seiner Koalitionsregierung neu zu formieren und zu versuchen, den Widerstand auf der Straße zu verringern. Die Lösung seiner persönlichen juristischen Probleme im Zusammenhang mit Korruption und Machtmissbrauch spielt in dem ganzen Plan eine nicht geringe Rolle. Es wäre naiv zu glauben, Netanjahu habe plötzlich begriffen, dass er auch für die andere Hälfte Israels regiert, die auf der Straße gezeigt hat, dass demokratische Grundsätze nicht verhandelbar sind. Sein Projekt ist heute die größte Gefahr für die Demokratie in Israel.»

«Jyllands-Posten»: Israel kämpft mit sich selbst um seine Werte

AARHUS: Die rechtsliberale dänische Tageszeitung «Jyllands-Posten» (Aarhus) kommentiert am Mittwoch den Streit über die Justizreform in Israel:

«Wenn selbst der Regierungschef vor einem «Bürgerkrieg» in Israel warnt, dann muss die Krise existenziell sein. Benjamin Netanjahu hat das getan, als er sich bei der großen Justizreform zusätzliche Zeit verschaffte, um einen neuen Versuch zum Finden eines Kompromisses zu unternehmen. Der Krieg um die Reform ist noch lange nicht vorbei, höchstens aufgeschoben. Die ideologischen Fronten stehen sich in einem in der Mitte gespaltenen Land unverändert hart gegenüber, es tobt ein gnadenloser Wertekampf zwischen zwei gleich großen Gruppen. Sie stehen sich erbittert gegenüber, sowohl aktuell bei der Justizreform als auch grundlegender mit Blick auf Netanjahu. Israels harter Kampf mit sich selbst endet nicht mit dem Kampf um die Justizreform. Er hat gerade erst begonnen.»