Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Repubblica»: Die Freiheit gegen die Angst

ROM: Zu den Reden von Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden schreibt die römische Zeitung «La Repubblica» am Mittwoch:

«Die Freiheit von Joe Biden gegen die Angst von Wladimir Putin. Am Tag, an dem die Anführer der Vereinigten Staaten und Russlands sich persönlich über den Ukraine-Krieg duellieren, zeigten ihre bewaffneten Worte die tiefe Kluft in Europa, die die am 24. Februar vorigen Jahres begonnene russische Invasion aufgerissen hat. Der amerikanische Präsident spricht vor dem Schloss in Warschau, umgeben von Tüchern in den amerikanischen, polnischen und ukrainischen Farben, um den Ukraine-Konflikt als den Kampf zwischen «Freiheit» und «Autokratie» zu beschreiben, in dem nicht nur Kiew, sondern «alle Demokratien» auf dem Spiel stünden. Biden spricht zu den Völkern des Ostens, die der Diktatur Putins gegenüberstehen, um ihnen zu versichern, dass «wir nicht müde werden, sie zu verteidigen», und er wendet sich direkt an den Kreml, um ihn wissen zu lassen, dass er «niemals in der Ukraine siegen wird» und dass er für «die schrecklichen Verbrechen» bezahlen muss. (...)

Putin seinerseits hat einmal mehr das Narrativ einer abgenutzten Propaganda bemüht, über einen Westen, der Russland zerstören wolle und dabei die Ukraine als Speerspitze benutze.»

«El Mundo»: Putins schrille Aggressivität

MADRID: Die spanische Zeitung «El Mundo» kommentiert am Mittwoch die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lage der Nation:

«Mit schriller Aggressivität und einer Abkehr von seiner bisherigen Argumentation hat Russlands Präsident Wladimir Putin gestern weiter an der kriegerischen Eskalationsschraube gedreht und die Aussetzung des «New Start»-Vertrages, der die Zahl der Atomsprengköpfe beider Seiten (der USA und Russlands) begrenzen soll, angekündigt. Damit begann er seine ebenso beispiellose wie törichte Erzählung, in der er vom bisherigen Alibi abwich, angeblich russische Gebiete in der Ukraine - Luhansk und Donezk - verteidigen zu müssen, um eine neue Version aufzutischen, nämlich dass die Invasion die legitime Antwort auf den Versuch des Westens sei, einen lokalen Konflikt zu globalisieren mit dem Ziel, Russland und dessen Identität zu zerstören. «Wir werden unsere Kinder vor westlicher Erniedrigung schützen, wo Pädophilie ihr Leben prägt», sagte Putin, als er ankündigte, dass er die Atomtests wieder aufnehmen würde, wenn die USA dies tun würden.

Angesichts dieser Provokationen muss sich der Westen der Gelassenheit und dem Engagement anschließen, die Biden in seiner Rede gezeigt hat: «Komme was wolle», die Demokratie muss verteidigt werden, damit die Welt «nicht von Angst und Gewalt beherrscht wird». Was auf dem Spiel steht, ist das Eintreten für die Werte des liberalen Humanismus.»

«The Times»: Westen sollte seine Abschreckung stärken

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigte Aussetzung des Abrüstungsvertrags «New Start»:

«Es ist klar, dass Putin mit diesem jüngsten Akt des nuklearen Säbelrasselns den Westen verunsichern will. Dass diese Entscheidung nicht willkommen ist, steht außer Frage. Der «New Start»-Vertrag, der 2011 in Kraft trat, beschränkte Washington und Moskau auf 1550 nukleare Sprengköpfe und begrenzte die Zahl der land- und seegestützten ballistischen Interkontinentalraketen und strategischen Langstreckenbomber. (...)

Die Antwort des Westens auf Putins Säbelrasseln sollte dieselbe sein wie die auf seine früheren nuklearen Drohungen: Er sollte sich auf die Stärkung seiner Abschreckung konzentrieren und sich nicht von seinem vorrangigen strategischen Ziel ablenken lassen, der Ukraine zu helfen, ihre Souveränität und territoriale Integrität zu sichern. Die größte Abschreckung liegt in der Aufrechterhaltung der westlichen Einheit und Entschlossenheit.»

«De Telegraaf»: Biden könnte sich geirrt haben

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» analysiert am Mittwoch die Außenpolitik von US-Präsident Joe Biden:

«Joe Biden ist definitiv zum Vorkämpfer der Idee geworden, dass es sich lohnt, gegen einen Tyrannen und für die Demokratie zu kämpfen, auch wenn «wir» dies hinter dem unerwartet breiten Rücken der Ukraine tun. Aber es wird auch immer deutlicher, dass Biden, der sich stets seiner Auslandserfahrung und seiner verbindenden Qualitäten rühmt, sich geirrt haben könnte. Auf der Weltbühne haben sich mehrere Staaten nicht hinter ihn gestellt, Indien, China und viele Länder in Afrika. Es ist der demokratische Westen gegen den Rest. Ein ideologischer Kampf.

Vor allem die Rolle Chinas könnte sich nachteilig auswirken. Wenn Biden darauf gesetzt hat, dass Xi Jinping sich aufgrund wirtschaftlicher Interessen in das Lager der westlichen Handelspartner schleichen würde, hat er sich getäuscht. Er hat China nicht ins Boot geholt, im Gegenteil: Peking bewegt sich zunehmend in Richtung Moskau. Die Beziehungen Washingtons zu Moskau sind inzwischen eiskalt, die zu Peking extrem kühl.»

«NZZ»: Biden dürfte sein Schicksal mit der Ukraine verknüpft haben

ZÜRICH: Zur Ukraine-Politik von US-Präsident Joe Biden schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Mittwoch:

«Kein anderes Land hat der Ukraine so schnell und umfangreich geholfen wie die USA. Aber auch Washington hat etwa bei der Lieferung von Flugabwehrsystemen, weiter reichender Artillerie oder Kampfpanzern gezögert. Mit seiner Forderung nach Kampfjets oder ballistischen Kurzstreckenraketen (Atacms) stößt Selenskyj bis jetzt auch bei Biden auf taube Ohren.

Das Zögern der Amerikaner hat mehrere Gründe. Angesichts des russischen Atomwaffenarsenals scheint die Angst vor einer unkontrollierbaren Eskalation auch Washington zu hemmen. Gleichzeitig will Biden die eigenen Waffenlieferungen mit seinen Nato-Partnern abstimmen, um einerseits Risse in der Allianz zu verhindern und andererseits auch eine Lastenteilung zu erreichen. (...)

Unabhängig davon dürfte Biden sein Schicksal und sein Vermächtnis mit dem Besuch in Kiew endgültig mit der Ukraine verknüpft haben. Und das ist für Selenskyj und sein Volk vermutlich die beste Nachricht. Tritt Biden für eine Wiederwahl in zwei Jahren an, wird er für einen Sieg auch Erfolgsmeldungen aus der Ukraine gut brauchen können.»