Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Mittwoch

«NRC»: Es droht eine Kettenreaktion an staatlichen Subventionen

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «NRC» kommentiert am Mittwoch den Streit zwischen den USA und der EU um «grüne» Subventionen:

«Wird die Energiewende ein «Krieg jeder gegen jeden»? US-Präsident Joe Biden hat im vorigen Jahr den Inflation Reduction Act verkündet, mit dem umgerechnet rund 340 Milliarden Euro an Subventionen für Unternehmen bereitgestellt werden, die Produkte und Dienstleistungen für eine grünere Wirtschaft und Gesellschaft liefern. Voraussetzung: Es muss in den USA produziert werden.

Europa ist alarmiert und befürchtet, dass mit diesem Geld vielversprechende Unternehmen in die USA gelockt werden. Es sucht dringend nach einer Antwort, bei der die Beträge insgesamt möglichst ebenso hoch ausfallen, wie in den USA. (...)

Das Vorgehen der USA ist eine Antwort auf die Befürchtung, dass China die neue, grüne Wirtschaft mit seinen stark mit dem Staat oder staatlichen Planungen verwobenen Unternehmen dominieren könnte. So droht eine Kettenreaktion, bei der jedes Land oder jede Gruppe von Ländern immer mehr Subventionen verteilt und andere Länder außen vor lässt - und jeder ein bisschen mehr wie China wird. Der Trend, vor dem der Internationale Währungsfonds Anfang des Jahres warnte, ist klar: Die geopolitische Fragmentierung geht in schnellem Tempo über in eine geoökonomische Fragmentierung.»

«NZZ»: Kriegsangst vieler Deutscher nicht in Egoismus umdeuten

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Mittwoch den «Sicherheitsreport 2023», wonach lediglich 45 Prozent der Bevölkerung Deutschlands dafür sind, der Nato-Verpflichtung in einem Bündnisfall nachzukommen:

«Dass es unter seinen Landsleuten «kein klares Bekenntnis zu den Bündnisverpflichtungen» gebe, sei «erschreckend», meint Klaus Schweinsberg, einer der Herausgeber der Studie. Die Nato-Partner, vor allem jene im Osten, blickten «mit Sorge und Unverständnis auf diese unsolidarische Haltung in der deutschen Bevölkerung».

Einmal abgesehen davon, dass die Feststellung des Nato-Bündnisfalls keinem Automatismus gleichkommt und allein der Bundestag entscheidet, ob deutsche Soldaten im Ausland kämpfen, ist hier, wenn überhaupt, nur etwas erschreckend: die Nonchalance, mit der eine nachvollziehbare (Welt-)Kriegsangst in nationalen Egoismus umgedeutet wird. (...)

Ein zerstrittenes Westbündnis, das im Ernstfall versagte, dürfte den imperialen Hunger Russlands nur noch erhöhen, nicht zügeln. Aber es ist gewiss nicht im Sinne ebendieses Westens, wenn die begründete Kriegsangst vieler Bürger in eine Anklage verwandelt wird und ganze Bevölkerungen als «unsolidarisch» gebrandmarkt werden. Derlei Unsinn darf nicht ohne Gegenrede bleiben.»