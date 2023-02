Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«La Stampa»: Putins Machtdemonstration an den Westen

ROM: Zu westlicher Militärhilfe für die Ukraine und Russlands Reaktion schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» aus Turin am Mittwoch:

«Während die westlichen Verbündeten über neue Militärhilfe für die Ukraine für die nächste Phase des Krieges diskutieren, haben Propagandisten in russischen TV-Talkshows wieder damit begonnen, verschiedene Atomwaffen-Hypothesen gegen London, Berlin und Washington zu betreiben. Und die russische Führung hat einige 30 Jahre alte Tabus gebrochen, wie beispielsweise keine Atomsprengköpfe auf den Schiffen ihrer Flotte zu montieren. Eine einschüchternde Machtdemonstration, eine Botschaft, die der Kreml eindeutig an den Tisch von Ramstein bringen will. (...)

Mit der Zerstörung des Westens zu drohen ist nicht nur etwas, das das Selbstwertgefühl des Putinismus stärkt, sondern eine Erpressung, die nicht als psychologischer Druck abgetan werden kann. (...) Und jede Fahrt mit strategischen Bombern im Pazifik oder einem atomar bewaffneten U-Boot im Atlantik erhöht nur die Bereitschaft des Westens, Waffen und Hilfe zu schicken, um einer Bedrohung zu begegnen, die nicht auf die Grenzen der Ukraine beschränkt ist.»

«El País»: Meloni festigt ihre Position

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Mittwoch den Erfolg der rechten Partei der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni bei zwei Regionalwahlen:

«Giorgia Meloni hat ihre Position mit dem Sieg ihrer rechtsextremen Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) in den Regionen Lombardei und Latium bei den Kommunalwahlen festigen können. Aber die Wahlbeteiligung war sehr niedrig. Zudem zeigen die Ergebnisse weniger eine überwältigende Unterstützung für die Rechten als vielmehr die Schwäche einer Linken, die sich mitten in einer Neuordnung befindet.

Meloni hoffte, bei den Wahlen nach einem Monat der Rückschläge sowohl in der Innenpolitik als auch auf internationaler Bühne wieder Erfolge vorweisen zu können. Ihr Ausschluss von einem Treffen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris wog schwer. Kopfzerbrechen bereitet auch, dass Melonis Koalitionspartner Silvio Berlusconi den russischen Präsidenten Wladimir Putin verteidigt und die proukrainische Haltung der Regierungschefin angreift. Das Wahlergebnis ist für Meloni positiv, deutet aber auf eine große Unzufriedenheit mit dem System in einer der wichtigsten Demokratien Europas hin.»

«The Times»: Netanjahu gefährdet Unterstützung durch Freunde Israels

LONDON: Die Londoner «Times» kommentiert am Mittwoch die Politik der neuen israelischen Regierung:

«Benjamin Netanjahu führt in seiner fünften Amtszeit die am weitesten rechts stehende Koalition in der Geschichte des Landes an. (...) Für ihn ist es wichtig, die kleinen Gruppierungen, die seine ungleiche Allianz aus Ultranationalisten und religiösen Parteien unterstützen, bei der Stange zu halten. Dadurch wird die Grundlage für eine künftige Lösung der langwierigen Palästina-Frage untergraben: Die Zweistaatenlösung, die die USA immer noch favorisieren, wird zunehmend unrealisierbar und irrelevant.

US-Außenminister Antony Blinken hat keine Alternative dazu offeriert. Angesichts der zunehmenden Gewalt und der Gefahr einer dritten palästinensischen Intifada braucht Israel Stabilität und Klarheit im eigenen Land sowie die Unterstützung seiner Freunde und Verbündeten im Ausland. Netanjahu scheint jedoch bereit zu sein, diese Unterstützung zu gefährden, um seine Koalition und seine eigene Haut zu retten.»

«De Telegraaf»: Haley ist die Rolle der Außenseiterin gewöhnt

AMSTERDAM: Zur Bewerbung der früheren UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner schreibt die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«In den Umfragen liegt Haley derzeit deutlich hinter Ex-Präsident Donald Trump und dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, zurück. In ihrem Ankündigungsvideo weist sie auch auf einen zu erwartenden Kampf gegen ihren ehemaligen Chef hin. (...) Haley hat in den letzten Jahren einen politischen Balanceakt vollführt: Sie distanzierte sich vorsichtig von Trump, aber nicht von seinen Erfolgen. Es wird schwierig sein, das während des Wahlkampfs beizubehalten.

Trumps Umfragen-Vorsprung ist im Moment noch erheblich, und es wird mit mehr Konkurrenz durch andere Kandidaten gerechnet. Auch der Gouverneur Ron DeSantis und der ehemalige Vizepräsident Mike Pence sowie Ex-Außenminister Mike Pompeo laufen sich bereits warm. Aber Haley ist die Rolle der Außenseiterin gewöhnt, wie sie immer wieder betont. Sie sagt: «Ich habe noch nie eine Wahl verloren, und ich werde jetzt nicht damit anfangen.»

«Tages-Anzeiger»: Wechsel an der Nato-Spitze im Krieg ungünstig

ZÜRICH: Zu Überlegungen über eine Nachfolge für Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg heißt es am Mittwoch im Schweizer «Tages-Anzeiger»:

«Die Nachfolgedebatte kommt für das Militärbündnis zur Unzeit, mitten in einem Krieg auf dem europäischen Kontinent. Tatsache ist, dass das Mandat des Nato-Generalsekretärs am 30. September ausläuft. Der Norweger hatte nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine bereits einmal kurzfristig einer Verlängerung seiner Amtszeit zugestimmt. Damals schon aus Pflichtbewusstsein, schließlich hatte Jens Stoltenberg eigentlich für den Posten als Präsident der norwegischen Nationalbank zugesagt.

Trotz aller Dementis ist nicht ausgeschlossen, dass der 63-jährige Stoltenberg sich noch einmal überreden lässt. Auch wenn Namen für mögliche Nachfolgerinnen oder Nachfolger bereits zirkulieren. Immer wieder erwähnt werden Estlands Regierungschefin Kaja Kallas, die frühere britische Premierministerin Theresa May oder der niederländische Regierungschef Mark Rutte. Die Staats- und Regierungschefs müssen die Entscheidung am Nato-Gipfel vom Juli in Vilnius treffen. Ein Wechsel mitten im Krieg an der Ostflanke wäre für die Allianz ungünstig.

«NZZ»: Erdogans Verbleib an der Macht war nie so unsicher

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Mittwoch mit möglichen politischen Folgen des Erdbebens in der Türkei für Präsident Recep Tayyip Erdogan:

«In den zehn Provinzen, die direkt von dem Erdbeben betroffen sind, leben 13,5 Millionen Menschen. Das sind gut neun Millionen Wähler - rund 15 Prozent aller Wahlberechtigten in der Türkei. Ihre Stimmen werden darüber entscheiden, ob Erdogan bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai wiedergewählt wird. Schon vor der Katastrophe war seine Wiederwahl angesichts der Wirtschaftskrise und der horrenden Inflation keineswegs sicher. In Umfragen lagen das Regierungslager und das Oppositionsbündnis Kopf an Kopf.

Das Erdbeben könnte ihn nun die entscheidenden Stimmen kosten. Zwar kontrolliert Erdogan alle großen Medien und damit auch den Diskurs über den Hilfseinsatz. In gewohnter Manier versucht er zudem, durch Festnahmen die kritischen Stimmen zum Schweigen zu bringen. Doch die Kontrolle der Medien wird ihm wenig bringen in den Erdbebengebieten, wo die Versäumnisse des Staates bei dem Hilfseinsatz und der Kontrolle der Bauvorschriften für alle sichtbar sind. (...) Erdogans Verbleib an der Macht war noch nie so unsicher wie heute.»