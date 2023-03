Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.03.23 | Überblick

«Der Standard»: Showdown in der SPÖ vielleicht deren letzte Chance

WIEN: Zum nun auf die Entscheidung zusteuernden Machtkampf bei den Sozialdemokraten in Österreich schreibt die Wiener Zeitung «Der Standard»:

«Die SPÖ ist derzeit tief gespalten, zerstritten, verunsichert und entnervt. Dass (Anm.: Der burgenländische Ministerpräsident) Doskozil aus der Deckung kommt, war dringend notwendig. (...) In der SPÖ wird gerade immer lauter auf allen Ebenen darüber gestritten, wofür die Partei steht, für wen sie kämpft, wen sie ansprechen will und mit welchen strategischen Partnern sie in Zukunft zusammenarbeiten soll. Würde diese Auseinandersetzung nun moderiert in eine Bahn gelenkt, könnte das eine historische Chance bergen. Vielleicht auch die letzte für die SPÖ.»