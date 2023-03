Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 08.03.23 | Überblick

«Die Presse»: Lasst die Frauen doch konservativ sein

WIEN: Zum Weltfrauentag bricht die österreichische Zeitung «Die Presse» eine Lanze für Frauen, die gerne Haushalt und Kinderbetreuung statt Karriere machen:

«Sehr viele Frauen arbeiten freiwillig und gern in Teilzeit. (...) Warum das so ist, darüber kann man jetzt laut nachdenken. Weil das Familienbild in Österreich so unmodern ist? Weil sich all die Frauen in vorauseilendem Gehorsam und aus Angst, eine Rabenmutter zu sein, un-, aber freiwillig in die Teilzeitfalle begeben? Oder vielleicht doch, weil viele die Familien- und Hausarbeit als Alternative zu einem stressigen beruflichen Alltag bevorzugen - und es vielleicht gar nicht so schlimm finden, ihre Kinder betreuen zu müssen, sondern es vielleicht sogar gern tun. (...)

Lasst sie doch konservativ sein, wenn es ihnen gefällt. Wer kann sich anmaßen, Menschen ein Lebensmodell vorzuschreiben, das nicht ihres ist? Dahinter steht die überhebliche Idee, dass es die eine, richtige Art zu leben gibt - nach der sich alle anderen zu richten haben.»